Європа фактично фінансує війну РФ проти України, - міністр фінансів США Бессент

США звинуватили Європу у пріоритеті торгівлі над підтримкою України

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти та ставить торгівлю вище підтримки України.

"Європа перебуває на передовій цього конфлікту", - зазначив Бессент.

Однак Євросоюз досі закуповує російські енергоносії через Індію. Відтак ЄС фактично фінансує російську збройну агресію в Україні.

Європейці самі фінансують війну проти себе - таке й навмисне важко вигадати", - наголосив Бессент.

Міністр фінансів США додав, що він надзвичайно розчарований європейською політикою, адже саме Європа наразі пожинає наслідки російської агресії в Україні.

"Індія почала закуповувати російську нафту, яка перебуває під санкціями. А тепер вгадайте, хто купував продукти її переробки? Європейці. У підсумку виходить, що вони самі фінансують війну проти себе", - зауважив Бессент.

США посилили тиск на Індію. Європа відмовилась від санкцій

США посилили тиск на Індію через закупівлю країною російської нафти. Йдеться про запровадження санкцій та 25%-го мита. Проте Європа відмовилась запроваджувати аналогічні обмеження.

Бессент: Подальші санкції проти Росії залежатимуть від мирних переговорів

"Як з’ясувалося, через бажання укласти торговельну угоду.

Тож щоразу, коли чуєте від європейських політиків слова про важливість підтримки українців, пам’ятайте: торгівлю вони ставлять вище за інтереси України.

Торгівля, європейська торгівля для них важливіша, ніж завершення війни в Україні.

Вони прагнуть дешевої енергії.

Але й ми теж могли б мати дешевшу енергію, якби погодилися купувати підсанкційну російську нафту",- резюмував Бессент.

Після скорочень закупівель Індією танкери з російською нафтою змагаються за покупців в Азії, ‒ Bloomberg

