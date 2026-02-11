Зеленский о встрече с Путиным в Москве: Не могу приехать в столицу страны-агрессора
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным где угодно, но не в Москве – столице страны-агрессора.
Об этом он сказал во время беседы с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Переговоры в Москве
По словам украинского президента, он несколько раз слышал публичные приглашения от россиян украинской делегации в Москву. И ему кажется, что приглашали лично Зеленского.
"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси", - заявил он.
Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году.
Зеленский также прокомментировал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона возобновить диалог с РФ: "С Россией нужно давление и аргументы, иначе они будут относиться к Европе без уважения".
Завершение войны к лету
- По его мнению, войну удастся закончить до лета, если россияне также согласятся на шаги относительно мира с Украиной. Президент отметил, что для этого США должны давить на РФ, ведь иначе россияне не пойдут на мир.
В частности, Соединенные Штаты должны подтвердить намерение о гарантиях безопасности для Украины.
Среди основных препятствий для мира президент также называет вопрос Донбасса, ведь стороны еще не пришли к единой позиции. Если же эти препятствия удастся преодолеть, то уже к лету можно будет выйти на мирное соглашение.
Кроме того, Зеленский заявил, что восстановление Украины после войны будет зависеть от так называемого "пакета процветания" от США и Украины.
Там вистачає сателітів, можуть і в Чечню запросити, і в Туркменістан, і в північну Корею. Ти б весь список переглянув.
Брехло звичайне.
Напевне, і не чув про таке....
Хоча, раніше твердив,що навіть з чортом готовий зустрітись заради миру.
Ви що, в сливку вдарилися?
Зустрітися для чого?
Капітуляцію підписати?
Кацапи іншого не очікують
Ну а сам зелений в мАскву не хоче взагалі ніяк і ні на чому.