Европа фактически финансирует войну РФ против Украины, - министр финансов США Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа покупает переработанные нефтепродукты из российской нефти и ставит торговлю выше поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNBC.

"Европа находится на передовой этого конфликта", - отметил Бессент.

Однако Евросоюз до сих пор закупает российские энергоносители через Индию. Таким образом, ЕС фактически финансирует российскую вооруженную агрессию в Украине.

Европейцы сами финансируют войну против себя - такое и намеренно трудно придумать", - подчеркнул Бессент.

Министр финансов США добавил, что он чрезвычайно разочарован европейской политикой, ведь именно Европа сейчас пожинает плоды российской агрессии в Украине.

"Индия начала закупать российскую нефть, которая находится под санкциями. А теперь угадайте, кто покупал продукты ее переработки? Европейцы. В итоге получается, что они сами финансируют войну против себя", - отметил Бессент.

США усилили давление на Индию. Европа отказалась от санкций

США усилили давление на Индию из-за закупки страной российской нефти. Речь идет о введении санкций и 25%-ной пошлины. Однако Европа отказалась вводить аналогичные ограничения.

"Как выяснилось, из-за желания заключить торговое соглашение.

Поэтому каждый раз, когда слышите от европейских политиков слова о важности поддержки украинцев, помните: торговлю они ставят выше интересов Украины.

Торговля, европейская торговля для них важнее, чем завершение войны в Украине.

Они стремятся к дешевой энергии.

Но и мы тоже могли бы иметь более дешевую энергию, если бы согласились покупать подсанкционную российскую нефть", - резюмировал Бессент.