Це називається -"Стоїмо поруч з Україною".
09.02.2026 07:26 Відповісти
ну зрозуміло, що трамп гівно і.т.д.,
але ж це правда, що озвучив Бессент. європа купує нафтопродукти у рашки і не збирається припиняти це. просто купує через треті країни.
09.02.2026 07:27 Відповісти
Ти це **** дружбану трампона обосранорбану скажи...
09.02.2026 07:27 Відповісти
США нарощують купівлю міндобрив у росіїї... а монополія на виробництво міндобрив належить особистій компанії ліліпутіна Фосагро. Це не проблема?
09.02.2026 11:56 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/uranova-zalezhnist-chomu-ssha-dosi-kupuyut-1752670673.html Урановая зависимость. Почему США до сих пор покупают ядерное топливо у России и как ищут альтернативы
А у цей час США залежать на 1/3 від рашки по поставкам урана.
09.02.2026 13:13 Відповісти
Президент Дональд Трамп за рік на своєму другому президентському терміні так і не ввів жодної дієвої санкції проти Росії за вторгнення в Україну - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly2ng7lm70o
09.02.2026 13:32 Відповісти
Він каже. Російську нафту не лише орбан купляє.
09.02.2026 07:57 Відповісти
Не саму нафту, а продукти її переробки: бензин, авіапаливо, дизельне паливо... І не напряму у кацапії.
09.02.2026 08:20 Відповісти
А Бессент саме тому конкретні країни ЄС і не називає - бо так зручніше.
09.02.2026 08:58 Відповісти
І так зрозуміло, що це Угорщина, Словаччина і Україна. Можливо і інші, але ці точно, бо прокачують через нафтопровід російську нафту на сотні мільйонів доларів США.
09.02.2026 13:36 Відповісти
Міністр фінансів США Скотт Бессент при цьому не згадав, що його держава продовжує купувати кацапський уран. Ето другоє...
09.02.2026 08:56 Відповісти
так, краще щоб уран у кацапів залишався, на ядерні бомби. круто, просто геніально. лайк тобі.
09.02.2026 09:01 Відповісти
Ну да. А нафта повинна залишатися, щоб кацапи заправляли свої брички.
Бо інакше вони залишаться без палива...
Ваша логіка "бездоганна"
09.02.2026 09:06 Відповісти
Штати за завершення війни капітуляцією України. Чи може ви за рік цього не помітили?
09.02.2026 09:27 Відповісти
Взагалі збирається і вже план розписаний коли іввд чого відмовитись. Там десь відсотків 10 закупляють від довоєнних обсягів.
Вгадаєш хто найбільше рогами в двері вперається проти цієї угоди?
09.02.2026 08:59 Відповісти
напряму відсотків 10. а через треті країни скільки?
09.02.2026 09:00 Відповісти
10% від довоєнних обсягів газу у вигляді газу. А https://www.slovoidilo.ua/2026/01/08/novyna/svit/rosiya-torik-zarobyla-72-mlrd-yevro-postachanni-skraplenoho-hazu-yes-doslidzhennya скрапленого скільки?
09.02.2026 09:16 Відповісти
оце просто чудо, нарешті хтось сказав це на весь світ. нажаль озвучувати очевидні речі, в цьому світі, стає дійсно справжнім чудом...............................
09.02.2026 07:28 Відповісти
сша це каже вже півтора роки, рівно з того часу як трамп і респи почали вводити санкції і підвищувати податки на імпорт з індій всяких. але європа і санкції не підтримала, і трамп недавно теж їх зняв з індії.
09.02.2026 07:36 Відповісти
Ага, ага. В команде рыжего барыги геополитик есть, но занимается торговлей.
Они и "Северный поток" хотели выкупить для того чтобы Россия не могла газ поставлять.
Они рвутся сами оседлать торговлю нефтью из России.
09.02.2026 09:01 Відповісти
слабо розумію кацапську. перепиши.
09.02.2026 09:03 Відповісти
Не звертайте увагу
09.02.2026 09:16 Відповісти
І добре що це сказали не ми. Хоч якась користь від американців
09.02.2026 07:29 Відповісти
Там ще метал, крім нафтопродуктів.
09.02.2026 07:34 Відповісти
Добре, що про нафтопровід "Дружба" не згадав.
09.02.2026 07:40 Відповісти
Трмпа на них немає
09.02.2026 07:45 Відповісти
У Європи в цій війні свої інтереси, які, очевидно, можуть абсолютно не співпадати з інтересами України. Однак хто платить, той і замовляє музику, тож плем'я зелених папуасів на чолі з потужно-незламним вожаком продовжує танцювати під їх дудку.
09.02.2026 07:48 Відповісти
Кацап - вчи Китайську та йди нах7й звідси.
09.02.2026 09:49 Відповісти
Знову агент КДБ Краснов облажався. Європа прокинулася і разом з нами до кінця.
09.02.2026 07:58 Відповісти
Цікава логіка у цього міністра. Хуцпа чистої води. А скільки доларів для України надано зі січня 2025 р. найпотужнішою країною світу? Трамп хвалиться, що "на дали ні цента". Самі відмовилися від підтримки України і, що більше, намагалися схилити до цього Європу. Чомусь міністр Бесент не коментує позицію США у питанні заморожених російських резервів. Про Орбана навіть не варто згадувати. Цей пістон купує навіть не нафтопродукти, а сиру нафту. За згодою президента Трампа.
09.02.2026 08:04 Відповісти
Пишуть, що російський танкер "тіньового" флоту Marinera, який два тижні тікав від американців, але врешті був узятий на абордаж у Північній Атлантиці, перевозив півтори тонни золота у злитках.
Два члени екіпажу, включаючи капітана, були заарештовані і доставлені до США.
09.02.2026 08:08 Відповісти
так ми теж катаємося на тій нафті.і не кашляєм.а куди діватись ?
09.02.2026 08:12 Відповісти
Почему тогда китайцы и индийцы не должны покупать? Зачем сажать в тюрьмы каких-то несчастных украинских моряков? Это слишком хитрожопо даже для Европы.
09.02.2026 08:19 Відповісти
тут діло не в європі а в індусах які переробляють сиру нафту яку можна купувати в других постачальників.але ***** дає кошерну скидку.
09.02.2026 08:25 Відповісти
Так вот зачем ЕС нужна свободная торговля с Индией.
09.02.2026 08:26 Відповісти
та ні - китай через пеніс кинули.
09.02.2026 13:35 Відповісти
Там где выгодно Европе нет никаких санкций. Даже наоборот, максимальное благоприятствование, как с удобрениями.
09.02.2026 08:13 Відповісти
Це факт. Саме Європі вигідна сьогоднішня ситуація - повзуча війна в Україні і поступове виснаження нароссії, а не перемиря
09.02.2026 08:40 Відповісти
Тут про це писали ще наприкінці 22-го року, коли допомогу почали "дозувати".
09.02.2026 09:00 Відповісти
це і без його знали і знаємо... як ваше танго х..йла і пиз...юка
09.02.2026 08:55 Відповісти
Кремль нічого не зробив з підтримкою ЄС України за 4 роки...яка б вона не була б. Тільки Великобританія ставила свій підпис в Будапешті... То США мають закрити пельку і не ....здіти.. Ось такий гавкіт і розбірки на руку курвославним пдрам кцпам
09.02.2026 08:59 Відповісти
Європа фінансує і нас, і їх. Ось така вона, стара шкапа.
09.02.2026 09:23 Відповісти
все правильно говорит за евро пи даров.

