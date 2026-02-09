В Португалии на выборах президента победил социалист Антониу Жозе Сегуру, - СМИ
В Португалии завершились президентские выборы, по итогам которых страна получила нового главу государства.
Победу во втором туре одержал 63-летний социалист Антониу Жозе Сегуру.
Как пишет Reuters, он уверенно опередил ультраправого кандидата Андре Вентуру, передает Цензор.НЕТ.
- Сегура получил пятилетний мандат доверия от избирателей.
Социалист с широкой политической поддержкой
После подсчета 95% бюллетеней Сегуру набрал около 66% голосов. Андре Вентура получил 34% поддержки.
Результат свидетельствует о росте влияния ультраправых сил в стране. Сегуру публично поддержали ряд влиятельных консерваторов.
"Мы сделали выбор в пользу стабильности и демократии", — заявил Антониу Жозе Сегуру после объявления результатов.
Полномочия президента Португалии
Антониу Жозе Сегуру станет первым социалистом на этом посту за последние 20 лет. Он сменит консерватора Марселу Ребелу де Соузу, который отбыл два срока.
Несмотря на непогоду накануне голосования, явка осталась почти неизменной. В нескольких муниципалитетах выборы отложили из-за штормов и наводнений.
Президент Португалии не имеет исполнительной власти, но сохраняет значительное политическое влияние. Глава государства может налагать вето на законы и распускать парламент.
- Напомним, в прошлом году тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны Португалии Нуну Мело, во время которой стороны обсудили дальнейшее военное сотрудничество и поддержку Украины.
