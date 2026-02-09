Європа фактично фінансує війну РФ проти України, - міністр фінансів США Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти та ставить торгівлю вище підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNBC.
"Європа перебуває на передовій цього конфлікту", - зазначив Бессент.
Однак Євросоюз досі закуповує російські енергоносії через Індію. Відтак ЄС фактично фінансує російську збройну агресію в Україні.
Європейці самі фінансують війну проти себе - таке й навмисне важко вигадати", - наголосив Бессент.
Міністр фінансів США додав, що він надзвичайно розчарований європейською політикою, адже саме Європа наразі пожинає наслідки російської агресії в Україні.
"Індія почала закуповувати російську нафту, яка перебуває під санкціями. А тепер вгадайте, хто купував продукти її переробки? Європейці. У підсумку виходить, що вони самі фінансують війну проти себе", - зауважив Бессент.
США посилили тиск на Індію. Європа відмовилась від санкцій
США посилили тиск на Індію через закупівлю країною російської нафти. Йдеться про запровадження санкцій та 25%-го мита. Проте Європа відмовилась запроваджувати аналогічні обмеження.
"Як з’ясувалося, через бажання укласти торговельну угоду.
Тож щоразу, коли чуєте від європейських політиків слова про важливість підтримки українців, пам’ятайте: торгівлю вони ставлять вище за інтереси України.
Торгівля, європейська торгівля для них важливіша, ніж завершення війни в Україні.
Вони прагнуть дешевої енергії.
Але й ми теж могли б мати дешевшу енергію, якби погодилися купувати підсанкційну російську нафту",- резюмував Бессент.
А у цей час США залежать на 1/3 від рашки по поставкам урана.
але ж це правда, що озвучив Бессент. європа купує нафтопродукти у рашки і не збирається припиняти це. просто купує через треті країни.
Бо інакше вони залишаться без палива...
Ваша логіка "бездоганна"
Вгадаєш хто найбільше рогами в двері вперається проти цієї угоди?
Они и "Северный поток" хотели выкупить для того чтобы Россия не могла газ поставлять.
Они рвутся сами оседлать торговлю нефтью из России.
Два члени екіпажу, включаючи капітана, були заарештовані і доставлені до США.
Европа вообще войну в Украине хочет видеть, согласно немцев, до 2030-2035 года, чтобы успеть
перевооружитьсязаработать военным компаниям деньги на гос заказах от страха перед ху й лом, а там хоть трава не расти - максимум ввалятся в Литву и соседние страны, немного порежут, постреляют, а там может и ху й ло уже умрет
В то время как Европа закачивала в русню сотни миллиардов долларов за ресурсы + прямые инвестиции в их проекты, Трамп еще детей е бал. Так что, американцы говорят все правильно: одной рукой кормят врагов, а второй рукой машут американцам чтобы европи даров защищали чтобы этот бардак стаканов продолжался.
точніше ****** клоунська шлюха дає заробити свинособакам по 20 млрд. дол. в рік!!! похер на гроші тут ЗА ЩО МИ ВОЮЄМО??????
Але така може бути ситуація, що на нас тисне ЄС, щоб той нафтопровід дальше працював, вони банально заробляють на війні, піднімають свою економіку, євро і акції ЄС виросли саме під час війни.
Тому з одної сторони вони надають оркам компоненти для озброєння, продають станки, купляють у них сировину дешевше ринку, щоб ті могли воювати, а з другої сторони дають нам зброю але обмежено, прикриваюсь ескалацією щоб ми постійно відступали і орків був інтерес продовжувати агресію.
Остання ситуація що авіація не збивала крилаті ракети, це у нас немає ракет далекобійних повітря повітря, тому що їх нам не дають, і пілоти можуть збивати тільки на коротких дистанціях з візуальним наведенням. Хоча старих ракет там повні склади вони ще й платять гроші за їх утилізацію.
https://site.ua/aleksei.parnowski Олексій Парновський
Чому колективний Захід так переймається думкою росії, і не дуже переймається нашою?
Почну дещо здалеку: відомі майже всім перші слова конституції США «Ми, народ Сполучених Штатів...», виведені рукою Томаса Джеферсона, - це про кого? Враховуючи, що загальне виборче право з'явиться через більш ніж 100 років після написання цього документу?
Наступне питання: коли писалася Женевська конвенція, чи до всіх націй її планувалося застосовувати в рівній мірі? Як там численні колоніальні війни, чи вважалися місцеві сили взагалі нацією, армією, чи вважалися захоплені в полон військовополоненими? Навіть у ХХ ст. як там з Женевською конвенцією у Афганістані? У Чечні?
Причина дуже проста. Оцей весь статут ООН, оці всі принципи рівності всіх націй - це пропагандистська лапша. Ніхто на Заході не вважає, що умовні США і умовна Венесуела мають однакову суб'єктність. І, на жаль для нас, історично росія має значно більшу суб'єктність, ніж ми.
Це не є непохитним фактом, з 2014 року Україна зробила неймовірно багато для, вибачте мою французьку, об'єктивізації росії. Так, саме в тому значенні, в якому це слово використовують радикальні феміністки. Однак, початковий рахунок занадто не на нашу користь. І коли у 2022 Сили оборони України вибили росіян з Київщини, Харківщини, і звільнили Херсон, то це сприймалося - і досі сприймається - не як сила України, а як слабкість Росії. Так само, коли зараз максимально дружні до України західні блогери водять пальцями по мапі, показуючи повільний темп просування лінії фронту, вони кажуть те саме. Сама думка про те, що якась там Україна може у військовому плані бути на рівні провідних країн НАТО, не кажучи вже НАТО в цілому, для західного політичного дискурсу є не просто революційною, вона є певною мірою табуйованою.
Причина цьому - екзистенційний жах раптово прокинутися в реальності, в якій великі імперії - Британія, США, Китай, росія, Німеччина тощо - більше не є найпотужнішими і їх може перемогти регіональна країна типу України. Бо Україна сприймається ну десь як Ірак чи Косово - як здобич агресора. Дивлячись на мапу, вони асоціюють себе не з нами, а з росією.
Погодьтесь: вид лева, загризеного антилопою, не надто вкладається у звичні уявлення. І для того, щоби це пояснити, треба прийняти одну з двох теорій, однаково неприємних для супрематистів. Або лев був не лев, а значить тоді чого вони його так боялися. Або антилопа була не антилопа, а це ще гірше, бо тоді на місці лева може опинитися будь-хто з них.
Перемога Росії для них неприємна, бо несе загрозу великої панєвропейської війни. Перемога України для них катастрофічна, бо ламає фундамент їхніх геополітичних моделей.
Звідси і вся оця половинчата допомога, і оці обтічні формулювання і намагання якось спустити все на гальмах, уникнувши розв'язки.
