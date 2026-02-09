Пришло время полностью запретить въезд в ЕС для граждан РФ, участвовавших в войне против Украины, - МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал запретить въезд в ЕС гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины.

Подробности

"Пришло время ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, которые участвовали в российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Причины

По словам Сибиги, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов.

"Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, который подписывает контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу", - пояснил министр.

В качестве примера Сибига привел Эстонию, которая внедрила соответствующие национальные решения и доказала, что механизм работает.

"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу.

Речь идет об укреплении безопасности Европы", - подытожил он.

ВСІХ ГРОМАДЯН рф !
показать весь комментарий
09.02.2026 11:38 Ответить
Дібіл.точно діділ
показать весь комментарий
09.02.2026 11:38 Ответить
Знову імпотентні заклики, для початку патріоти наповнити треба ракетами
показать весь комментарий
09.02.2026 11:39 Ответить
навпаки хай приїжджають , будуть поповнювати обмінний фонд .
показать весь комментарий
09.02.2026 11:40 Ответить
всі беруть участь хто платить на московії податки
показать весь комментарий
09.02.2026 11:45 Ответить
Шо за дибільні заяви, :" час оголосити....". А до цього вбиті росією люди то так, дрібниці??? Бридко слухати 🤢🤢🤢🤢🤢🐸🐸🐸
показать весь комментарий
09.02.2026 12:15 Ответить
Оце так санкції ЕС! Виявляється орки досі можуть вільно подорожувати європами, не кажуча про пропагандонів типу собчак! Яке ганьбище!
показать весь комментарий
09.02.2026 12:18 Ответить
хто ЄС даватиме довідки про те, чи воювали росіяни, чи працювали на воєнних заводах? путін?
ця,дешева клоунада уже заїбала
показать весь комментарий
09.02.2026 12:43 Ответить
великий, багатий, технологічний, гуманний і демократичний Захід зробив з людей в Україні лохів, найбільших лохів у цьому світі, а наші клоуни тільки піддакують і стеляться, тьху, гидотне видовище
показать весь комментарий
09.02.2026 12:45 Ответить
Це потрібно виділити жирним шрифтом тільки тих, хто воював проти України... Ви про кого це пишете, про чергового моторола з Уралу, дяревня Підорівка, та ці ***** ніколи не поїдуть в ЄС... За 4 роки вилізла чергова міні-санкція, окуєти... Потрібно всім заборонити кацапам дорогу в ЄС... Вони вже там , зустрічайте...
показать весь комментарий
09.02.2026 13:05 Ответить
А може вже пора всіх рашистів не пускати в ЄС, хоча би до кінця війни. Їм це дуже не сподобається... Вой буде на весь світ.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:12 Ответить
Це говорить Сегіба? Ну що тут скажеш, дипломат. А як портнов приїздлив до України і клепав справи проти Порошенка? Той портнов, що на боці росії складав розстрільні списки на патріотів України, митців, воїнів АТО та інших. А як деркач тут фальшував записи плівок на Порошенка і Байдена на користь росії і Зеленський віддав йому цілий нергоатом зі всіма секретами?
показать весь комментарий
09.02.2026 13:19 Ответить
Наші некчеми можуть тільки вказівки дорослим країнам давати.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:46 Ответить
"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні. "зелені зрадники" .яким також варто довічно заборонити вїзд і до ЄС І ДО США.а чи подали списки в ЄС РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ І ТЕРОРИСТІВ,КОТРІ БРАЛИ УЧАСТЬ???
показать весь комментарий
09.02.2026 15:16 Ответить
Ця сибіга просто ніх.я не робить і нічого не вирішує разом із сотнями своїх дармоїдів мзс-ників. Просто пи.дять для "галочки" і зарплатних відомостей, що вони ніби-то є. А вся зовнішня політика тим часом повністю провалена по всіх векторах.
А, останнім часом сибіга уже пиз.ить не "фільтруючи базар". Як, наприклад Чехія зможе з"ясувати і доказати воював чи не воював проти України той чи інший громадянин рф? На основі чого і якого права західні країни зможуть не дозволяти в"їзд людей на свої території? Чи ця сибіга має інформацію про мільйони кацапських вояків і штампуватиме такі справки?
Тупе пиз.абольство.
показать весь комментарий
09.02.2026 15:58 Ответить
 
 