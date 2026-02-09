Европа фактически финансирует войну РФ против Украины, - министр финансов США Бессент

США обвинили Европу в приоритете торговли над поддержкой Украины

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа покупает переработанные нефтепродукты из российской нефти и ставит торговлю выше поддержки Украины.

"Европа находится на передовой этого конфликта", - отметил Бессент.

Однако Евросоюз до сих пор закупает российские энергоносители через Индию. Таким образом, ЕС фактически финансирует российскую вооруженную агрессию в Украине.

Европейцы сами финансируют войну против себя - такое и намеренно трудно придумать", - подчеркнул Бессент.

Министр финансов США добавил, что он чрезвычайно разочарован европейской политикой, ведь именно Европа сейчас пожинает плоды российской агрессии в Украине.

"Индия начала закупать российскую нефть, которая находится под санкциями. А теперь угадайте, кто покупал продукты ее переработки? Европейцы. В итоге получается, что они сами финансируют войну против себя", - отметил Бессент.

США усилили давление на Индию. Европа отказалась от санкций

США усилили давление на Индию из-за закупки страной российской нефти. Речь идет о введении санкций и 25%-ной пошлины. Однако Европа отказалась вводить аналогичные ограничения.

"Как выяснилось, из-за желания заключить торговое соглашение.

Поэтому каждый раз, когда слышите от европейских политиков слова о важности поддержки украинцев, помните: торговлю они ставят выше интересов Украины.

Торговля, европейская торговля для них важнее, чем завершение войны в Украине.

Они стремятся к дешевой энергии.

Но и мы тоже могли бы иметь более дешевую энергию, если бы согласились покупать подсанкционную российскую нефть", - резюмировал Бессент.

