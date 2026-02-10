Мобилизованный передавал РФ координаты складов и командных пунктов ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
В рядах ВСУ разоблачен еще один агент военной разведки РФ. Оккупанты завербовали 30-летнего мобилизованного одной из бригад, ведущей бои на Харьковском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Агент передавал оккупантам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов.
СБУ разоблачила и задокументировала злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности, а после этого задержала.
Также были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой.
Вербовка
Мужчина попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.
После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где отмечал на гугл-картах геолокации Сил обороны.
Больше всего россиян интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также рашисты пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск.
Возвращаясь к расположению воинской части после разведвылазок, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.
После одного из таких сеансов связи "крот" самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы "залечь на дно" в доме близкой знакомой в Житомирской области.
Во время обысков у военного изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.
В настоящее время ему сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: государственная измена и незаконное обращение с оружием.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Тобто це як пояснити? Йому що більше нічого робити у війську як кататися на службовій машині по області? У нього що були відрядження, відповідні маршрутні листи (службовий транспорт). Під яким "соусом" він проїздив блок-пости? Де він в цей час повинен був перебувати? Кому він підпорядковувався і ким контролювався?
Крутий боєць! Самостійності більше ніж у міністра оборони. І скільки таких "мандрівників" по всьому війську? А ми кажемо про дефіцит особового складу.