РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости Нападение на школу
8 050 12

Стрельба в канадской школе: десять человек погибли

Стрельба в школе

В результате инцидента со стрельбой в школе города Тамблер-Ридж на севере канадской провинции Британская Колумбия погибли десять человек.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента: где и как произошла стрельба

"В полиции подтвердили гибель десяти человек в результате стрельбы в Тамблер-Ридж. Шесть тел во вторник обнаружили на территории старшей школы, один человек погиб по дороге в больницу. Еще двух человек нашли мертвыми в частном доме, связанном с инцидентом. Ранее также стало известно о гибели самого нападавшего", - говорится в материале.

Читайте также: В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения

По словам правоохранителей, еще 25 человек в настоящее время проходят обследование на предмет травм в местном лечебном учреждении.

Жертвы и раненые: реакция полиции и медиков

В полиции сообщили, что нападавший погиб от "травм, которые нанес себе сам". Имя стрелка и мотивы его поступка не разглашаются.

Городок Тамблер-Ридж с населением в 2,5 тыс. человек расположен в горном регионе на севере Британской Колумбии.

Читайте также: Ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника в школе Киева, - полиция. ФОТО

Автор: 

Канада (2178) стрельба (3355) школа (3112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
11.02.2026 07:34 Ответить
+7
співчуваю безвинним 😢...Царстве Небесне їм ...
показать весь комментарий
11.02.2026 10:24 Ответить
+5
Вивчення цієї території призвело до визнання її геологічного значення та включення до Міжнародної мережі геопарків ЮНЕСКО.
показать весь комментарий
11.02.2026 07:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тамблер Рідж - це запланована громада, де житлові будинки та інфраструктура були збудовані одночасно в 1981 році провінційним урядом для обслуговування вугільної промисловості.
показать весь комментарий
11.02.2026 07:28 Ответить
Вивчення цієї території призвело до визнання її геологічного значення та включення до Міжнародної мережі геопарків ЮНЕСКО.
показать весь комментарий
11.02.2026 07:31 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 07:33 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 07:34 Ответить
Поліція вважає, що вони встановили особу стрільця, але заявила, що їм буде «важко» коли-небудь з'ясувати мотив того, що сталося одним із найсмертоносніших нападів у школах в історії Канади.
показать весь комментарий
11.02.2026 07:40 Ответить
Там ніби дівчина стріляла, пишуть...
показать весь комментарий
11.02.2026 07:59 Ответить
в неї шо був кулемет ?
показать весь комментарий
11.02.2026 07:42 Ответить
Разом з персоналом у школі було менше 100 осіб. Навчалися з 7-го по 12-й. Тобто в місті з населенням 2,5 тисячі в класах було по дюжині дітей. 2,5 тисячі канадців на рік народжують десять дітей, а не 500 як палестинці. Білі вимирають. До речі, злочинець спочатку розстріляв вдома свою сім'ю.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:05 Ответить
Ну хто ж винуватий канадцям та європейцям, що вони утримують негрів та арабів за свій кошт, поки ті плодяться. Чим більше наклепають дітей, тим більше отримають соцдопомоги.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:35 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 09:01 Ответить
співчуваю безвинним 😢...Царстве Небесне їм ...
показать весь комментарий
11.02.2026 10:24 Ответить
 
 