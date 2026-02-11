Стрельба в канадской школе: десять человек погибли

В результате инцидента со стрельбой в школе города Тамблер-Ридж на севере канадской провинции Британская Колумбия погибли десять человек.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Детали инцидента: где и как произошла стрельба

"В полиции подтвердили гибель десяти человек в результате стрельбы в Тамблер-Ридж. Шесть тел во вторник обнаружили на территории старшей школы, один человек погиб по дороге в больницу. Еще двух человек нашли мертвыми в частном доме, связанном с инцидентом. Ранее также стало известно о гибели самого нападавшего", - говорится в материале.

По словам правоохранителей, еще 25 человек в настоящее время проходят обследование на предмет травм в местном лечебном учреждении.

Жертвы и раненые: реакция полиции и медиков

В полиции сообщили, что нападавший погиб от "травм, которые нанес себе сам". Имя стрелка и мотивы его поступка не разглашаются.

Городок Тамблер-Ридж с населением в 2,5 тыс. человек расположен в горном регионе на севере Британской Колумбии.

