Пришло время полностью запретить въезд в ЕС для граждан РФ, участвовавших в войне против Украины, - МИД
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал запретить въезд в ЕС гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Пришло время ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, которые участвовали в российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Причины
По словам Сибиги, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов.
"Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, который подписывает контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу", - пояснил министр.
В качестве примера Сибига привел Эстонию, которая внедрила соответствующие национальные решения и доказала, что механизм работает.
"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу.
Речь идет об укреплении безопасности Европы", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ця,дешева клоунада уже заїбала
А, останнім часом сибіга уже пиз.ить не "фільтруючи базар". Як, наприклад Чехія зможе з"ясувати і доказати воював чи не воював проти України той чи інший громадянин рф? На основі чого і якого права західні країни зможуть не дозволяти в"їзд людей на свої території? Чи ця сибіга має інформацію про мільйони кацапських вояків і штампуватиме такі справки?
Тупе пиз.абольство.