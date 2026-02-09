Франция передаст Украине дополнительный радар для ЗРК на время ремонта
Украина получит от Франции дополнительный радар к зенитно-ракетному комплексу на время ремонта одного из элементов системы ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.
"Мы работаем над этим вопросом, в частности над ремонтом радара к SAMP/T, и мы планируем предоставить радар на замену, пока тот в ремонте", – сказала она.
Что предшествовало?
Французская Республика сосредоточилась на ремонте радара к системе противовоздушной обороны SAMP/T, переданной Украине.
Вотрен подчеркнула, что сейчас главный приоритет – восстановление уже имеющегося радара SAMP/T. Параллельно Франция планирует провести необходимое техническое обслуживание других компонентов комплекса.
Sсhool Bus
09.02.2026 09:11
