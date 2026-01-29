Обстрелы Черниговской области: россияне били по критической инфраструктуре, объектам связи, энергетики и транспорта

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Черниговской области, в частности по объектам энергетики, в результате чего обесточены ряд населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В целом за прошедшие сутки россияне совершили 15 обстрелов, зафиксировано 23 взрыва.

Враг использовал "герани", "молнии" и FPV-дроны.

Читайте: Рашисты ударили по объекту энергетики в Черниговской области: есть отключение электроэнергии

Цели РФ

Так, за прошедшие сутки целями россиян были объекты связи, энергетики и транспорта, а также предприятие критической инфраструктуры.

Под ударом на этот раз оказались Корюковский, Новгород-Северский, Черниговский и Нежинский районы.

Смотрите также: Сутки в Черниговской области: под ударами Новгород-Северский и 2 района, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Отключение электроэнергии

Отмечается, что на одном из мест прилетов возник пожар. В результате другого удара до сих пор обесточены ряд населенных пунктов на границе.

Последствия обстрелов





