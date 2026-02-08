9 февраля графики отключения электроэнергии будут действовать во всех областях, - "Укренерго"

В понедельник, 9 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"Завтра, 9 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии во всех регионах.

Также в "Укренерго" напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Необходимость экономного потребления

Энергетики также призвали к экономному энергопотреблению, когда электроэнергия появляется по графику.

