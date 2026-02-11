США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте

Американське керівництво детально знає про російські атаки на Україну, зокрема й удари по цивільних об’єктах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, уряд США "повністю усвідомлює" тиск, під яким перебуває Україна через постійні обстріли. Рютте також підтвердив, що особисто спілкувався з президентом США Дональдом Трампом та поділився з ним своїми оцінками ситуації.

"Якщо коротко, то на обидва ці питання відповідь - так!", - заявив він.

Генсек відмовився розкривати деталі розмови з Трампом, зазначивши, що "ніколи не розкриватиме зміст розмови".

"Однак я стверджую, що американський президент і американська адміністрація повністю в курсі щодо жахливої ситуації в Україні... Так, у США є абсолютна ясність щодо того, що відбувається в Україні. У цьому немає сумнівів", - наголосив Рютте.

"І, звичайно, в моїх регулярних контактах з американським президентом ми обмінюємося інформацією", - додав він.