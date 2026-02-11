Россияне нанесли удар по Золочеву на Харьковщине: пострадали двое подростков
Российские захватчики нанесли удар FPV-дроном по поселку Золочев в Харьковской области. В результате атаки двое подростков получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Ранены два подростка
"В результате обстрела пострадали 15-летний и 14-летний мальчики. Медики оказали всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.
Также в результате российской атаки повреждено остекление окон частного дома и гражданский автомобиль.
- Ранее сообщалось, что днем 11 февраля российские оккупанты атаковали дроном служебный автомобиль первичной медицинской помощи на автодороге Киев-Харьков-Должанский, вблизи села Борщевка в Харьковской области.
- В результате атаки погибла женщина, еще четверо человек получили ранения.