Топ комментарии
+27
Це називається -"Стоїмо поруч з Україною".
показать весь комментарий
09.02.2026 07:26 Ответить
+24
ну зрозуміло, що трамп гівно і.т.д.,
але ж це правда, що озвучив Бессент. європа купує нафтопродукти у рашки і не збирається припиняти це. просто купує через треті країни.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:27 Ответить
+16
Ти це **** дружбану трампона обосранорбану скажи...
показать весь комментарий
09.02.2026 07:27 Ответить
США нарощують купівлю міндобрив у росіїї... а монополія на виробництво міндобрив належить особистій компанії ліліпутіна Фосагро. Це не проблема?
показать весь комментарий
09.02.2026 11:56 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/uranova-zalezhnist-chomu-ssha-dosi-kupuyut-1752670673.html Урановая зависимость. Почему США до сих пор покупают ядерное топливо у России и как ищут альтернативы
А у цей час США залежать на 1/3 від рашки по поставкам урана.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:13 Ответить
Президент Дональд Трамп за рік на своєму другому президентському терміні так і не ввів жодної дієвої санкції проти Росії за вторгнення в Україну - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly2ng7lm70o
показать весь комментарий
09.02.2026 13:32 Ответить
Він каже. Російську нафту не лише орбан купляє.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:57 Ответить
Не саму нафту, а продукти її переробки: бензин, авіапаливо, дизельне паливо... І не напряму у кацапії.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:20 Ответить
А Бессент саме тому конкретні країни ЄС і не називає - бо так зручніше.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:58 Ответить
І так зрозуміло, що це Угорщина, Словаччина і Україна. Можливо і інші, але ці точно, бо прокачують через нафтопровід російську нафту на сотні мільйонів доларів США.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:36 Ответить
Міністр фінансів США Скотт Бессент при цьому не згадав, що його держава продовжує купувати кацапський уран. Ето другоє...
показать весь комментарий
09.02.2026 08:56 Ответить
так, краще щоб уран у кацапів залишався, на ядерні бомби. круто, просто геніально. лайк тобі.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:01 Ответить
Ну да. А нафта повинна залишатися, щоб кацапи заправляли свої брички.
Бо інакше вони залишаться без палива...
Ваша логіка "бездоганна"
показать весь комментарий
09.02.2026 09:06 Ответить
Штати за завершення війни капітуляцією України. Чи може ви за рік цього не помітили?
показать весь комментарий
09.02.2026 09:27 Ответить
Взагалі збирається і вже план розписаний коли іввд чого відмовитись. Там десь відсотків 10 закупляють від довоєнних обсягів.
Вгадаєш хто найбільше рогами в двері вперається проти цієї угоди?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:59 Ответить
напряму відсотків 10. а через треті країни скільки?
показать весь комментарий
09.02.2026 09:00 Ответить
10% від довоєнних обсягів газу у вигляді газу. А https://www.slovoidilo.ua/2026/01/08/novyna/svit/rosiya-torik-zarobyla-72-mlrd-yevro-postachanni-skraplenoho-hazu-yes-doslidzhennya скрапленого скільки?
показать весь комментарий
09.02.2026 09:16 Ответить
оце просто чудо, нарешті хтось сказав це на весь світ. нажаль озвучувати очевидні речі, в цьому світі, стає дійсно справжнім чудом...............................
показать весь комментарий
09.02.2026 07:28 Ответить
сша це каже вже півтора роки, рівно з того часу як трамп і респи почали вводити санкції і підвищувати податки на імпорт з індій всяких. але європа і санкції не підтримала, і трамп недавно теж їх зняв з індії.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:36 Ответить
Ага, ага. В команде рыжего барыги геополитик есть, но занимается торговлей.
Они и "Северный поток" хотели выкупить для того чтобы Россия не могла газ поставлять.
Они рвутся сами оседлать торговлю нефтью из России.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:01 Ответить
слабо розумію кацапську. перепиши.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:03 Ответить
Не звертайте увагу
показать весь комментарий
09.02.2026 09:16 Ответить
І добре що це сказали не ми. Хоч якась користь від американців
показать весь комментарий
09.02.2026 07:29 Ответить
Там ще метал, крім нафтопродуктів.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:34 Ответить
Добре, що про нафтопровід "Дружба" не згадав.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:40 Ответить
Трмпа на них немає
показать весь комментарий
09.02.2026 07:45 Ответить
У Європи в цій війні свої інтереси, які, очевидно, можуть абсолютно не співпадати з інтересами України. Однак хто платить, той і замовляє музику, тож плем'я зелених папуасів на чолі з потужно-незламним вожаком продовжує танцювати під їх дудку.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:48 Ответить
Кацап - вчи Китайську та йди нах7й звідси.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:49 Ответить
Знову агент КДБ Краснов облажався. Європа прокинулася і разом з нами до кінця.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:58 Ответить
Цікава логіка у цього міністра. Хуцпа чистої води. А скільки доларів для України надано зі січня 2025 р. найпотужнішою країною світу? Трамп хвалиться, що "на дали ні цента". Самі відмовилися від підтримки України і, що більше, намагалися схилити до цього Європу. Чомусь міністр Бесент не коментує позицію США у питанні заморожених російських резервів. Про Орбана навіть не варто згадувати. Цей пістон купує навіть не нафтопродукти, а сиру нафту. За згодою президента Трампа.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:04 Ответить
Пишуть, що російський танкер "тіньового" флоту Marinera, який два тижні тікав від американців, але врешті був узятий на абордаж у Північній Атлантиці, перевозив півтори тонни золота у злитках.
Два члени екіпажу, включаючи капітана, були заарештовані і доставлені до США.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:08 Ответить
так ми теж катаємося на тій нафті.і не кашляєм.а куди діватись ?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:12 Ответить
Почему тогда китайцы и индийцы не должны покупать? Зачем сажать в тюрьмы каких-то несчастных украинских моряков? Это слишком хитрожопо даже для Европы.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:19 Ответить
тут діло не в європі а в індусах які переробляють сиру нафту яку можна купувати в других постачальників.але ***** дає кошерну скидку.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:25 Ответить
Так вот зачем ЕС нужна свободная торговля с Индией.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:26 Ответить
та ні - китай через пеніс кинули.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:35 Ответить
Там где выгодно Европе нет никаких санкций. Даже наоборот, максимальное благоприятствование, как с удобрениями.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:13 Ответить
Це факт. Саме Європі вигідна сьогоднішня ситуація - повзуча війна в Україні і поступове виснаження нароссії, а не перемиря
показать весь комментарий
09.02.2026 08:40 Ответить
Тут про це писали ще наприкінці 22-го року, коли допомогу почали "дозувати".
показать весь комментарий
09.02.2026 09:00 Ответить
це і без його знали і знаємо... як ваше танго х..йла і пиз...юка
показать весь комментарий
09.02.2026 08:55 Ответить
Кремль нічого не зробив з підтримкою ЄС України за 4 роки...яка б вона не була б. Тільки Великобританія ставила свій підпис в Будапешті... То США мають закрити пельку і не ....здіти.. Ось такий гавкіт і розбірки на руку курвославним пдрам кцпам
показать весь комментарий
09.02.2026 08:59 Ответить
Європа фінансує і нас, і їх. Ось така вона, стара шкапа.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:23 Ответить
все правильно говорит за евро пи даров.