Европа вообще войну в Украине хочет видеть, согласно немцев, до 2030-2035 года, чтобы успеть перевооружиться заработать военным компаниям деньги на гос заказах от страха перед ху й лом, а там хоть трава не расти - максимум ввалятся в Литву и соседние страны, немного порежут, постреляют, а там может и ху й ло уже умрет
09.02.2026 09:29 Відповісти
США не робить своє, а шукане що там ЕС не робить так як надо
09.02.2026 09:30 Відповісти
Он ведь прав

В то время как Европа закачивала в русню сотни миллиардов долларов за ресурсы + прямые инвестиции в их проекты, Трамп еще детей е бал. Так что, американцы говорят все правильно: одной рукой кормят врагов, а второй рукой машут американцам чтобы европи даров защищали чтобы этот бардак стаканов продолжался.
09.02.2026 09:32 Відповісти
США купує не тільки уран в раші , досі торговля іде взагалі рідкоземом на всю катушку...США підтримує війну в Україні , постеливши червону доріжку перед під*філом вбивцею ху* лом ,та вимагають капітуляції від України !!! на сьогодні США є ворогами українців , ЄС рятує нас ,за свій рахунок !!! Бо влада зеленних міндічив вороги дя українців , грабують Україну та ЗСУ , кожного дня ,говнокомандуючий 🤡 здає українську теріторію почасово ...Це сьогодні ,а вчора в 19р, українці вибрали самі таку сітуацію для себе ...
09.02.2026 09:34 Відповісти
Ага , тобто вам не спадає думка , що штати вже достатньо вклалися і просто не бачить смислу вкладатися більше ? Ну , просто не хочуть ще 4-5 років фінансувати щось , без певного для себе результату?
09.02.2026 10:34 Відповісти
ніт не спадало ...тому шо 93 р. програму повернути Україну під московію , реалізовують США поетапно ,тим більше, шо керують вони цим ,на чолі головного під* філа , та афериста трампа , в 14 р. реакція обами на окупацвю Криму, була красномовна...зброю почали давати Україні , коли зрозуміли, шо не сталося як гадалося , виявилося шо китай ,воює в Європі руками русні ,а це вже 100% про* б США ...те шо зелеленський 🤡 ,зі своїм племенем корупціонери ,так хто цього поца підтримав та привів до влади ? Почитайте епштейна...
09.02.2026 11:36 Відповісти
Дочитав про зброю від Обами і поняв, що ви не в темі абсолютно , перший , хто надав зброю був ні хто інший як "головний педофіл і аферист" Трамп , Обама засунув язик в сраку і сидів рівно. Про Китай в Європі руками русні , тут я аж присвиснув - уява у вас дай боже. Про програму з 93 року тут мені і сказати нічого , мабуть тому НАТО розширювалося на схід , щоб здати нас кацапам і мільярди доларів теж дають по тій же причині. Взагалі складно дискутувати з людиною яка оперує "почитайте епштейна" , а сама не читала від слова зовсім, а інформація базується на припущеннях і жовтій пресі.
09.02.2026 15:17 Відповісти
неуважно прочитали ...
09.02.2026 15:26 Відповісти
і я не спілкуюся з руснявокитайськими ботами ...
09.02.2026 15:27 Відповісти
Ну звісно , краще жити в своєму світі де всі кругом п*дараси, а одна луіза знає хто справжній дартан'ян. Просто луіза не в курсі, скільки США нам дали зброї , *********** , засобів зв'язку і тп, а я в курсі бо з 14 на фронті і розумію , що США керуються (як не дивно ) своїми інтересами, а не нашими, а вам все завжди не так буде.
09.02.2026 15:34 Відповісти
...
09.02.2026 15:38 Відповісти
А США як мародер віджала надра і предала, ні чєсті ні совісті
09.02.2026 09:46 Відповісти
Ну частка правди є, але Бесент теж маріонетка, гляньте, як його конгресмени дрюкають
09.02.2026 10:05 Відповісти
Російські ракети робляться на обладнанні Сіменс. Інженери пройшли навчання від компанії. Це вже було, Гітлер теж Сталіну допомагав, і навпаки, до самого останнього моменту.
09.02.2026 10:13 Відповісти
війна ж не на території ЄС чи НАТО, то ж торгівля з росією усіх влаштовує
09.02.2026 10:29 Відповісти
так було задумано ще десятки років тому, територія , що не входить в НАТО, територія, що не має ядерної зброї, є чудовим полем бою, яке задовольнить усіх
09.02.2026 10:32 Відповісти
а як клоун може простити індусів чи ЕС не купляти нафту, в той же час як ми досі качаєм нафту свинособачу по трубопроводу Дружба??????
точніше ****** клоунська шлюха дає заробити свинособакам по 20 млрд. дол. в рік!!! похер на гроші тут ЗА ЩО МИ ВОЮЄМО??????
09.02.2026 10:29 Відповісти
Весь парадокс ситуації що у нас більшість бензину з орківської нафти, друге чехи що поставляли нам снаряди на цій нафті сидять і заробили на ній більше чим на допомозі нам.

