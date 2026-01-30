Окупанти атакували прикордоння Чернігівщини: горів будинок культури та автівки

Минулої доби російські війська завдали багато ударів саме по прикордонних громадах Чернігівської області. Загалом за добу зафіксовано 44 обстріли - 69 вибухів.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Атаки на автівки

Через удар FPV-дрона по Костобоброву Семенівської громади знищений службовий автомобіль лісництва ДП "Ліси України" і всі особисті речі працівників. На щастя, лісничий і майстер лісу не постраждали.

Крім того, пошкоджена цивільна автівка в Семенівці - також через удар дроном.

Удар по будинку культури

Близько третьої години ночі ворог атакував "геранями" Новгород-Сіверський міський будинок культури. Щонайменше 4 вибухи. На місці влучання - пожежа. Також пошкоджені фасади і вікна в будівлях, що поруч.

