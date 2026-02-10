РУС
Мобилизованный передавал РФ координаты складов и командных пунктов ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

В рядах ВСУ разоблачен еще один агент военной разведки РФ. Оккупанты завербовали 30-летнего мобилизованного одной из бригад, ведущей бои на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Агент передавал оккупантам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов.

СБУ разоблачила и задокументировала злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности, а после этого задержала.

Военный ВСУ передавал россиянам информацию: что известно?

Также были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой.

Вербовка

Мужчина попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.

После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где отмечал на гугл-картах геолокации Сил обороны.

Больше всего россиян интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также рашисты пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск.

Возвращаясь к расположению воинской части после разведвылазок, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.

Военный ВСУ передавал россиянам информацию: что известно?

После одного из таких сеансов связи "крот" самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы "залечь на дно" в доме близкой знакомой в Житомирской области.

Во время обысков у военного изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: государственная измена и незаконное обращение с оружием.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

+29
Коли його кидали в бус, то всім було абсолютно по цимбалах, хто він і що пише в каналах. Тому так
10.02.2026 10:20 Ответить
+17
Вихований на творчості "95 кварталу". Але найбільше координат ворогу передав Голобородько. Сам в своєму інтерв'ю розповів, що дав всі координати ТЕС(ТЕЦ), других енергооб'єктів, по яких просив ворога не бити. Понавибирають до влади імпотентів, дадуть їм булаву і ключі від усієї України, а потім чекають від них якихось добрих дій.
10.02.2026 10:26 Ответить
+11
ТЦК бусифікує не перевіряючи всіляких хитрожопих диверсантів, тепер маємо клопіт.
10.02.2026 10:37 Ответить
Надійся на такого урода
10.02.2026 10:14 Ответить
Коли його кидали в бус, то всім було абсолютно по цимбалах, хто він і що пише в каналах. Тому так
10.02.2026 10:20 Ответить
Влада дає план, погрожуючи за невиконання. А забезпечити це саме виконання влада не взмозі (понавибирали)
10.02.2026 10:25 Ответить
Сернув? Полегшало?
10.02.2026 10:26 Ответить
Писати всяку ***** і здавати позиції українських військ - кардинально різне
10.02.2026 10:34 Ответить
Ха. У нас були всі добровольці першого дня. Так от, через кілька місяців одного теж приїхали й забрали. Засланий кізячок був.
10.02.2026 10:47 Ответить
А з чого ти вирішив, що до вкидання в бус він взагалі мав якісь канали та щось подібне писав ???
10.02.2026 11:02 Ответить
Та ти шо?
10.02.2026 11:40 Ответить
цікаво побачити звіти єрмакозела, про двушку на москву вже знаємо
10.02.2026 10:23 Ответить
Сподіваюсь - довічне.
10.02.2026 10:25 Ответить
Вихований на творчості "95 кварталу". Але найбільше координат ворогу передав Голобородько. Сам в своєму інтерв'ю розповів, що дав всі координати ТЕС(ТЕЦ), других енергооб'єктів, по яких просив ворога не бити. Понавибирають до влади імпотентів, дадуть їм булаву і ключі від усієї України, а потім чекають від них якихось добрих дій.
10.02.2026 10:26 Ответить
Кацапи зі своїх супутників бачать де ТЕЦ та ТЕС і без голобородька. Це на поштомат Нової пошти шукати. Ці об'єкти ще за часів совка побудовані.
10.02.2026 19:06 Ответить
і будуть тебе тепер п@здить шо гумового коня і будеш ти рубати ліс , якого не саджав ....
10.02.2026 10:27 Ответить
сиди довічно муділо . расея тебя не забудіт. но єто не точно
10.02.2026 10:34 Ответить
ТЦК бусифікує не перевіряючи всіляких хитрожопих диверсантів, тепер маємо клопіт.
10.02.2026 10:37 Ответить
Взагалі то перевіряти повинна контррозвідка.
10.02.2026 19:06 Ответить
СБУ викрила та задокументувала зловмисника на початковому етапі його розвідактивності, а після цього затримала. Джерело: https://censor.net/ua/p3599785 Так сбу документувала на початковому етапі, що підар позливав усе. що міг звалив. Окуєнно працюють сбушники!
10.02.2026 10:37 Ответить
Есбеушників вже викрили в одній такій справі, що вони її просто сфабрикували, просто купили беушний телефон, понаписували, типу, переписку і вкинули такий телефон в кишеню жертві, тому тепер такі новини сприймаються з певним скепсисом.
10.02.2026 10:47 Ответить
Закрийте його на тому складі, хай стереже і чекає прильотів.
10.02.2026 11:08 Ответить
Знову через телеграм канали ,та закрийти їх нарешті ,чи рейтинг понад усе.
10.02.2026 11:23 Ответить
Особисто мене в цьому матеріалі цікавить одна деталь..."...об'їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони".
Тобто це як пояснити? Йому що більше нічого робити у війську як кататися на службовій машині по області? У нього що були відрядження, відповідні маршрутні листи (службовий транспорт). Під яким "соусом" він проїздив блок-пости? Де він в цей час повинен був перебувати? Кому він підпорядковувався і ким контролювався?
Крутий боєць! Самостійності більше ніж у міністра оборони. І скільки таких "мандрівників" по всьому війську? А ми кажемо про дефіцит особового складу.
10.02.2026 23:02 Ответить
 
 