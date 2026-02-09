Час повністю заборонити в’їзд до ЄС для громадян РФ, які брали участь у війні проти України, - МЗС

Сибіга закликав заборонити в’їзд росіян до ЄС: що відомо?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС громадян РФ, які брали участь у війні проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Причини

За словами Сибіги, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів.

"По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи", - пояснив міністр.

Як приклад Сибіга навів Естонію, що впровадила відповідні національні рішення та довела, що механізм працює.

"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку.

Йдеться про зміцнення безпеки Європи", - підсумував він.

Автор: 

заборона (1491) Євросоюз (15060) Сибіга Андрій (949)
Топ коментарі
ВСІХ ГРОМАДЯН рф !
09.02.2026 11:38 Відповісти
Знову імпотентні заклики, для початку патріоти наповнити треба ракетами
09.02.2026 11:39 Відповісти
великий, багатий, технологічний, гуманний і демократичний Захід зробив з людей в Україні лохів, найбільших лохів у цьому світі, а наші клоуни тільки піддакують і стеляться, тьху, гидотне видовище
09.02.2026 12:45 Відповісти
Дібіл.точно діділ
09.02.2026 11:38 Відповісти
навпаки хай приїжджають , будуть поповнювати обмінний фонд .
всі беруть участь хто платить на московії податки
Шо за дибільні заяви, :" час оголосити....". А до цього вбиті росією люди то так, дрібниці??? Бридко слухати 🤢🤢🤢🤢🤢🐸🐸🐸
Оце так санкції ЕС! Виявляється орки досі можуть вільно подорожувати європами, не кажуча про пропагандонів типу собчак! Яке ганьбище!
хто ЄС даватиме довідки про те, чи воювали росіяни, чи працювали на воєнних заводах? путін?
ця,дешева клоунада уже заїбала
Це потрібно виділити жирним шрифтом тільки тих, хто воював проти України... Ви про кого це пишете, про чергового моторола з Уралу, дяревня Підорівка, та ці ***** ніколи не поїдуть в ЄС... За 4 роки вилізла чергова міні-санкція, окуєти... Потрібно всім заборонити кацапам дорогу в ЄС... Вони вже там , зустрічайте...
А може вже пора всіх рашистів не пускати в ЄС, хоча би до кінця війни. Їм це дуже не сподобається... Вой буде на весь світ.
Це говорить Сегіба? Ну що тут скажеш, дипломат. А як портнов приїздлив до України і клепав справи проти Порошенка? Той портнов, що на боці росії складав розстрільні списки на патріотів України, митців, воїнів АТО та інших. А як деркач тут фальшував записи плівок на Порошенка і Байдена на користь росії і Зеленський віддав йому цілий нергоатом зі всіма секретами?
Наші некчеми можуть тільки вказівки дорослим країнам давати.
"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні. "зелені зрадники" .яким також варто довічно заборонити вїзд і до ЄС І ДО США.а чи подали списки в ЄС РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ І ТЕРОРИСТІВ,КОТРІ БРАЛИ УЧАСТЬ???
Ця сибіга просто ніх.я не робить і нічого не вирішує разом із сотнями своїх дармоїдів мзс-ників. Просто пи.дять для "галочки" і зарплатних відомостей, що вони ніби-то є. А вся зовнішня політика тим часом повністю провалена по всіх векторах.
А, останнім часом сибіга уже пиз.ить не "фільтруючи базар". Як, наприклад Чехія зможе з"ясувати і доказати воював чи не воював проти України той чи інший громадянин рф? На основі чого і якого права західні країни зможуть не дозволяти в"їзд людей на свої території? Чи ця сибіга має інформацію про мільйони кацапських вояків і штампуватиме такі справки?
Тупе пиз.абольство.
