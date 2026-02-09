Пришло время полностью запретить въезд в ЕС для граждан РФ, участвовавших в войне против Украины, - МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал запретить въезд в ЕС гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины.

"Пришло время ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, которые участвовали в российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

По словам Сибиги, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов.

"Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, который подписывает контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу", - пояснил министр.

В качестве примера Сибига привел Эстонию, которая внедрила соответствующие национальные решения и доказала, что механизм работает.

"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу.



Речь идет об укреплении безопасности Европы", - подытожил он.

