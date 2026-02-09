УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5679 відвідувачів онлайн
Новини
7 879 29

У Португалії на виборах президента переміг соціаліст Антоніу Жозе Сегуру, - ЗМІ

Новим главою держави Португалії став Антоніу Жозе Сегуру

У Португалії завершилися президентські вибори, за підсумками яких країна отримала нового главу держави.

Перемогу у другому турі здобув 63-річний соціаліст Антоніу Жозе Сегуру.

Як пише Reuters, він упевнено випередив ультраправого кандидата Андре Вентуру, передає Цензор.НЕТ.

  • Сегуру отримав п’ятирічний мандат довіри від виборців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Соціаліст із широкою політичною підтримкою

Після підрахунку 95% бюлетенів Сегуру набрав близько 66% голосів. Андре Вентура отримав 34% підтримки.

Результат свідчить про зростання впливу ультраправих сил у країні. Сегуру публічно підтримали низка впливових консерваторів.

"Ми зробили вибір на користь стабільності та демократії", — заявив Антоніу Жозе Сегуру після оголошення результатів.

Також читайте: Україна і Португалія співпрацюватимуть у виробництві морських дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Повноваження президента Португалії

Антоніу Жозе Сегуру стане першим соціалістом на цій посаді за останні 20 років. Він змінить консерватора Марселу Ребелу де Соузу, який відбув два терміни.

Попри негоду напередодні голосування, явка залишилася майже незмінною. У кількох муніципалітетах вибори відклали через шторми та повені.

Президент Португалії не має виконавчої влади, але зберігає значний політичний вплив. Глава держави може накладати вето на закони та розпускати парламент.

Автор: 

вибори (6776) Португалія (222) Президент (748)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Цю мульку про не варто ходити на вибори "за на все порішали","вони всі однакові" я вже чую років 20.І більшість цих наративів несеться з боку рашки,чи їх шісток.Вибори-це і є одна з основ демократії.
показати весь коментар
09.02.2026 05:04 Відповісти
+9
Нацист це скорочення від Національна соціалістична партія Німеччини
показати весь коментар
09.02.2026 05:14 Відповісти
+5
Ультра правий соціаліст. Сюр. Хоч не шоумен і то якийсь позитив, може не заспіває «Спочивай Португалія з миром».
показати весь коментар
09.02.2026 01:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ультра правий соціаліст. Сюр. Хоч не шоумен і то якийсь позитив, може не заспіває «Спочивай Португалія з миром».
показати весь коментар
09.02.2026 01:34 Відповісти
Нацист це скорочення від Національна соціалістична партія Німеччини
показати весь коментар
09.02.2026 05:14 Відповісти
Дякую за дуже цінне пояснення. 😁
показати весь коментар
09.02.2026 08:48 Відповісти
Націонал-Соціалістична Робоча Партія Німеччини (НСДАП).
показати весь коментар
09.02.2026 16:09 Відповісти
Соціаліст це маленькій комуніст, а комунист та фашист і націонал-соціаліст це три рідних брати.
показати весь коментар
09.02.2026 07:05 Відповісти
Тільки ці рідні брати, коли отримують необмежену владу, першою справою знищують саме один одного. 😁

Ну і між варіантами знищити приватну власгість або знищити євреїв, наприклад, не всі готові прощатися з приватною власністю.

Тому комуністи та соціалісти - це, як правило, вибір нищебродів та навіжених.
показати весь коментар
09.02.2026 08:47 Відповісти
Прочитав в підручнику нім.школи за 9клас, що комунізм відрізняється від фашизму тим, що не забороняє капітал і приватну власність, але це повинно слугувати інтересам нації цілі для якої ставить лідер.
показати весь коментар
09.02.2026 09:02 Відповісти
Інакше кажучи, у нас ЗЄ-фашизм. 😁 Або якийсь мутант соціалізму.

