Європа фактично фінансує війну РФ проти України, - міністр фінансів США Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти та ставить торгівлю вище підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNBC.

"Європа перебуває на передовій цього конфлікту", - зазначив Бессент.

Однак Євросоюз досі закуповує російські енергоносії через Індію. Відтак ЄС фактично фінансує російську збройну агресію в Україні.

Європейці самі фінансують війну проти себе - таке й навмисне важко вигадати", - наголосив Бессент.

Міністр фінансів США додав, що він надзвичайно розчарований європейською політикою, адже саме Європа наразі пожинає наслідки російської агресії в Україні.

"Індія почала закуповувати російську нафту, яка перебуває під санкціями. А тепер вгадайте, хто купував продукти її переробки? Європейці. У підсумку виходить, що вони самі фінансують війну проти себе", - зауважив Бессент.

США посилили тиск на Індію. Європа відмовилась від санкцій

США посилили тиск на Індію через закупівлю країною російської нафти. Йдеться про запровадження санкцій та 25%-го мита. Проте Європа відмовилась запроваджувати аналогічні обмеження.

"Як з’ясувалося, через бажання укласти торговельну угоду.

Тож щоразу, коли чуєте від європейських політиків слова про важливість підтримки українців, пам’ятайте: торгівлю вони ставлять вище за інтереси України.

Торгівля, європейська торгівля для них важливіша, ніж завершення війни в Україні.

Вони прагнуть дешевої енергії.

Але й ми теж могли б мати дешевшу енергію, якби погодилися купувати підсанкційну російську нафту",- резюмував Бессент.

