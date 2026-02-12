Стрельба в школе Канады: подозреваемой оказалась 18-летняя девушка, которая до этого убила мать и брата

Подозреваемой в смертельной стрельбе в канадской школе является 18-летняя Джесси ван Рутселаар, которая, по данным полиции, имела проблемы с психическим здоровьем.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По информации правоохранителей, сначала она убила свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата дома. После этого девушка пошла в школу, где ранее училась, и открыла огонь.

В результате стрельбы погибли 39-летняя учительница, три 12-летние ученицы и двое учеников в возрасте 12 и 13 лет. Сначала полиция сообщала о 10 жертвах, однако впоследствии уточнила, что погибли девять человек.

Подозреваемая и ее состояние

После совершения преступления подозреваемая покончила с собой. По словам заместителя комиссара и командира полиции Двейна Макдональда, она родилась мальчиком, но шесть лет назад начала идентифицировать себя как женщина. Он отметил, что правоохранители неоднократно задерживали ее для обследования в соответствии с Законом провинции о психическом здоровье.

По данным полиции, правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты после первого вызова и попали под обстрел, после чего обнаружили ван Рутселаар мертвой. На месте изъяли длинноствольное ружье и модифицированный пистолет.

Версия следствия

"Мы считаем, что подозреваемая действовала самостоятельно... Еще рано делать предположения о мотиве", - сказал глава полиции, добавив, что пока нет данных о том, что кто-то был конкретной мишенью для нападения.

Город Тамблер-Ридж с населением около 2,5 тысячи человек, где произошла стрельба, расположен в горном регионе на севере Британской Колумбии. Как отмечает Reuters, в отличие от США, инциденты со стрельбой в школах в Канаде случаются редко.

Украинцев среди погибших нет

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.