Стрельба в школе Канады: подозреваемой оказалась 18-летняя девушка, которая до этого убила мать и брата

Местные жители чтят память погибших в результате стрельбы в школе Тамблер-Ридж в Канаде

Подозреваемой в смертельной стрельбе в канадской школе является 18-летняя Джесси ван Рутселаар, которая, по данным полиции, имела проблемы с психическим здоровьем.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По информации правоохранителей, сначала она убила свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата дома. После этого девушка пошла в школу, где ранее училась, и открыла огонь.

В результате стрельбы погибли 39-летняя учительница, три 12-летние ученицы и двое учеников в возрасте 12 и 13 лет. Сначала полиция сообщала о 10 жертвах, однако впоследствии уточнила, что погибли девять человек.

Подозреваемая и ее состояние

После совершения преступления подозреваемая покончила с собой. По словам заместителя комиссара и командира полиции Двейна Макдональда, она родилась мальчиком, но шесть лет назад начала идентифицировать себя как женщина. Он отметил, что правоохранители неоднократно задерживали ее для обследования в соответствии с Законом провинции о психическом здоровье.

По данным полиции, правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты после первого вызова и попали под обстрел, после чего обнаружили ван Рутселаар мертвой. На месте изъяли длинноствольное ружье и модифицированный пистолет.

Версия следствия

"Мы считаем, что подозреваемая действовала самостоятельно... Еще рано делать предположения о мотиве", - сказал глава полиции, добавив, что пока нет данных о том, что кто-то был конкретной мишенью для нападения.

Город Тамблер-Ридж с населением около 2,5 тысячи человек, где произошла стрельба, расположен в горном регионе на севере Британской Колумбии. Как отмечает Reuters, в отличие от США, инциденты со стрельбой в школах в Канаде случаются редко.

Украинцев среди погибших нет

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.

+13
Тобто це хлопець, якому навіть не робили жодних операцій по зміни статі і який просто "ідентифікує себе як дівчину"?? То яка це у біса дівчина, якщо у нього чоловіча стать?
12.02.2026 11:43 Ответить
+9
А всього то шість років тому до хлопчика потрібно було застосувати електрошокову терапію...
12.02.2026 11:35 Ответить
+9
Психлікарні вже відмінили?
12.02.2026 11:38 Ответить
Лапоть , тобі туди
12.02.2026 20:02 Ответить
ти вже спалилася на більшій нетерпимості, ніж у мене, у нациста

переходь на темну сторону сили, тобі залишилося зробити лише маленький крок
12.02.2026 20:12 Ответить
Ти троль за три руБля. Скільки у тебе акаунтів на цензорі? Прапорець то з Нідерландів, то японський. Ти з яких єпєнєй будеш, фашизд?
12.02.2026 20:15 Ответить
я з України, я вже це писав
12.02.2026 20:23 Ответить
Брешеш. Ти писав, що в Україні . А це дві великі різниці - бути фашиздом в Україні та з України. Валька матвієнко теж з України , як і медведчук з бандюковичем.
12.02.2026 20:37 Ответить
я народився і живу в Україні, і я люблю цю країну
12.02.2026 20:46 Ответить
Любиш «цю країну» , а сам під час війни з фашистами називаєш себе фашистом та пропагандуєш іншим!? Якась дивна любов збоченця, або брехня злочинця.
12.02.2026 20:52 Ответить
у нас немає війни з фашистами, русня - імперіалісти з мультикультуралізмом, а ***** вимагає денацифікацію

ти ближче до русні, вони також хейтять нацистів та хочуть їх вбивати (як ти)
12.02.2026 21:01 Ответить
Типовий кацап- ксенофоб, імперіаліст з мультикультуралізмом головного моску, який хоче зачисти , як і *****, Україну від українців,а Європу від чорнодупих. денацифікатор.
12.02.2026 21:08 Ответить
нащо мені зачищати Україну від українців, моїх братів та сестер? ти на ґрунті своєї ненависті до мене зовсім поїхала розумом
12.02.2026 21:30 Ответить
Лапоть, ти мені набрид. Давай, zігуй та лягай спати.
12.02.2026 21:40 Ответить
нешановий дописувач, мушу вам засвідчити що на планеті Земля усі люди рівні, не зважаючи за кольором шкіри (10 тисяч років тому усю Європу і Азію заселяли темношкірі).
На планеті Земля немає місця лише для расистів і нацистів-вони меншість інтелектуально менше обдарована.
І лише у відсталих країнах тупу рашка є приниження за нацією і кольром.
Співпадіння?
Не думаю.....
12.02.2026 17:50 Ответить
>нешановий дописувач, мушу вам засвідчити що на планеті Земля усі люди рівні

так, бо генетика не працює у людей

>10 тисяч років тому усю Європу і Азію заселяли темношкірі

цілковита, антинаукова маячня

>І лише у відсталих країнах тупу рашка є приниження за нацією і кольром.
Співпадіння?