Европа вообще войну в Украине хочет видеть, согласно немцев, до 2030-2035 года, чтобы успеть перевооружиться заработать военным компаниям деньги на гос заказах от страха перед ху й лом, а там хоть трава не расти - максимум ввалятся в Литву и соседние страны, немного порежут, постреляют, а там может и ху й ло уже умрет
показать весь комментарий
09.02.2026 09:29 Ответить
США не робить своє, а шукане що там ЕС не робить так як надо
показать весь комментарий
09.02.2026 09:30 Ответить
Он ведь прав

В то время как Европа закачивала в русню сотни миллиардов долларов за ресурсы + прямые инвестиции в их проекты, Трамп еще детей е бал. Так что, американцы говорят все правильно: одной рукой кормят врагов, а второй рукой машут американцам чтобы европи даров защищали чтобы этот бардак стаканов продолжался.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:32 Ответить
США купує не тільки уран в раші , досі торговля іде взагалі рідкоземом на всю катушку...США підтримує війну в Україні , постеливши червону доріжку перед під*філом вбивцею ху* лом ,та вимагають капітуляції від України !!! на сьогодні США є ворогами українців , ЄС рятує нас ,за свій рахунок !!! Бо влада зеленних міндічив вороги дя українців , грабують Україну та ЗСУ , кожного дня ,говнокомандуючий 🤡 здає українську теріторію почасово ...Це сьогодні ,а вчора в 19р, українці вибрали самі таку сітуацію для себе ...
показать весь комментарий
09.02.2026 09:34 Ответить
Ага , тобто вам не спадає думка , що штати вже достатньо вклалися і просто не бачить смислу вкладатися більше ? Ну , просто не хочуть ще 4-5 років фінансувати щось , без певного для себе результату?
показать весь комментарий
09.02.2026 10:34 Ответить
ніт не спадало ...тому шо 93 р. програму повернути Україну під московію , реалізовують США поетапно ,тим більше, шо керують вони цим ,на чолі головного під* філа , та афериста трампа , в 14 р. реакція обами на окупацвю Криму, була красномовна...зброю почали давати Україні , коли зрозуміли, шо не сталося як гадалося , виявилося шо китай ,воює в Європі руками русні ,а це вже 100% про* б США ...те шо зелеленський 🤡 ,зі своїм племенем корупціонери ,так хто цього поца підтримав та привів до влади ? Почитайте епштейна...
показать весь комментарий
09.02.2026 11:36 Ответить
Дочитав про зброю від Обами і поняв, що ви не в темі абсолютно , перший , хто надав зброю був ні хто інший як "головний педофіл і аферист" Трамп , Обама засунув язик в сраку і сидів рівно. Про Китай в Європі руками русні , тут я аж присвиснув - уява у вас дай боже. Про програму з 93 року тут мені і сказати нічого , мабуть тому НАТО розширювалося на схід , щоб здати нас кацапам і мільярди доларів теж дають по тій же причині. Взагалі складно дискутувати з людиною яка оперує "почитайте епштейна" , а сама не читала від слова зовсім, а інформація базується на припущеннях і жовтій пресі.
показать весь комментарий
09.02.2026 15:17 Ответить
неуважно прочитали ...
показать весь комментарий
09.02.2026 15:26 Ответить
і я не спілкуюся з руснявокитайськими ботами ...
показать весь комментарий
09.02.2026 15:27 Ответить
Ну звісно , краще жити в своєму світі де всі кругом п*дараси, а одна луіза знає хто справжній дартан'ян. Просто луіза не в курсі, скільки США нам дали зброї , *********** , засобів зв'язку і тп, а я в курсі бо з 14 на фронті і розумію , що США керуються (як не дивно ) своїми інтересами, а не нашими, а вам все завжди не так буде.
показать весь комментарий
09.02.2026 15:34 Ответить
...
показать весь комментарий
09.02.2026 15:38 Ответить
А США як мародер віджала надра і предала, ні чєсті ні совісті
показать весь комментарий
09.02.2026 09:46 Ответить
Ну частка правди є, але Бесент теж маріонетка, гляньте, як його конгресмени дрюкають
показать весь комментарий
09.02.2026 10:05 Ответить
Російські ракети робляться на обладнанні Сіменс. Інженери пройшли навчання від компанії. Це вже було, Гітлер теж Сталіну допомагав, і навпаки, до самого останнього моменту.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:13 Ответить
війна ж не на території ЄС чи НАТО, то ж торгівля з росією усіх влаштовує
показать весь комментарий
09.02.2026 10:29 Ответить
так було задумано ще десятки років тому, територія , що не входить в НАТО, територія, що не має ядерної зброї, є чудовим полем бою, яке задовольнить усіх
показать весь комментарий
09.02.2026 10:32 Ответить
а як клоун може простити індусів чи ЕС не купляти нафту, в той же час як ми досі качаєм нафту свинособачу по трубопроводу Дружба??????
точніше ****** клоунська шлюха дає заробити свинособакам по 20 млрд. дол. в рік!!! похер на гроші тут ЗА ЩО МИ ВОЮЄМО??????
показать весь комментарий
09.02.2026 10:29 Ответить
Весь парадокс ситуації що у нас більшість бензину з орківської нафти, друге чехи що поставляли нам снаряди на цій нафті сидять і заробили на ній більше чим на допомозі нам.

