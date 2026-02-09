Час повністю заборонити в’їзд до ЄС для громадян РФ, які брали участь у війні проти України, - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС громадян РФ, які брали участь у війні проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.



"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Причини

За словами Сибіги, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів.

"По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи", - пояснив міністр.

Як приклад Сибіга навів Естонію, що впровадила відповідні національні рішення та довела, що механізм працює.

"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку.



Йдеться про зміцнення безпеки Європи", - підсумував він.

