УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9384 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
3 189 28

Зеленський про зустріч з Путіним у Москві: Не можу приїхати до столиці країни-агресора

зеленський,путін

Президент України Володимир Зеленський, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним будь-де, але не в Москві –– столиці країни-агресора.

Про це він сказав під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговори у Москві 

За словами українського президента, він кілька разів чув публічні запрошення від росіян для української делегації до Москви. І йому здається, що запрошували особисто Зеленського.

"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки зустрічатись на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації й Білорусі", - заявив він.

Він відзначив, що Білорусь також не може бути майданчиком для переговорів, бо вона є союзником в наступі на Україну у 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уперше чую щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого, - Зеленський

Зеленський також прокоментував ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона відновити діалог з РФ: "Із Росією потрібен тиск і аргументи, інакше вони ставитимуться до Європи без поваги".

Завершення війни до літа

  • На його думку, війну вдасться закінчити до літа, якщо росіяни також погодяться на кроки щодо миру з Україною. Президент зазначив, що для цього США повинні тиснути на РФ, адже по іншому росіяни не підуть на мир.

Зокрема Сполучені Штати мають підтвердити намір щодо гарантій безпеки для України.

Серед основних перепон щодо миру президент також називає питання Донбасу, адже сторони ще дійшли до єдиної позиції. Якщо ж ці перепони вдасться подолати, то вже до літа можна буде вийти на мирну угоду.

Окрім того, Зеленський заявив, що відновлення України після війни залежатиме від так званого "пакету процвітання" від США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я публічно запрошую Путіна приїхати в Київ, якщо він наважиться, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27795) москва (1323) путін володимир (25385) переговори з Росією (1583)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Так ти ж сам собі два роки тому заборонив перемовини зі своїм шефом, забув чи що? Що в тій голові ще коється, загадка..
показати весь коментар
11.02.2026 20:27 Відповісти
+5
А твій указ, тобі не указ?
показати весь коментар
11.02.2026 20:26 Відповісти
+4
"Щоб припинити загибель людей на Донбасі я готовий домовлятися хоч з чортом лисим" говорив зеля перед виборами у 2019 році, коли загиблих було в десятки разів менше ніж зараз.
показати весь коментар
11.02.2026 20:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так тебе і не запрошували, тільки " делегацію". Короче і тут викрутився.
показати весь коментар
11.02.2026 20:24 Відповісти
А твій указ, тобі не указ?
показати весь коментар
11.02.2026 20:26 Відповісти
Так ти ж сам собі два роки тому заборонив перемовини зі своїм шефом, забув чи що? Що в тій голові ще коється, загадка..
показати весь коментар
11.02.2026 20:27 Відповісти
окрім Російської Федерації й Білорусі", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3600119

Там вистачає сателітів, можуть і в Чечню запросити, і в Туркменістан, і в північну Корею. Ти б весь список переглянув.
показати весь коментар
11.02.2026 20:27 Відповісти
Можна буде скоро прийти подивитися на Путлєра у мавзолеї.
показати весь коментар
11.02.2026 20:29 Відповісти
Балачки
показати весь коментар
11.02.2026 20:33 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 20:38 Відповісти
Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3600119

Брехло звичайне.
показати весь коментар
11.02.2026 20:39 Відповісти
Чому тут нічого не сказав про найкраще, нейтрапльне місце переговорів - в Гаазі, в МКС?

Напевне, і не чув про таке....
показати весь коментар
11.02.2026 20:39 Відповісти
Бо воно саме боїться Гааги. Знає, що буде там теж)))
показати весь коментар
11.02.2026 21:30 Відповісти
"Щоб припинити загибель людей на Донбасі я готовий домовлятися хоч з чортом лисим" говорив зеля перед виборами у 2019 році, коли загиблих було в десятки разів менше ніж зараз.
показати весь коментар
11.02.2026 20:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-WppzoqPIKk
показати весь коментар
11.02.2026 21:04 Відповісти
Треба як в дмз корей, один призджає з однієї сторони другий зі своєї і рівно на кордоні, найкраще в Харківській області
показати весь коментар
11.02.2026 20:40 Відповісти
Та нехай би зїздив
показати весь коментар
11.02.2026 20:45 Відповісти
Хай би вже виїхав.
показати весь коментар
11.02.2026 20:50 Відповісти
Послухай Гео Лероса, він тобі, в парламенті "смаколиків" наговорив...
показати весь коментар
11.02.2026 20:48 Відповісти
Читаю коментарі...Ви що всі з глузду з'їхали???
показати весь коментар
11.02.2026 21:15 Відповісти
А куди будеш тікати? Тебе прийме тільки твій подєльнік *****.
показати весь коментар
11.02.2026 21:27 Відповісти
В Оман то міг таємно виїхати.
Хоча, раніше твердив,що навіть з чортом готовий зустрітись заради миру.
показати весь коментар
11.02.2026 21:27 Відповісти
- Тіко за гроші, і з гастролями.
показати весь коментар
11.02.2026 21:33 Відповісти
А агрохломідія?
показати весь коментар
11.02.2026 21:40 Відповісти
Почалось виляння хвостом.
показати весь коментар
11.02.2026 22:21 Відповісти
О! "Герой" всрався. Ішак так мріяв про зустріч і неодноразово заявляв про свою готовність, а тут на тобі.
показати весь коментар
11.02.2026 22:29 Відповісти
"Чукча-нє чітатєль ?" Написано ж : "Президент України Володимир Зеленський, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним будь-де, але не в Москві -- столиці країни-агресора." Наче ж про готовність усе написано ? Чи ішак має з ****** у мавзолеї зустрічатися ? Чи це не забагато честі для *****, щоб так принижували Україну через ішака ?
показати весь коментар
11.02.2026 23:46 Відповісти
Такие переговоры по границе можно провести. В любом населённом пункте по линии границы. Таких полно. Ясно же давно стало, что только двусторонние переговоры всё решат. Неужели мало мы наслушались представителей третей и любой другой стороны?
показати весь коментар
11.02.2026 22:34 Відповісти
Які з кацапами переговори?
Ви що, в сливку вдарилися?
Зустрітися для чого?
Капітуляцію підписати?
Кацапи іншого не очікують
показати весь коментар
12.02.2026 01:36 Відповісти
чув, що мрія приїхати в мАскву є в Залужного.... приїхати прямо на крАсную площАдь.... приїхати просто НА ТАНКУ! Але зелений жид відправив Залужного подалі від кремля, подалі від мрії....
Ну а сам зелений в мАскву не хоче взагалі ніяк і ні на чому.
показати весь коментар
12.02.2026 07:39 Відповісти
 
 