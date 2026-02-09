Франція передасть Україні додатковий радар для ЗРК на час ремонту
Україна отримає від Франції додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу на час ремонту одного з елементів системи ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка Збройних сил Франції Катрін Вотрен.
"Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радара до SAMP/T, і ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той у ремонті", – сказала вона.
Що передувало?
Французька Республіка зосередилася на ремонті радару до системи протиповітряної оборони SAMP/T, переданої Україні.
Вотрен наголосила, що наразі головний пріоритет — відновлення вже наявного радару SAMP/T. Паралельно Франція планує провести необхідне технічне обслуговування інших компонентів комплексу.
