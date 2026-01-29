Обстрелы Черниговской области: россияне били по критической инфраструктуре, объектам связи, энергетики и транспорта
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Черниговской области, в частности по объектам энергетики, в результате чего обесточены ряд населенных пунктов.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В целом за прошедшие сутки россияне совершили 15 обстрелов, зафиксировано 23 взрыва.
Враг использовал "герани", "молнии" и FPV-дроны.
Цели РФ
Так, за прошедшие сутки целями россиян были объекты связи, энергетики и транспорта, а также предприятие критической инфраструктуры.
Под ударом на этот раз оказались Корюковский, Новгород-Северский, Черниговский и Нежинский районы.
Отключение электроэнергии
Отмечается, что на одном из мест прилетов возник пожар. В результате другого удара до сих пор обесточены ряд населенных пунктов на границе.
Последствия обстрелов
