9 лютого графіки відключення електроенергії діятимуть у всіх областях, - "Укренерго"
У понеділок, 9 лютого, впродовж всієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Інформація про відключення
"Завтра, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення", - сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах.
Також в "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.
Необхідність ощадливого споживання
Енергетики також закликали до ощадливого енергоспоживання, коли електроенергія з’являється за графіком.
Бо у графіку бачу світло хоч раз на день, а в реальності вже третю добу без світла