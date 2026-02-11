Зеленський про зустріч з Путіним у Москві: Не можу приїхати до столиці країни-агресора
Президент України Володимир Зеленський, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним будь-де, але не в Москві –– столиці країни-агресора.
Про це він сказав під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори у Москві
За словами українського президента, він кілька разів чув публічні запрошення від росіян для української делегації до Москви. І йому здається, що запрошували особисто Зеленського.
"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки зустрічатись на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації й Білорусі", - заявив він.
Він відзначив, що Білорусь також не може бути майданчиком для переговорів, бо вона є союзником в наступі на Україну у 2022 році.
Зеленський також прокоментував ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона відновити діалог з РФ: "Із Росією потрібен тиск і аргументи, інакше вони ставитимуться до Європи без поваги".
Завершення війни до літа
- На його думку, війну вдасться закінчити до літа, якщо росіяни також погодяться на кроки щодо миру з Україною. Президент зазначив, що для цього США повинні тиснути на РФ, адже по іншому росіяни не підуть на мир.
Зокрема Сполучені Штати мають підтвердити намір щодо гарантій безпеки для України.
Серед основних перепон щодо миру президент також називає питання Донбасу, адже сторони ще дійшли до єдиної позиції. Якщо ж ці перепони вдасться подолати, то вже до літа можна буде вийти на мирну угоду.
Окрім того, Зеленський заявив, що відновлення України після війни залежатиме від так званого "пакету процвітання" від США та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там вистачає сателітів, можуть і в Чечню запросити, і в Туркменістан, і в північну Корею. Ти б весь список переглянув.
Брехло звичайне.
Напевне, і не чув про таке....
Хоча, раніше твердив,що навіть з чортом готовий зустрітись заради миру.
Ви що, в сливку вдарилися?
Зустрітися для чого?
Капітуляцію підписати?
Кацапи іншого не очікують
Ну а сам зелений в мАскву не хоче взагалі ніяк і ні на чому.