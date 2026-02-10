Мобилизованный передавал РФ координаты складов и командных пунктов ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

В рядах ВСУ разоблачен еще один агент военной разведки РФ. Оккупанты завербовали 30-летнего мобилизованного одной из бригад, ведущей бои на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Агент передавал оккупантам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов.

СБУ разоблачила и задокументировала злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности, а после этого задержала.

Также были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой.

Вербовка

Мужчина попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.

После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где отмечал на гугл-картах геолокации Сил обороны.

Больше всего россиян интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также рашисты пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск.

Возвращаясь к расположению воинской части после разведвылазок, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.









После одного из таких сеансов связи "крот" самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы "залечь на дно" в доме близкой знакомой в Житомирской области.

Во время обысков у военного изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: государственная измена и незаконное обращение с оружием.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

