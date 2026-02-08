9 лютого графіки відключення електроенергії діятимуть у всіх областях, - "Укренерго"

У понеділок, 9 лютого, впродовж всієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про відключення

"Завтра, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення", - сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах.

Також в "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Необхідність ощадливого споживання

Енергетики також закликали до ощадливого енергоспоживання, коли електроенергія з’являється за графіком.

