9 февраля графики отключения электроэнергии будут действовать во всех областях, - "Укренерго"
В понедельник, 9 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.
Информация об отключениях
"Завтра, 9 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии во всех регионах.
Также в "Укренерго" напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Необходимость экономного потребления
Энергетики также призвали к экономному энергопотреблению, когда электроэнергия появляется по графику.
РАДИЙ ЗА МІНДІЧА ДУЖЕ що я хз як робити бо світла нема
можна відремонтувати пошкодєне або придбати нове?
Бо коли оця зграя коловладних мародерів буде і далі так суперпотужно прибарахлятись, то нам нічого не світить нас чекає темрява і русский мир
А ЗЄ ридає у бункері з холодною мівіною, бо змушений вимогами муждрого наріду здатись путєну
Бо у графіку бачу світло хоч раз на день, а в реальності вже третю добу без світла