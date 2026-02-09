Час повністю заборонити в’їзд до ЄС для громадян РФ, які брали участь у війні проти України, - МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС громадян РФ, які брали участь у війні проти України.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні.
Причини
За словами Сибіги, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів.
"По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи", - пояснив міністр.
Як приклад Сибіга навів Естонію, що впровадила відповідні національні рішення та довела, що механізм працює.
"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку.
Йдеться про зміцнення безпеки Європи", - підсумував він.
А, останнім часом сибіга уже пиз.ить не "фільтруючи базар". Як, наприклад Чехія зможе з"ясувати і доказати воював чи не воював проти України той чи інший громадянин рф? На основі чого і якого права західні країни зможуть не дозволяти в"їзд людей на свої території? Чи ця сибіга має інформацію про мільйони кацапських вояків і штампуватиме такі справки?