Але така може бути ситуація, що на нас тисне ЄС, щоб той нафтопровід дальше працював, вони банально заробляють на війні, піднімають свою економіку, євро і акції ЄС виросли саме під час війни.

Тому з одної сторони вони надають оркам компоненти для озброєння, продають станки, купляють у них сировину дешевше ринку, щоб ті могли воювати, а з другої сторони дають нам зброю але обмежено, прикриваюсь ескалацією щоб ми постійно відступали і орків був інтерес продовжувати агресію.

Остання ситуація що авіація не збивала крилаті ракети, це у нас немає ракет далекобійних повітря повітря, тому що їх нам не дають, і пілоти можуть збивати тільки на коротких дистанціях з візуальним наведенням. Хоча старих ракет там повні склади вони ще й платять гроші за їх утилізацію.
09.02.2026 10:52 Відповісти
Текст, який це пояснює:

https://site.ua/aleksei.parnowski Олексій Парновський
https://site.ua/aleksei.parnowski/comu-kolektivnii-zaxid-tak-pereimajetsya-dumkoyu-rosiyi-i-ne-duze-pereimajetsya-nasoyu-i7142w3 Чому колективний Захід так переймається думкою росії, і не дуже переймається нашою?

Почну дещо здалеку: відомі майже всім перші слова конституції США «Ми, народ Сполучених Штатів...», виведені рукою Томаса Джеферсона, - це про кого? Враховуючи, що загальне виборче право з'явиться через більш ніж 100 років після написання цього документу?

Наступне питання: коли писалася Женевська конвенція, чи до всіх націй її планувалося застосовувати в рівній мірі? Як там численні колоніальні війни, чи вважалися місцеві сили взагалі нацією, армією, чи вважалися захоплені в полон військовополоненими? Навіть у ХХ ст. як там з Женевською конвенцією у Афганістані? У Чечні?

Причина дуже проста. Оцей весь статут ООН, оці всі принципи рівності всіх націй - це пропагандистська лапша. Ніхто на Заході не вважає, що умовні США і умовна Венесуела мають однакову суб'єктність. І, на жаль для нас, історично росія має значно більшу суб'єктність, ніж ми.

Це не є непохитним фактом, з 2014 року Україна зробила неймовірно багато для, вибачте мою французьку, об'єктивізації росії. Так, саме в тому значенні, в якому це слово використовують радикальні феміністки. Однак, початковий рахунок занадто не на нашу користь. І коли у 2022 Сили оборони України вибили росіян з Київщини, Харківщини, і звільнили Херсон, то це сприймалося - і досі сприймається - не як сила України, а як слабкість Росії. Так само, коли зараз максимально дружні до України західні блогери водять пальцями по мапі, показуючи повільний темп просування лінії фронту, вони кажуть те саме. Сама думка про те, що якась там Україна може у військовому плані бути на рівні провідних країн НАТО, не кажучи вже НАТО в цілому, для західного політичного дискурсу є не просто революційною, вона є певною мірою табуйованою.

Причина цьому - екзистенційний жах раптово прокинутися в реальності, в якій великі імперії - Британія, США, Китай, росія, Німеччина тощо - більше не є найпотужнішими і їх може перемогти регіональна країна типу України. Бо Україна сприймається ну десь як Ірак чи Косово - як здобич агресора. Дивлячись на мапу, вони асоціюють себе не з нами, а з росією.

Погодьтесь: вид лева, загризеного антилопою, не надто вкладається у звичні уявлення. І для того, щоби це пояснити, треба прийняти одну з двох теорій, однаково неприємних для супрематистів. Або лев був не лев, а значить тоді чого вони його так боялися. Або антилопа була не антилопа, а це ще гірше, бо тоді на місці лева може опинитися будь-хто з них.

Перемога Росії для них неприємна, бо несе загрозу великої панєвропейської війни. Перемога України для них катастрофічна, бо ламає фундамент їхніх геополітичних моделей.

Звідси і вся оця половинчата допомога, і оці обтічні формулювання і намагання якось спустити все на гальмах, уникнувши розв'язки.
https://site.ua/aleksei.parnowski/comu-kolektivnii-zaxid-tak-pereimajetsya-dumkoyu-rosiyi-i-ne-duze-pereimajetsya-nasoyu-i7142w3
09.02.2026 11:28 Відповісти
Може Європа дивилась, як Україна купувала нафтопродукти рашки у третіх країн і думала, що мабуть так і треба?
09.02.2026 11:34 Відповісти
Хто зна, може Трамп знову плануе зціпитися з Европою, а Бессент додае йому ще аргументів
09.02.2026 13:15 Відповісти
 
 