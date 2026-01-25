Доба на Чернігівщині: під ударами Новгород-Сіверський та 2 райони, пошкоджено будинки і підприємство

Учора зранку в селі Ніжинського району на Чернігівщині через вибух БпЛА пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по сільськогосподарському кооперативу

Як зазначається, у селі Чернігівського району по території сільськогосподарського кооперативу було декілька ударів "геранями". Загорівся ангар для зберігання зерна. Пошкоджені 5 вантажівок.

Удар по Новгороду-Сіверському

За даними ОВА, два вибухи пізно ввечері пролунали в Новгороді-Сіверському. Удар "гераней" прийшовся по житловій забудові. Пошкоджені оселі. Зайнялася будівля одного з підприємств.













За минулу добу зафіксований 41 обстріл - 70 вибухів.

