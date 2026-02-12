Стрілянина в школі Канади: підозрюваною виявилась 18-річна дівчина, яка до того вбила матір і брата

Підозрюваною у смертельній стрілянині в канадській школі є 18-річна Джессі ван Рутселаар, яка, за даними поліції, мала проблеми із психічним здоров’ям.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією правоохоронців, спочатку вона вбила свою 39-річну матір та 11-річного зведеного брата вдома. Після цього дівчина пішла до школи, де раніше навчалася, і відкрила вогонь.

Унаслідок стрілянини загинули 39-річна вчителька, три 12-річні учениці та двоє учнів віком 12 і 13 років. Спершу поліція повідомляла про 10 жертв, однак згодом уточнила, що загинули дев’ятеро людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю під час перевірки документів у Чернівцях: у терцентрі розповіли деталі інциденту

Підозрювана та її стан

Після скоєння злочину підозрювана вчинила самогубство. За словами заступника комісара та командира поліції Двейна Макдональда, вона народилася хлопчиком, але шість років тому почала ідентифікувати себе як жінка. Він зазначив, що правоохоронці неодноразово затримували її для обстеження відповідно до Закону провінції про психічне здоровʼя.

За даними поліції, правоохоронці прибули на місце події через дві хвилини після першого виклику та потрапили під обстріл, після чого виявили ван Рутселаар мертвою. На місці вилучили довгоствольну рушницю та модифікований пістолет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 231 мільйон на завершення будівництва шкільних укриттів. Які області отримають гроші?

Версія слідства

"Ми вважаємо, що підозрювана діяла самостійно... Ще зарано робити припущення про мотив", - сказав глава поліції, додавши, що наразі немає даних про те, що хтось був конкретною мішенню для нападу.

Місто Тамблер-Ридж із населенням близько 2,5 тисячі людей, де сталася стрілянина, розташоване в гірському регіоні на півночі Британської Колумбії. Як зазначає Reuters, на відміну від США, інциденти зі стріляниною в школах у Канаді трапляються рідко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ТОТ Херсонщини школярів змусили писати листівки для військових РФ. ФОТО

Українців серед загиблих немає

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українців серед загиблих або постраждалих унаслідок стрілянини немає.