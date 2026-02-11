США "полностью осознает" давление, под которым находится Украина из-за обстрелов РФ, - Рютте
Американское руководство подробно знает о российских атаках на Украину, в том числе и ударах по гражданским объектам.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, правительство США "полностью осознает" давление, под которым находится Украина из-за постоянных обстрелов. Рютте также подтвердил, что лично общался с президентом США Дональдом Трампом и поделился с ним своими оценками ситуации.
"Если коротко, то на оба эти вопроса ответ - да!", - заявил он.
Генсек отказался раскрывать детали разговора с Трампом, отметив, что "никогда не будет раскрывать содержание разговора".
"Однако я утверждаю, что американский президент и американская администрация полностью в курсе ужасной ситуации в Украине... Да, у США есть абсолютная ясность относительно того, что происходит в Украине. В этом нет сомнений", - подчеркнул Рютте.
"И, конечно, в моих регулярных контактах с американским президентом мы обмениваемся информацией", - добавил он.
Тому американська адміністрація та американский президент упевнені, що варто ще трохи натиснути на Україну, і та нарешті погодиться на "мир" на умовах Трмпа - ПТНа.
А тим часом Путин и Трамп играют против Украины "в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось навязаты Зеленскому выборы и референдум. Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.