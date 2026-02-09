Враг ударил дронами по Новгороду-Северскому: погиб мужчина, четверо раненых

Ночью 9 февраля российский агрессор нанес удар по Новгороду-Северскому Черниговской области "геранями".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Как отмечается, эта атака унесла жизнь 71-летнего мужчины. Предварительно, четверо человек получили ранения - двое мужчин и две женщины старшего возраста. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Повреждены дома, некоторые - полностью разрушены.

Удары по Семеновке

В течение дня были удары по Семеновке. Повреждены дома и линии электропередач.

В селе Сновской громады из-за попадания дрона загорелся жилой дом. В селе Менской громады - из-за взрывов БПЛА загорелось здание школы, которая не работала.