Але така може бути ситуація, що на нас тисне ЄС, щоб той нафтопровід дальше працював, вони банально заробляють на війні, піднімають свою економіку, євро і акції ЄС виросли саме під час війни.

Тому з одної сторони вони надають оркам компоненти для озброєння, продають станки, купляють у них сировину дешевше ринку, щоб ті могли воювати, а з другої сторони дають нам зброю але обмежено, прикриваюсь ескалацією щоб ми постійно відступали і орків був інтерес продовжувати агресію.

Остання ситуація що авіація не збивала крилаті ракети, це у нас немає ракет далекобійних повітря повітря, тому що їх нам не дають, і пілоти можуть збивати тільки на коротких дистанціях з візуальним наведенням. Хоча старих ракет там повні склади вони ще й платять гроші за їх утилізацію.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:52 Ответить
Текст, який це пояснює:

https://site.ua/aleksei.parnowski Олексій Парновський
https://site.ua/aleksei.parnowski/comu-kolektivnii-zaxid-tak-pereimajetsya-dumkoyu-rosiyi-i-ne-duze-pereimajetsya-nasoyu-i7142w3 Чому колективний Захід так переймається думкою росії, і не дуже переймається нашою?

Почну дещо здалеку: відомі майже всім перші слова конституції США «Ми, народ Сполучених Штатів...», виведені рукою Томаса Джеферсона, - це про кого? Враховуючи, що загальне виборче право з'явиться через більш ніж 100 років після написання цього документу?

Наступне питання: коли писалася Женевська конвенція, чи до всіх націй її планувалося застосовувати в рівній мірі? Як там численні колоніальні війни, чи вважалися місцеві сили взагалі нацією, армією, чи вважалися захоплені в полон військовополоненими? Навіть у ХХ ст. як там з Женевською конвенцією у Афганістані? У Чечні?

Причина дуже проста. Оцей весь статут ООН, оці всі принципи рівності всіх націй - це пропагандистська лапша. Ніхто на Заході не вважає, що умовні США і умовна Венесуела мають однакову суб'єктність. І, на жаль для нас, історично росія має значно більшу суб'єктність, ніж ми.

Це не є непохитним фактом, з 2014 року Україна зробила неймовірно багато для, вибачте мою французьку, об'єктивізації росії. Так, саме в тому значенні, в якому це слово використовують радикальні феміністки. Однак, початковий рахунок занадто не на нашу користь. І коли у 2022 Сили оборони України вибили росіян з Київщини, Харківщини, і звільнили Херсон, то це сприймалося - і досі сприймається - не як сила України, а як слабкість Росії. Так само, коли зараз максимально дружні до України західні блогери водять пальцями по мапі, показуючи повільний темп просування лінії фронту, вони кажуть те саме. Сама думка про те, що якась там Україна може у військовому плані бути на рівні провідних країн НАТО, не кажучи вже НАТО в цілому, для західного політичного дискурсу є не просто революційною, вона є певною мірою табуйованою.

Причина цьому - екзистенційний жах раптово прокинутися в реальності, в якій великі імперії - Британія, США, Китай, росія, Німеччина тощо - більше не є найпотужнішими і їх може перемогти регіональна країна типу України. Бо Україна сприймається ну десь як Ірак чи Косово - як здобич агресора. Дивлячись на мапу, вони асоціюють себе не з нами, а з росією.

Погодьтесь: вид лева, загризеного антилопою, не надто вкладається у звичні уявлення. І для того, щоби це пояснити, треба прийняти одну з двох теорій, однаково неприємних для супрематистів. Або лев був не лев, а значить тоді чого вони його так боялися. Або антилопа була не антилопа, а це ще гірше, бо тоді на місці лева може опинитися будь-хто з них.

Перемога Росії для них неприємна, бо несе загрозу великої панєвропейської війни. Перемога України для них катастрофічна, бо ламає фундамент їхніх геополітичних моделей.

Звідси і вся оця половинчата допомога, і оці обтічні формулювання і намагання якось спустити все на гальмах, уникнувши розв'язки.
https://site.ua/aleksei.parnowski/comu-kolektivnii-zaxid-tak-pereimajetsya-dumkoyu-rosiyi-i-ne-duze-pereimajetsya-nasoyu-i7142w3
показать весь комментарий
09.02.2026 11:28 Ответить
Може Європа дивилась, як Україна купувала нафтопродукти рашки у третіх країн і думала, що мабуть так і треба?
показать весь комментарий
09.02.2026 11:34 Ответить
Хто зна, може Трамп знову плануе зціпитися з Европою, а Бессент додае йому ще аргументів
показать весь комментарий
09.02.2026 13:15 Ответить
 
 