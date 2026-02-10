У січні понад 83 млн грн премій отримали комунальники Києва, які ліквідовують наслідки російських атак, - Кличко

У Києві виплатили понад 83 млн грн премій працівникам комунальних служб

Працівники комунальних служб столиці, які цілодобово забезпечують функціонування міста та відновлюють електро, тепло та водопостачання після масованих обстрілів, сумарно отримали за січень 2026 року премій на понад 83 мільйони гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комунальники міста, які цілодобово забезпечують функціонування столиці, отримали премії за свою роботу. Доручення про преміювання працівників я давав міським службам раніше. У січні КП "Київтеплоенерго" виплатило 44 млн грн працівникам, які повертають тепло та інші послуги киянам. Транспортники сумарно по усіх ШЕУ – 8,3 млн грн. Рятувальникам служби КАРС виплатили 870 000 грн. Керуючі компанії виплатили майже 30 млн грн на премії понад 1100 працівникам, які ліквідовують вдень і вночі аварії на мережах у місті", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Київрада також виділить додаткові кошти на премії працівникам Київської служби порятунку, які беруть участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"Сьогодні Київрада має внести зміни до міської цільової програми забезпечення готовності до дій системи цивільного захисту столиці, яка передбачає виділення коштів на виплати премій працівникам Київської служби порятунку, які беруть участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів", - зазначив Віталій Кличко.

Це звісно не порівняти з двушками які під час обстрілів відправлялися на москву...
10.02.2026 14:46 Відповісти
Це добре!!!
10.02.2026 14:59 Відповісти
Двушка на Київ це добре.
10.02.2026 15:05 Відповісти
Я сумніваюсь що міндіч пошле двушку на Київ. То не його родіна.
10.02.2026 15:08 Відповісти
Яке співідношення у процентах премій начальників та тих хто безпосередньо ліквідовував ті аварії?
10.02.2026 15:15 Відповісти
Премія - це саме мале, що ми маємо дати рятувальникам, комунальникам, енергетикам...
10.02.2026 15:24 Відповісти
Як завжди премії призначають старший бухгалтер і начальник з витікаючими наслідками.
10.02.2026 15:41 Відповісти
Так я знаю,як ці премії дають..
Виділили,наприклад, 400 000грн на організацію,200 тис начальнику,
150 тис зами і бугалтерія,50 тис робітникам.
10.02.2026 15:54 Відповісти
 
 