Назначено расследование в отношении прокуроров из-за недвижимости в Буковеле, - Офис Генпрокурора

Генпрокурор инициировал служебное расследование в отношении трех прокуроров из-за возможного несоответствия задекларированных доходов приобретенной недвижимости в Полянице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Генеральный прокурор 10 февраля этого года назначил проведение служебного расследования в связи с информацией, обнародованной в материале медиаресурса Bihus.info, о приобретении близкими родственниками трех прокуроров объектов недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области (курорт "Буковель"), - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что по данным журналистского расследования, указанные приобретения могут не соответствовать уровню доходов, отраженных в декларациях, что требует проверки в рамках действующего законодательства.

"С целью установления всех обстоятельств и предоставления надлежащей оценки возможному несоблюдению требований, запретов или ограничений, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции", начато служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки А.А., Михайлиной А.М., Синюка А.В.", - отметили в Офисе Генпрокурора.

И добавили, что служебное расследование проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре" и Инструкцией о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с законом.

Что предшествовало?

ИзданиеBihus.Infо в своем расследовании сообщило, что среди инвесторов люксового апарт-комплекса "Glacier Premium Apartments" в Буковеле, который официально открылся в первый день 2026 года, есть немало должностных лиц разного уровня. В частности, родственники трех прокуроров, а также близкие люди ряда чиновников.

Согласно расследованию, апартаменты премиум-класса смогли позволить себе члены семей многих должностных лиц. Например, журналисты нашли здесь родственников сразу трех прокуроров.

Также в расследовании фигурируют родственники депутата Каменец-Подольского горсовета VIII созыва Виталия Шевчука, заместителя председателя Хмельницкой ОГА Владислава Фальуша, экс-чиновника Нацгвардии Владимира Федоровского, бывшего чиновника СНБО и таможни Валерия Жалдака, а также чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко.

