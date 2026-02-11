Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали двоє підлітків
Російські загарбники завдали удару FPV-дроном по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок атаки двоє підлітків зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Поранені два підлітки
"Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Медики надали всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено скління вікон приватного будинку та цивільний автомобіль.
- Раніше повідомлялося, що вдень 11 лютого російські окупанти атакували дроном службовий автомобіль первинної медичної допомоги на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, поблизу села Борщівка на Харківщині.
- Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо осіб зазнали поранень.
