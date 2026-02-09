В Португалии на выборах президента победил социалист Антониу Жозе Сегуру, - СМИ

Новым главой государства Португалии стал Антониу Жозе Сегуру.

В Португалии завершились президентские выборы, по итогам которых страна получила нового главу государства.

Победу во втором туре одержал 63-летний социалист Антониу Жозе Сегуру.

Как пишет Reuters, он уверенно опередил ультраправого кандидата Андре Вентуру, передает Цензор.НЕТ.

  • Сегура получил пятилетний мандат доверия от избирателей.

Социалист с широкой политической поддержкой

После подсчета 95% бюллетеней Сегуру набрал около 66% голосов. Андре Вентура получил 34% поддержки.

Результат свидетельствует о росте влияния ультраправых сил в стране. Сегуру публично поддержали ряд влиятельных консерваторов.

"Мы сделали выбор в пользу стабильности и демократии", — заявил Антониу Жозе Сегуру после объявления результатов.

Полномочия президента Португалии

Антониу Жозе Сегуру станет первым социалистом на этом посту за последние 20 лет. Он сменит консерватора Марселу Ребелу де Соузу, который отбыл два срока.

Несмотря на непогоду накануне голосования, явка осталась почти неизменной. В нескольких муниципалитетах выборы отложили из-за штормов и наводнений.

Президент Португалии не имеет исполнительной власти, но сохраняет значительное политическое влияние. Глава государства может налагать вето на законы и распускать парламент.

09.02.2026 05:04 Ответить
09.02.2026 05:14 Ответить
09.02.2026 01:34 Ответить
Ультра правий соціаліст. Сюр. Хоч не шоумен і то якийсь позитив, може не заспіває «Спочивай Португалія з миром».
09.02.2026 01:34 Ответить
Нацист це скорочення від Національна соціалістична партія Німеччини
09.02.2026 05:14 Ответить
Дякую за дуже цінне пояснення. 😁
09.02.2026 08:48 Ответить
Націонал-Соціалістична Робоча Партія Німеччини (НСДАП).
09.02.2026 16:09 Ответить
Соціаліст це маленькій комуніст, а комунист та фашист і націонал-соціаліст це три рідних брати.
09.02.2026 07:05 Ответить
Тільки ці рідні брати, коли отримують необмежену владу, першою справою знищують саме один одного. 😁

Ну і між варіантами знищити приватну власгість або знищити євреїв, наприклад, не всі готові прощатися з приватною власністю.

Тому комуністи та соціалісти - це, як правило, вибір нищебродів та навіжених.
09.02.2026 08:47 Ответить
Прочитав в підручнику нім.школи за 9клас, що комунізм відрізняється від фашизму тим, що не забороняє капітал і приватну власність, але це повинно слугувати інтересам нації цілі для якої ставить лідер.
09.02.2026 09:02 Ответить
Інакше кажучи, у нас ЗЄ-фашизм. 😁 Або якийсь мутант соціалізму.

Вошть вирішив відібрати власність Пороха без суда та слідства - вуаля.
А у люмпенів дуже специфічне поняття інтересів поки це не стосується їх особисто.
09.02.2026 09:21 Ответить
Фашисти то на росії, де усе, влада, армія, церков, суспільство служить однієї людині.
А тобі менш дивись рашен гебельс тб, не будеш нести херню про фашизм в Україні.
09.02.2026 10:01 Ответить
А як називається режим узурпованої необмеженої влади, у якій лідер одноосібно поза межами закону приймає рішення, кого у буцигарню, кого на фронт, у кого власність забрати?
09.02.2026 10:36 Ответить
Узурпатор - це особа, яка незаконно захопила владу в країні, або привласнила чужі права та повноваження. Зазвичай це відбувається через збройний переворот, змову або неконституційні дії. Термін походить від латинського usurpator (загарбник).

Зеленського обрали на виборах. Який же він узурпатор. СН також обрали громодяни.
Кажу ш вам досить з вас пропаганди рашен тб, мозок вже поплавився.
09.02.2026 12:59 Ответить
А що буде, якщо з коментаря Герхард забрати слово "узурпованої"?
Ось так : "А як називається режим необмеженої влади, у якій лідер одноосібно поза межами закону приймає рішення, кого у буцигарню, кого на фронт, у кого власність забрати?"
Ну от наприклад, якими законам в Україні дозволено "у превентивному порядку та з виховною метою" забороняти громадянам України доступ до своїх коштів, позбавляти їх державних нагород, обмежувати фінансово-господарську діяльність і інше?
09.02.2026 13:22 Ответить
Нє-нє. Нікуди "узурповану" прибирати не треба.
ЗЄ узурпував всі 4 гілки влади. Це факт.

Доречі, Гітлер теж був обраний народом на вибооах. І теж узурпував владу, як ЗЄ, під гаслом "Батьківщина опасностє".
09.02.2026 16:34 Ответить
І кого ж там "закошмарили", ХТО РЕАЛЬНО сидить, крім Коломойського?
Кого там як липу обдерли? Того, кому на каву на заправці не вистачає?
09.02.2026 23:48 Ответить
До речі про вибори (американські, не португальські.) Полюбуйтеся як файно нас нарізали для політиків - вони самі й нарізали. Тому і на вибори не варто ходити, крім п'яти чи шести штатів. А вибір завжди одні фріки - демократи чи республіканці, неважливо.
09.02.2026 02:44 Ответить
Цю мульку про не варто ходити на вибори "за на все порішали","вони всі однакові" я вже чую років 20.І більшість цих наративів несеться з боку рашки,чи їх шісток.Вибори-це і є одна з основ демократії.
09.02.2026 05:04 Ответить
Бовкнув черговий експерт по сферичним америкам у вакуумі.
09.02.2026 07:17 Ответить
а что меняют выборы, если в сша фашизм?
есть фюрер и корпорации сплотившиеся вокруг него.
09.02.2026 09:24 Ответить
Обличчя Чікагського фашизму. Я не шуткую, цей патентований кретин посередині на кожне незручне питання, відповідає - "ви расист!" А вони для нього незручні геть усі, бо інтелекту там як у папуги.
09.02.2026 11:38 Ответить
Колишній прем'єр-злодій, корупціонер і мафіозі Кошта після втечі з Португалії зараз керує ЄС. Зрозуміло чому португальці ненавидять всіх цих ублюдків і вибирають ультраправих.
09.02.2026 07:35 Ответить
Сегуру коммунист, победил ультраправого. Читайте внимательно.
09.02.2026 08:08 Ответить
Куда ещё внимательнее?
Результат свидетельствует о росте влияния ультраправых сил в стране. Сегуру публично поддержали ряд влиятельных консерваторов. Источник: https://censor.net/ru/n3599561
Сегур коммунист победил потому что ультраправый.
Начнете сомневаться - будете заблокированы на 3 дня. Оно вам надо?
09.02.2026 09:13 Ответить
09.02.2026 07:40 Ответить
Попередній також соціаліст.
09.02.2026 08:28 Ответить
колись один американський президент відмовився допомогти одному регіоду де внаслідок посухи люди вмирали з голоду
Він вважав, що державна допомога послаблює «національний характер» і відучує людей розраховувати на власні сили та допомогу сусідів.
09.02.2026 10:37 Ответить
 
 