Стрельба в школе Канады: подозреваемой оказалась 18-летняя девушка, которая до этого убила мать и брата
Подозреваемой в смертельной стрельбе в канадской школе является 18-летняя Джесси ван Рутселаар, которая, по данным полиции, имела проблемы с психическим здоровьем.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По информации правоохранителей, сначала она убила свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата дома. После этого девушка пошла в школу, где ранее училась, и открыла огонь.
В результате стрельбы погибли 39-летняя учительница, три 12-летние ученицы и двое учеников в возрасте 12 и 13 лет. Сначала полиция сообщала о 10 жертвах, однако впоследствии уточнила, что погибли девять человек.
Подозреваемая и ее состояние
После совершения преступления подозреваемая покончила с собой. По словам заместителя комиссара и командира полиции Двейна Макдональда, она родилась мальчиком, но шесть лет назад начала идентифицировать себя как женщина. Он отметил, что правоохранители неоднократно задерживали ее для обследования в соответствии с Законом провинции о психическом здоровье.
По данным полиции, правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты после первого вызова и попали под обстрел, после чего обнаружили ван Рутселаар мертвой. На месте изъяли длинноствольное ружье и модифицированный пистолет.
Версия следствия
"Мы считаем, что подозреваемая действовала самостоятельно... Еще рано делать предположения о мотиве", - сказал глава полиции, добавив, что пока нет данных о том, что кто-то был конкретной мишенью для нападения.
Город Тамблер-Ридж с населением около 2,5 тысячи человек, где произошла стрельба, расположен в горном регионе на севере Британской Колумбии. Как отмечает Reuters, в отличие от США, инциденты со стрельбой в школах в Канаде случаются редко.
Украинцев среди погибших нет
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
переходь на темну сторону сили, тобі залишилося зробити лише маленький крок
ти ближче до русні, вони також хейтять нацистів та хочуть їх вбивати (як ти)
На планеті Земля немає місця лише для расистів і нацистів-вони меншість інтелектуально менше обдарована.
І лише у відсталих країнах тупу рашка є приниження за нацією і кольром.
Співпадіння?
Не думаю.....
так, бо генетика не працює у людей
>10 тисяч років тому усю Європу і Азію заселяли темношкірі
цілковита, антинаукова маячня
>І лише у відсталих країнах тупу рашка є приниження за нацією і кольром.
Співпадіння?
приниження тепер є і в Німеччині, Франції, Британії - але місцевих, кольоровими мігрантами, які ґвалтують дівчат, ріжуть голови та влаштовують теракти.
Думаю допоможе лише одне лоботомія, модна в часи расизму процедурка яка таки сподобається нашому пОцИєнту...
а якщо в тебе більше немає аргументів - зливайся
ваньька водкі ніЄт-іді нах.
алоїзевіч це ти дістав безсмерття?
Тоді ми ідемо по тебе)))
Чмо- ти не витримаєш сонця протягом дня навіть середзимномор*я.
А твої предки прийшли з тропіків Африки.
Ну і що ти мені тут розповідаєш?
українською це "еволюція".
>Чмо- ти не витримаєш сонця протягом дня навіть середзимномор*я.
а нащо мені стояти перед сонцем стільки? хай мавпи так роблять, у мене є робота та хобі
>А твої предки прийшли з тропіків Африки.
або ні
Африканці не намащуються сонцезахистним кремом)
А він потрібний для продовження життя блідошкірим в кліматі субтропіків і тропіків).
Але африканцям шкідливий клімат зимовий-там де земля не розмерзається.
Немає вітаміміну одного-сонячного вітаміну-"D".
Нацист здавайся, тебе все одно пристрелять поліцейські.
пройде, далеко не факт, що європеоїди пішли з африки
>Африканці не намащуються сонцезахистним кремом)
і все одно мають рак шкіри, генетичні лузери
Знаєш що мене цікавить?
Це те що кожний із вас на гачок попадає...
І я той черв*як на який ви ведетесь.)))
тут погоджуюсь
я пішов русню тролити в телеграмі, а ти давай, гуляй побільше в чорних та арабських кварталах
За минулих 8 рочків ніхто навіть не намагався агресувати проти мене.
Я лише від стресу агресував проти інших. Уяви собі-немає агресії...
Ти можеш мандрувати будь якими кварталами.
Не роби лайна іншим- і ти просто будеш як місцевий.
так що, побільше гуляй в кварталах чорних та арабів, і не забувай дивитися їм в очі
Світ різноманітний, а він навіть цього не відчує.
Та ти не читач, ти писач)))
але якщо ти дійсно і без жартів вважаєш себе "Володарем Всесвіту", то ти - психічно хворий, і маєш сидіти на антипсихотичних ліках в дурці.
Друже я це просто я,
і того хто буде ствержувати інакще варто таки повернути на курси психіатрії в режимі експоната.
Мене тут посібник шилькгрубера занадто знервував,
власною расовою теорією-ненавиджу раситів....
І так-міг відкрити "дружній вогонь", в приступі ненависті((((
Це може привернути увагу психіатрів?
Мене тут посібник шилькгрубера занадто знервував,
власною расовою теорією-ненавиджу раситів....
І так-міг відкрити "дружній вогонь", в приступі ненависті((((