Обстріли Чернігівщини: росіяни били по критичній інфраструктурі, об’єктах зв’язку, енергетики і транспорту
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по Чернігівській області, зокрема по обʼєктах енергетики, унаслідок чого знеструмлена низка населених пунктів.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Загалом протягом минулої доби росіяни вчинили 15 обстрілів, зафіксовано 23 вибухи.
Ворог використовував "герані", "молнії" та FPV-дрони.
Цілі РФ
Так, минулої доби цілями росіян були обʼєкти звʼязку, енергетики і транспорту, також підприємство критичної інфраструктури.
Під ударом цього разу опинилися Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський і Ніжинський райони.
Знеструмлення
Зазначається, що на одному з місць прильотів виникла пожежа. Унаслідок іншого удару досі знеструмлена низка населених пунктів на прикордонні.
Наслідки обстрілів
