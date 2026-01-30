РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
711 1

Оккупанты атаковали приграничные районы Черниговской области: горел дом культуры и автомобили

За прошедшие сутки российские войска нанесли много ударов именно по приграничным общинам Черниговской области. Всего за сутки зафиксировано 44 обстрела - 69 взрывов.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Атаки на автомобили

В результате удара FPV-дрона по Костобоброву Семеновской громады уничтожен служебный автомобиль лесничества ГП "Леса Украины" и все личные вещи работников. К счастью, лесничий и мастер леса не пострадали.

Кроме того, поврежден гражданский автомобиль в Семеновке - также из-за удара дроном.

Смотрите также: Обстрелы Черниговщины: россияне били по критической инфраструктуре, объектам связи, энергетики и транспорта. ФОТОрепортаж

Удар по дому культуры

Около трех часов ночи враг атаковал "геранями" Новгород-Северский городской дом культуры. Не менее 4 взрывов. На месте попадания - пожар. Также повреждены фасады и окна в соседних зданиях.

Смотрите также: Российские войска за сутки 42 раза обстреляли Черниговскую область: среди целей были объекты связи. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов

Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области

Автор: 

обстрел (32473) Черниговская область (1541) Семёновка (29) Костобобров (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ж кончені ці виродки росєйськи😡😡😡
показать весь комментарий
30.01.2026 10:09 Ответить
 
 