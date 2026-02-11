Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали двоє підлітків

Російські загарбники завдали удару FPV-дроном по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок атаки двоє підлітків зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Поранені два підлітки

"Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Медики надали всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено скління вікон приватного будинку та цивільний автомобіль.

  • Раніше повідомлялося, що вдень 11 лютого російські окупанти атакували дроном службовий автомобіль первинної медичної допомоги на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, поблизу села Борщівка на Харківщині.
  • Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо осіб зазнали поранень.

