В январе свыше 83 млн грн премий получили коммунальщики Киева, ликвидирующие последствия российских атак, - Кличко

В Киеве выплатили более 83 млн грн премий работникам коммунальных служб

Работники коммунальных служб столицы, которые круглосуточно обеспечивают функционирование города и восстанавливают электро-, тепло- и водоснабжение после массированных обстрелов, в сумме получили за январь 2026 года премий на более чем 83 миллиона гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ

"Коммунальщики города, которые круглосуточно обеспечивают функционирование столицы, получили премии за свою работу. Поручение о премировании работников я давал городским службам ранее. В январе КП "Киевтеплоэнерго" выплатило 44 млн грн работникам, которые возвращают тепло и другие услуги киевлянам. Транспортники в сумме по всем ШЭУ – 8,3 млн грн. Спасателям службы КАРС выплатили 870 000 грн. Управляющие компании выплатили почти 30 млн грн премий более 1100 работникам, которые ликвидируют днем и ночью аварии на сетях в городе", - сообщил Виталий Кличко.

Читайте также: Работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты с января по март, - Зеленский

Он отметил, что Киевсовет также выделит дополнительные средства на премии работникам Киевской службы спасения, которые участвуют в ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"Сегодня Киевсовет должен внести изменения в городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям системы гражданской защиты столицы, которая предусматривает выделение средств на выплату премий работникам Киевской службы спасения, участвующим в ликвидации последствий вражеских обстрелов", - отметил Виталий Кличко.

Читайте также: "Киевтеплоэнерго" выделило 50 млн гривен на премии работникам, - Кличко

Це звісно не порівняти з двушками які під час обстрілів відправлялися на москву...
показать весь комментарий
10.02.2026 14:46 Ответить
Це добре!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 14:59 Ответить
Двушка на Київ це добре.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:05 Ответить
Я сумніваюсь що міндіч пошле двушку на Київ. То не його родіна.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:08 Ответить
Яке співідношення у процентах премій начальників та тих хто безпосередньо ліквідовував ті аварії?
показать весь комментарий
10.02.2026 15:15 Ответить
Премія - це саме мале, що ми маємо дати рятувальникам, комунальникам, енергетикам...
показать весь комментарий
10.02.2026 15:24 Ответить
Як завжди премії призначають старший бухгалтер і начальник з витікаючими наслідками.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:41 Ответить
Так я знаю,як ці премії дають..
Виділили,наприклад, 400 000грн на організацію,200 тис начальнику,
150 тис зами і бугалтерія,50 тис робітникам.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:54 Ответить
 
 