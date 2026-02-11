Стрілянина у канадській школі: десять осіб загинули

Внаслідок інциденту зі стріляниною в школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія загинуло десять осіб.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту: де та як сталася стрілянина

"У поліції підтвердили загибель десяти людей унаслідок стрілянини в Тамблер-Ридж. Шість тіл у вівторок виявили на території старшої школи, одна особа загинула дорогою до лікарні. Ще двох людей знайшли мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. Раніше також стало відомо про загибель самого нападника", - йдеться у матеріалі.

Також читайте: У 2025 році Росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади

За словами правоохоронців, ще 25 осіб наразі проходять обстеження щодо травм у місцевому лікувальному закладі.

Жертви та поранені: реакція поліції і медиків

У поліції поінформували, що нападник загинув від "травм, які заподіяв собі сам". Імʼя стрільця та мотиви його вчинку не розголошуються.

Містечко Тамблер-Ридж із населенням у 2,5 тис людей лежить у гірському регіоні на півночі Британської Колумбії.

Також читайте: Учень із ножем напав на вчительку та однокласника у школі Києва, - поліція. ФОТО