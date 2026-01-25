Сутки на Черниговщине: под ударами Новгород-Северский и 2 района, повреждены дома и предприятие

Вчера утром в селе Нежинского района Черниговской области в результате взрыва БПЛА повреждены частные дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по сельскохозяйственному кооперативу

Как отмечается, в селе Черниговского района по территории сельскохозяйственного кооператива было несколько ударов "геранями". Загорелся ангар для хранения зерна. Повреждены 5 грузовиков.

Удар по Новгороду-Северскому

По данным ОВА, два взрыва поздно вечером прогремели в Новгороде-Северском. Удар "гераней" пришелся по жилой застройке. Повреждены дома. Загорелось здание одного из предприятий.













За прошедшие сутки зафиксирован 41 обстрел - 70 взрывов.

