У Португалії на виборах президента переміг соціаліст Антоніу Жозе Сегуру, - ЗМІ

У Португалії завершилися президентські вибори, за підсумками яких країна отримала нового главу держави.

Перемогу у другому турі здобув 63-річний соціаліст Антоніу Жозе Сегуру.

Як пише Reuters, він упевнено випередив ультраправого кандидата Андре Вентуру, передає Цензор.НЕТ.

Сегуру отримав п’ятирічний мандат довіри від виборців.

Соціаліст із широкою політичною підтримкою

Після підрахунку 95% бюлетенів Сегуру набрав близько 66% голосів. Андре Вентура отримав 34% підтримки.

Результат свідчить про зростання впливу ультраправих сил у країні. Сегуру публічно підтримали низка впливових консерваторів.

"Ми зробили вибір на користь стабільності та демократії", — заявив Антоніу Жозе Сегуру після оголошення результатів.

Повноваження президента Португалії

Антоніу Жозе Сегуру стане першим соціалістом на цій посаді за останні 20 років. Він змінить консерватора Марселу Ребелу де Соузу, який відбув два терміни.

Попри негоду напередодні голосування, явка залишилася майже незмінною. У кількох муніципалітетах вибори відклали через шторми та повені.

Президент Португалії не має виконавчої влади, але зберігає значний політичний вплив. Глава держави може накладати вето на закони та розпускати парламент.