приниження тепер є і в Німеччині, Франції, Британії - але місцевих, кольоровими мігрантами, які ґвалтують дівчат, ріжуть голови та влаштовують теракти.
12.02.2026 17:54 Ответить
ого, так тут повний кацапізм головного мозку.
Думаю допоможе лише одне лоботомія, модна в часи расизму процедурка яка таки сподобається нашому пОцИєнту...
12.02.2026 18:00 Ответить
дурнику, русня на державному рівні бореться з расизмом, завозить до себе мігрантів, та популяризує мультикультуралізм

а якщо в тебе більше немає аргументів - зливайся
12.02.2026 18:04 Ответить
кцп-пнх
ваньька водкі ніЄт-іді нах.
12.02.2026 18:17 Ответить
даун, расовий реалізм вже давно частина правого руху в Канаді, США, Європі. Засунь цю "водку" собі в тухєс, поки араб туди не всунувся.
12.02.2026 18:20 Ответить
школота-використовуй інет для навчання, бо в кращому випадку твої слова приведуть до твоєї ж лоботомії, а так як зараз спеців у лоботомії зась, то швидше всього ти здохнеш у канаві як неопізнаний труп.
12.02.2026 18:51 Ответить
невіглас, ти навіть не знаєш, що таке genetic distance, genetic diversity, haplogroups, тобі залишки мізків промили ліві, і ти віриш, що різні людські популяції, які зазнавали різного фізичного та екологічного впливу, та мали різні еволюційні стимули, чомусь раптово стали однаковими.
12.02.2026 19:27 Ответить
мне живують ідеї шильгрубера в 21 сторіччі.
алоїзевіч це ти дістав безсмерття?
Тоді ми ідемо по тебе)))
12.02.2026 19:35 Ответить
це генетика та еволюція, тупе ти створіння
12.02.2026 19:42 Ответить
"жІвотноЄ" ти спочатку вийди на сонечко, коли воно є, а потім кажи про ЄВОЛЮЦІЮ.
Чмо- ти не витримаєш сонця протягом дня навіть середзимномор*я.
А твої предки прийшли з тропіків Африки.
Ну і що ти мені тут розповідаєш?
12.02.2026 19:47 Ответить
>"жІвотноЄ" ти спочатку вийди на сонечко, коли воно є, а потім кажи про ЄВОЛЮЦІЮ.

українською це "еволюція".

>Чмо- ти не витримаєш сонця протягом дня навіть середзимномор*я.

а нащо мені стояти перед сонцем стільки? хай мавпи так роблять, у мене є робота та хобі

>А твої предки прийшли з тропіків Африки.

або ні
12.02.2026 20:10 Ответить
"або ні" тут не пройде.
Африканці не намащуються сонцезахистним кремом)
А він потрібний для продовження життя блідошкірим в кліматі субтропіків і тропіків).
Але африканцям шкідливий клімат зимовий-там де земля не розмерзається.
Немає вітаміміну одного-сонячного вітаміну-"D".
Нацист здавайся, тебе все одно пристрелять поліцейські.
12.02.2026 20:48 Ответить
>"або ні" тут не пройде.

пройде, далеко не факт, що європеоїди пішли з африки

>Африканці не намащуються сонцезахистним кремом)

і все одно мають рак шкіри, генетичні лузери
12.02.2026 20:53 Ответить
брехня на брехні і брехнею поганя.
Знаєш що мене цікавить?
Це те що кожний із вас на гачок попадає...
І я той черв*як на який ви ведетесь.)))
12.02.2026 21:02 Ответить
>І я той черв*як

тут погоджуюсь

я пішов русню тролити в телеграмі, а ти давай, гуляй побільше в чорних та арабських кварталах
12.02.2026 21:15 Ответить
тук тук, тваринко.
За минулих 8 рочків ніхто навіть не намагався агресувати проти мене.
Я лише від стресу агресував проти інших. Уяви собі-немає агресії...
13.02.2026 01:38 Ответить
начхати у яких кварталах...
Ти можеш мандрувати будь якими кварталами.
Не роби лайна іншим- і ти просто будеш як місцевий.
13.02.2026 01:42 Ответить
краще ж бути черв*яком чим гнидою кацапів)))
13.02.2026 02:20 Ответить
черв'яком ти себе сам визнав, а "гнидою кацапів" я не є, бо я навпаки проти русні та їх мультикультуралізму

так що, побільше гуляй в кварталах чорних та арабів, і не забувай дивитися їм в очі
13.02.2026 12:09 Ответить
тук, тук.....
12.02.2026 21:03 Ответить
мої йому співчуття((
Світ різноманітний, а він навіть цього не відчує.
12.02.2026 17:42 Ответить
і взагалі то я себе вважаю Володарем Всесвіту.
Та ти не читач, ти писач)))
12.02.2026 15:46 Ответить
я писав про вбивцю з цієї новини

але якщо ти дійсно і без жартів вважаєш себе "Володарем Всесвіту", то ти - психічно хворий, і маєш сидіти на антипсихотичних ліках в дурці.
12.02.2026 15:55 Ответить
ага, а ще я Тор із молотом, і іще Халк....
Друже я це просто я,
і того хто буде ствержувати інакще варто таки повернути на курси психіатрії в режимі експоната.
12.02.2026 17:45 Ответить
вибачте якщо я був занадто знервованим.
Мене тут посібник шилькгрубера занадто знервував,
власною расовою теорією-ненавиджу раситів....
І так-міг відкрити "дружній вогонь", в приступі ненависті((((
12.02.2026 19:42 Ответить
Притомні речі кажу, не нервуй.
12.02.2026 19:30 Ответить
Хочу ідентифікувати себе як Володаря Всесвіту.
Це може привернути увагу психіатрів?
12.02.2026 14:58 Ответить
вибачте якщо я був занадто знервованим.
Мене тут посібник шилькгрубера занадто знервував,
власною расовою теорією-ненавиджу раситів....
І так-міг відкрити "дружній вогонь", в приступі ненависті((((
12.02.2026 19:41 Ответить
а чому пчихічно хворого виродка дегенерата називають воною, бо так йому захотілось у його хворій психіці?
13.02.2026 07:17 Ответить
