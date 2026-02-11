США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте

Білий дім підтвердив, що США працюють над планом Трампа вже місяць

Американське керівництво детально знає про російські атаки на Україну, зокрема й удари по цивільних об’єктах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, уряд США "повністю усвідомлює" тиск, під яким перебуває Україна через постійні обстріли. Рютте також підтвердив, що особисто спілкувався з президентом США Дональдом Трампом та поділився з ним своїми оцінками ситуації.

"Якщо коротко, то на обидва ці питання відповідь - так!", - заявив він.

Генсек відмовився розкривати деталі розмови з Трампом, зазначивши, що "ніколи не розкриватиме зміст розмови".

"Однак я стверджую, що американський президент і американська адміністрація повністю в курсі щодо жахливої ситуації в Україні... Так, у США є абсолютна ясність щодо того, що відбувається в Україні. У цьому немає сумнівів", - наголосив Рютте.

"І, звичайно, в моїх регулярних контактах з американським президентом ми обмінюємося інформацією", - додав він.

Топ коментарі
Виходить американська адміністрації садисти, судячи з того, що вони все знають і дозволяють ці знущання над нами, щоб ми були більш поступливі на перемовинах і погоджувалися на всі умови путіна? Вони для цього зменшили нам допомогу на 99%, щоб рашисти з нас знущалися і вбивали, а США тільки спостерігали за цим і ніяк не допомагали? Як це робив найкращий президент США - Джо Байден. Міцного здоров'я йому і довгих років життя.
11.02.2026 17:35
Так, Трамп повністю «в курсі», і чим жахливіша ситуація, тим сильніше він тисне на Україну підписати капітуляцію.
11.02.2026 17:50
А тим часом Путин и Трамп играют против Украины "в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось навязаты Зеленскому выборы и референдум. Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.
11.02.2026 19:07
рютте, ти забув додати, шо за президенства рудого ситуація стала значно гірше
11.02.2026 17:30
11.02.2026 17:35
Ні, Ьайден хоч і мняв цицьки, але трохи ***** стримувапв, вибив для нас енергоперемир'я з Бернсом у 23-24 роках. ППО давав для захисту. А Трамп - дав зелене світло ***** на геноцид.
11.02.2026 20:19
Так я написав, що Байден кращий президент США, бо допомагав нам.
11.02.2026 22:03
...і тільки? Щось дуже малий список "тиску".
11.02.2026 17:36
Тому американська адміністрація та американский президент упевнені, що варто ще трохи натиснути на Україну, і та нарешті погодиться на "мир" на умовах Трмпа - ПТНа.
11.02.2026 17:40
11.02.2026 17:50
и само сша это поддерживает, им быстрее подписать на выгодных для них условиях
11.02.2026 17:55
11.02.2026 19:07
США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ САМЕ ЗА ДОЗВОЛУ І ЗГОДИ США...
11.02.2026 19:39
Вони в курсі, і їм насрати. Все таки Байден хоч трохи переймався Україною, і ***** не нагліва, а при Трампі пішов в повний рознос.
11.02.2026 20:17
 
 