В январе свыше 83 млн грн премий получили коммунальщики Киева, ликвидирующие последствия российских атак, - Кличко

Работники коммунальных служб столицы, которые круглосуточно обеспечивают функционирование города и восстанавливают электро-, тепло- и водоснабжение после массированных обстрелов, в сумме получили за январь 2026 года премий на более чем 83 миллиона гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ

"Коммунальщики города, которые круглосуточно обеспечивают функционирование столицы, получили премии за свою работу. Поручение о премировании работников я давал городским службам ранее. В январе КП "Киевтеплоэнерго" выплатило 44 млн грн работникам, которые возвращают тепло и другие услуги киевлянам. Транспортники в сумме по всем ШЭУ – 8,3 млн грн. Спасателям службы КАРС выплатили 870 000 грн. Управляющие компании выплатили почти 30 млн грн премий более 1100 работникам, которые ликвидируют днем и ночью аварии на сетях в городе", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Киевсовет также выделит дополнительные средства на премии работникам Киевской службы спасения, которые участвуют в ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"Сегодня Киевсовет должен внести изменения в городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям системы гражданской защиты столицы, которая предусматривает выделение средств на выплату премий работникам Киевской службы спасения, участвующим в ликвидации последствий вражеских обстрелов", - отметил Виталий Кличко.

