УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Напад на школу
8 251 12

Стрілянина у канадській школі: десять осіб загинули

Стрілянина в школі

Внаслідок інциденту зі стріляниною в школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія загинуло десять осіб.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту: де та як сталася стрілянина

"У поліції підтвердили загибель десяти людей унаслідок стрілянини в Тамблер-Ридж. Шість тіл у вівторок виявили на території старшої школи, одна особа загинула дорогою до лікарні. Ще двох людей знайшли мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. Раніше також стало відомо про загибель самого нападника", - йдеться у матеріалі.

Також читайте: У 2025 році Росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади

За словами правоохоронців, ще 25 осіб наразі проходять обстеження щодо травм у місцевому лікувальному закладі.

Жертви та поранені: реакція поліції і медиків

У поліції поінформували, що нападник загинув від "травм, які заподіяв собі сам". Імʼя стрільця та мотиви його вчинку не розголошуються.

Містечко Тамблер-Ридж із населенням у 2,5 тис людей лежить у гірському регіоні на півночі Британської Колумбії.

Також читайте: Учень із ножем напав на вчительку та однокласника у школі Києва, - поліція. ФОТО

Автор: 

Канада (2273) стрілянина (1918) школа (2304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
11.02.2026 07:34 Відповісти
+7
співчуваю безвинним 😢...Царстве Небесне їм ...
показати весь коментар
11.02.2026 10:24 Відповісти
+5
Вивчення цієї території призвело до визнання її геологічного значення та включення до Міжнародної мережі геопарків ЮНЕСКО.
показати весь коментар
11.02.2026 07:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тамблер Рідж - це запланована громада, де житлові будинки та інфраструктура були збудовані одночасно в 1981 році провінційним урядом для обслуговування вугільної промисловості.
показати весь коментар
11.02.2026 07:28 Відповісти
Вивчення цієї території призвело до визнання її геологічного значення та включення до Міжнародної мережі геопарків ЮНЕСКО.
показати весь коментар
11.02.2026 07:31 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 07:33 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 07:34 Відповісти
Поліція вважає, що вони встановили особу стрільця, але заявила, що їм буде «важко» коли-небудь з'ясувати мотив того, що сталося одним із найсмертоносніших нападів у школах в історії Канади.
показати весь коментар
11.02.2026 07:40 Відповісти
Там ніби дівчина стріляла, пишуть...
показати весь коментар
11.02.2026 07:59 Відповісти
в неї шо був кулемет ?
показати весь коментар
11.02.2026 07:42 Відповісти
Разом з персоналом у школі було менше 100 осіб. Навчалися з 7-го по 12-й. Тобто в місті з населенням 2,5 тисячі в класах було по дюжині дітей. 2,5 тисячі канадців на рік народжують десять дітей, а не 500 як палестинці. Білі вимирають. До речі, злочинець спочатку розстріляв вдома свою сім'ю.
показати весь коментар
11.02.2026 08:05 Відповісти
Ну хто ж винуватий канадцям та європейцям, що вони утримують негрів та арабів за свій кошт, поки ті плодяться. Чим більше наклепають дітей, тим більше отримають соцдопомоги.
показати весь коментар
11.02.2026 09:35 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 09:01 Відповісти
співчуваю безвинним 😢...Царстве Небесне їм ...
показати весь коментар
11.02.2026 10:24 Відповісти
 
 