Вошть вирішив відібрати власність Пороха без суда та слідства - вуаля.
А у люмпенів дуже специфічне поняття інтересів поки це не стосується їх особисто.
показати весь коментар
09.02.2026 09:21 Відповісти
Фашисти то на росії, де усе, влада, армія, церков, суспільство служить однієї людині.
А тобі менш дивись рашен гебельс тб, не будеш нести херню про фашизм в Україні.
показати весь коментар
09.02.2026 10:01 Відповісти
А як називається режим узурпованої необмеженої влади, у якій лідер одноосібно поза межами закону приймає рішення, кого у буцигарню, кого на фронт, у кого власність забрати?
показати весь коментар
09.02.2026 10:36 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&oq=%D1%83%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgDEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyBggBEEUYOTIHCAIQLhiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCTkyMDhqMGoxNagCCLACAfEFK2RW24Du9k0&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2*********************************************** Узурпатор - це особа, яка незаконно захопила владу в країні, або привласнила чужі права та повноваження. Зазвичай це відбувається через збройний переворот, змову або неконституційні дії. Термін походить від латинського usurpator (загарбник).

Зеленського обрали на виборах. Який же він узурпатор. СН також обрали громодяни.
Кажу ш вам досить з вас пропаганди рашен тб, мозок вже поплавився.
показати весь коментар
09.02.2026 12:59 Відповісти
А що буде, якщо з коментаря Герхард забрати слово "узурпованої"?
Ось так : "А як називається режим необмеженої влади, у якій лідер одноосібно поза межами закону приймає рішення, кого у буцигарню, кого на фронт, у кого власність забрати?"
Ну от наприклад, якими законам в Україні дозволено "у превентивному порядку та з виховною метою" забороняти громадянам України доступ до своїх коштів, позбавляти їх державних нагород, обмежувати фінансово-господарську діяльність і інше?
показати весь коментар
09.02.2026 13:22 Відповісти
Нє-нє. Нікуди "узурповану" прибирати не треба.
ЗЄ узурпував всі 4 гілки влади. Це факт.

Доречі, Гітлер теж був обраний народом на вибооах. І теж узурпував владу, як ЗЄ, під гаслом "Батьківщина опасностє".
показати весь коментар
09.02.2026 16:34 Відповісти
І кого ж там "закошмарили", ХТО РЕАЛЬНО сидить, крім Коломойського?
Кого там як липу обдерли? Того, кому на каву на заправці не вистачає?
показати весь коментар
09.02.2026 23:48 Відповісти
До речі про вибори (американські, не португальські.) Полюбуйтеся як файно нас нарізали для політиків - вони самі й нарізали. Тому і на вибори не варто ходити, крім п'яти чи шести штатів. А вибір завжди одні фріки - демократи чи республіканці, неважливо.
показати весь коментар
09.02.2026 02:44 Відповісти
Цю мульку про не варто ходити на вибори "за на все порішали","вони всі однакові" я вже чую років 20.І більшість цих наративів несеться з боку рашки,чи їх шісток.Вибори-це і є одна з основ демократії.
показати весь коментар
09.02.2026 05:04 Відповісти
Бовкнув черговий експерт по сферичним америкам у вакуумі.
показати весь коментар
09.02.2026 07:17 Відповісти
а что меняют выборы, если в сша фашизм?
есть фюрер и корпорации сплотившиеся вокруг него.
показати весь коментар
09.02.2026 09:24 Відповісти
Обличчя Чікагського фашизму. Я не шуткую, цей патентований кретин посередині на кожне незручне питання, відповідає - "ви расист!" А вони для нього незручні геть усі, бо інтелекту там як у папуги.
показати весь коментар
09.02.2026 11:38 Відповісти
Колишній прем'єр-злодій, корупціонер і мафіозі Кошта після втечі з Португалії зараз керує ЄС. Зрозуміло чому португальці ненавидять всіх цих ублюдків і вибирають ультраправих.
показати весь коментар
09.02.2026 07:35 Відповісти
Сегуру коммунист, победил ультраправого. Читайте внимательно.
показати весь коментар
09.02.2026 08:08 Відповісти
Куда ещё внимательнее?
Результат свидетельствует о росте влияния ультраправых сил в стране. Сегуру публично поддержали ряд влиятельных консерваторов. Источник: https://censor.net/ru/n3599561
Сегур коммунист победил потому что ультраправый.
Начнете сомневаться - будете заблокированы на 3 дня. Оно вам надо?
показати весь коментар
09.02.2026 09:13 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2026 07:40 Відповісти
Попередній також соціаліст.
показати весь коментар
09.02.2026 08:28 Відповісти
колись один американський президент відмовився допомогти одному регіоду де внаслідок посухи люди вмирали з голоду
Він вважав, що державна допомога послаблює «національний характер» і відучує людей розраховувати на власні сили та допомогу сусідів.
показати весь коментар
09.02.2026 10:37 Відповісти
 
 