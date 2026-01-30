Оккупанты атаковали приграничные районы Черниговской области: горел дом культуры и автомобили
За прошедшие сутки российские войска нанесли много ударов именно по приграничным общинам Черниговской области. Всего за сутки зафиксировано 44 обстрела - 69 взрывов.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Атаки на автомобили
В результате удара FPV-дрона по Костобоброву Семеновской громады уничтожен служебный автомобиль лесничества ГП "Леса Украины" и все личные вещи работников. К счастью, лесничий и мастер леса не пострадали.
Кроме того, поврежден гражданский автомобиль в Семеновке - также из-за удара дроном.
Удар по дому культуры
Около трех часов ночи враг атаковал "геранями" Новгород-Северский городской дом культуры. Не менее 4 взрывов. На месте попадания - пожар. Также повреждены фасады и окна в соседних зданиях.
Последствия обстрелов
Nika Vesela
