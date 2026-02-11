РУС
Новости Отношения Украины и США
1 173 11

США "полностью осознает" давление, под которым находится Украина из-за обстрелов РФ, - Рютте

Белый дом подтвердил, что США работают над планом Трампа уже месяц

Американское руководство подробно знает о российских атаках на Украину, в том числе и ударах по гражданским объектам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, правительство США "полностью осознает" давление, под которым находится Украина из-за постоянных обстрелов. Рютте также подтвердил, что лично общался с президентом США Дональдом Трампом и поделился с ним своими оценками ситуации.

"Если коротко, то на оба эти вопроса ответ - да!", - заявил он.

Генсек отказался раскрывать детали разговора с Трампом, отметив, что "никогда не будет раскрывать содержание разговора".

"Однако я утверждаю, что американский президент и американская администрация полностью в курсе ужасной ситуации в Украине... Да, у США есть абсолютная ясность относительно того, что происходит в Украине. В этом нет сомнений", - подчеркнул Рютте.

"И, конечно, в моих регулярных контактах с американским президентом мы обмениваемся информацией", - добавил он.

США (29240) Рютте Марк (603) война в Украине (7695)
Топ комментарии
+5
Виходить американська адміністрації садисти, судячи з того, що вони все знають і дозволяють ці знущання над нами, щоб ми були більш поступливі на перемовинах і погоджувалися на всі умови путіна? Вони для цього зменшили нам допомогу на 99%, щоб рашисти з нас знущалися і вбивали, а США тільки спостерігали за цим і ніяк не допомагали? Як це робив найкращий президент США - Джо Байден. Міцного здоров'я йому і довгих років життя.
11.02.2026 17:35 Ответить
+4
Так, Трамп повністю «в курсі», і чим жахливіша ситуація, тим сильніше він тисне на Україну підписати капітуляцію.
11.02.2026 17:50 Ответить
+2
США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3600082

А тим часом Путин и Трамп играют против Украины "в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось навязаты Зеленскому выборы и референдум. Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.
11.02.2026 19:07 Ответить
рютте, ти забув додати, шо за президенства рудого ситуація стала значно гірше
11.02.2026 17:30 Ответить
Ні, Ьайден хоч і мняв цицьки, але трохи ***** стримувапв, вибив для нас енергоперемир'я з Бернсом у 23-24 роках. ППО давав для захисту. А Трамп - дав зелене світло ***** на геноцид.
11.02.2026 20:19 Ответить
Так я написав, що Байден кращий президент США, бо допомагав нам.
11.02.2026 22:03 Ответить
...і тільки? Щось дуже малий список "тиску".
11.02.2026 17:36 Ответить
Тому американська адміністрація та американский президент упевнені, що варто ще трохи натиснути на Україну, і та нарешті погодиться на "мир" на умовах Трмпа - ПТНа.

Тому американська адміністрація та американский президент упевнені, що варто ще трохи натиснути на Україну, і та нарешті погодиться на "мир" на умовах Трмпа - ПТНа.
11.02.2026 17:40 Ответить
и само сша это поддерживает, им быстрее подписать на выгодных для них условиях
11.02.2026 17:55 Ответить
США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3600082

США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ САМЕ ЗА ДОЗВОЛУ І ЗГОДИ США...
11.02.2026 19:39 Ответить
Вони в курсі, і їм насрати. Все таки Байден хоч трохи переймався Україною, і ***** не нагліва, а при Трампі пішов в повний рознос.
11.02.2026 20:17 Ответить
 
 