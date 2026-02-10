У січні понад 83 млн грн премій отримали комунальники Києва, які ліквідовують наслідки російських атак, - Кличко

Працівники комунальних служб столиці, які цілодобово забезпечують функціонування міста та відновлюють електро, тепло та водопостачання після масованих обстрілів, сумарно отримали за січень 2026 року премій на понад 83 мільйони гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комунальники міста, які цілодобово забезпечують функціонування столиці, отримали премії за свою роботу. Доручення про преміювання працівників я давав міським службам раніше. У січні КП "Київтеплоенерго" виплатило 44 млн грн працівникам, які повертають тепло та інші послуги киянам. Транспортники сумарно по усіх ШЕУ – 8,3 млн грн. Рятувальникам служби КАРС виплатили 870 000 грн. Керуючі компанії виплатили майже 30 млн грн на премії понад 1100 працівникам, які ліквідовують вдень і вночі аварії на мережах у місті", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Київрада також виділить додаткові кошти на премії працівникам Київської служби порятунку, які беруть участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"Сьогодні Київрада має внести зміни до міської цільової програми забезпечення готовності до дій системи цивільного захисту столиці, яка передбачає виділення коштів на виплати премій працівникам Київської служби порятунку, які беруть участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів", - зазначив Віталій Кличко.

