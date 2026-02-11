США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте
Американське керівництво детально знає про російські атаки на Україну, зокрема й удари по цивільних об’єктах.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За його словами, уряд США "повністю усвідомлює" тиск, під яким перебуває Україна через постійні обстріли. Рютте також підтвердив, що особисто спілкувався з президентом США Дональдом Трампом та поділився з ним своїми оцінками ситуації.
"Якщо коротко, то на обидва ці питання відповідь - так!", - заявив він.
Генсек відмовився розкривати деталі розмови з Трампом, зазначивши, що "ніколи не розкриватиме зміст розмови".
"Однак я стверджую, що американський президент і американська адміністрація повністю в курсі щодо жахливої ситуації в Україні... Так, у США є абсолютна ясність щодо того, що відбувається в Україні. У цьому немає сумнівів", - наголосив Рютте.
"І, звичайно, в моїх регулярних контактах з американським президентом ми обмінюємося інформацією", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому американська адміністрація та американский президент упевнені, що варто ще трохи натиснути на Україну, і та нарешті погодиться на "мир" на умовах Трмпа - ПТНа.
А тим часом Путин и Трамп играют против Украины "в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось навязаты Зеленскому выборы и референдум. Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.