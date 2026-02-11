РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
3 083 28

Зеленский о встрече с Путиным в Москве: Не могу приехать в столицу страны-агрессора

зеленский,путин

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным где угодно, но не в Москве – столице страны-агрессора.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Переговоры в Москве 

По словам украинского президента, он несколько раз слышал публичные приглашения от россиян украинской делегации в Москву. И ему кажется, что приглашали лично Зеленского.

"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси", - заявил он.

Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году.

Впервые слышу о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля, - Зеленский

Зеленский также прокомментировал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона возобновить диалог с РФ: "С Россией нужно давление и аргументы, иначе они будут относиться к Европе без уважения".

Завершение войны к лету

  • По его мнению, войну удастся закончить до лета, если россияне также согласятся на шаги относительно мира с Украиной. Президент отметил, что для этого США должны давить на РФ, ведь иначе россияне не пойдут на мир.

В частности, Соединенные Штаты должны подтвердить намерение о гарантиях безопасности для Украины.

Среди основных препятствий для мира президент также называет вопрос Донбасса, ведь стороны еще не пришли к единой позиции. Если же эти препятствия удастся преодолеть, то уже к лету можно будет выйти на мирное соглашение.

Кроме того, Зеленский заявил, что восстановление Украины после войны будет зависеть от так называемого "пакета процветания" от США и Украины.

Я публично приглашаю Путина приехать в Киев, если он решится, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) москва (3132) путин владимир (32733) переговоры с Россией (1425)
Топ комментарии
+7
Так ти ж сам собі два роки тому заборонив перемовини зі своїм шефом, забув чи що? Що в тій голові ще коється, загадка..
показать весь комментарий
11.02.2026 20:27 Ответить
+5
А твій указ, тобі не указ?
показать весь комментарий
11.02.2026 20:26 Ответить
+4
"Щоб припинити загибель людей на Донбасі я готовий домовлятися хоч з чортом лисим" говорив зеля перед виборами у 2019 році, коли загиблих було в десятки разів менше ніж зараз.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Так тебе і не запрошували, тільки " делегацію". Короче і тут викрутився.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:24 Ответить
А твій указ, тобі не указ?
показать весь комментарий
11.02.2026 20:26 Ответить
Так ти ж сам собі два роки тому заборонив перемовини зі своїм шефом, забув чи що? Що в тій голові ще коється, загадка..
показать весь комментарий
11.02.2026 20:27 Ответить
окрім Російської Федерації й Білорусі", - заявив він.

Там вистачає сателітів, можуть і в Чечню запросити, і в Туркменістан, і в північну Корею. Ти б весь список переглянув.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:27 Ответить
Можна буде скоро прийти подивитися на Путлєра у мавзолеї.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:29 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
11.02.2026 20:33 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 20:38 Ответить
Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні.

Брехло звичайне.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:39 Ответить
Чому тут нічого не сказав про найкраще, нейтрапльне місце переговорів - в Гаазі, в МКС?

Напевне, і не чув про таке....
показать весь комментарий
11.02.2026 20:39 Ответить
Бо воно саме боїться Гааги. Знає, що буде там теж)))
показать весь комментарий
11.02.2026 21:30 Ответить
"Щоб припинити загибель людей на Донбасі я готовий домовлятися хоч з чортом лисим" говорив зеля перед виборами у 2019 році, коли загиблих було в десятки разів менше ніж зараз.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-WppzoqPIKk
показать весь комментарий
11.02.2026 21:04 Ответить
Треба як в дмз корей, один призджає з однієї сторони другий зі своєї і рівно на кордоні, найкраще в Харківській області
показать весь комментарий
11.02.2026 20:40 Ответить
Та нехай би зїздив
показать весь комментарий
11.02.2026 20:45 Ответить
Хай би вже виїхав.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:50 Ответить
Послухай Гео Лероса, він тобі, в парламенті "смаколиків" наговорив...
показать весь комментарий
11.02.2026 20:48 Ответить
Читаю коментарі...Ви що всі з глузду з'їхали???
показать весь комментарий
11.02.2026 21:15 Ответить
А куди будеш тікати? Тебе прийме тільки твій подєльнік *****.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:27 Ответить
В Оман то міг таємно виїхати.
Хоча, раніше твердив,що навіть з чортом готовий зустрітись заради миру.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:27 Ответить
- Тіко за гроші, і з гастролями.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:33 Ответить
А агрохломідія?
показать весь комментарий
11.02.2026 21:40 Ответить
Почалось виляння хвостом.
показать весь комментарий
11.02.2026 22:21 Ответить
О! "Герой" всрався. Ішак так мріяв про зустріч і неодноразово заявляв про свою готовність, а тут на тобі.
показать весь комментарий
11.02.2026 22:29 Ответить
"Чукча-нє чітатєль ?" Написано ж : "Президент України Володимир Зеленський, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним будь-де, але не в Москві -- столиці країни-агресора." Наче ж про готовність усе написано ? Чи ішак має з ****** у мавзолеї зустрічатися ? Чи це не забагато честі для *****, щоб так принижували Україну через ішака ?
показать весь комментарий
11.02.2026 23:46 Ответить
Такие переговоры по границе можно провести. В любом населённом пункте по линии границы. Таких полно. Ясно же давно стало, что только двусторонние переговоры всё решат. Неужели мало мы наслушались представителей третей и любой другой стороны?
показать весь комментарий
11.02.2026 22:34 Ответить
Які з кацапами переговори?
Ви що, в сливку вдарилися?
Зустрітися для чого?
Капітуляцію підписати?
Кацапи іншого не очікують
показать весь комментарий
12.02.2026 01:36 Ответить
чув, що мрія приїхати в мАскву є в Залужного.... приїхати прямо на крАсную площАдь.... приїхати просто НА ТАНКУ! Але зелений жид відправив Залужного подалі від кремля, подалі від мрії....
Ну а сам зелений в мАскву не хоче взагалі ніяк і ні на чому.
показать весь комментарий
12.02.2026 07:39 Ответить
 
 