Тендер на строительство дороги к курорту Буковель отменили

строительство

Тендер на разработку проектной документации для строительства дороги в Ивано-Франковской области, которая будет проходить через Буковель, отменили из-за отсутствия дальнейшей необходимости в закупке.

Об этом сообщило Агентство восстановления, информирует Цензор.НЕТ.

Тендер отменен

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области отменила закупку (ДК 021:2015 – 71320000-7 Услуги по инженерному проектированию) – Разработка проектной документации на новое строительство автомобильной дороги на участке от с. Быстрица до с. Яблоница, через с. Поляница, Надворнянский район, Ивано-Франковская область", – говорится в сообщении.

В протоколе закупки отмечается, что основанием для отмены стало отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг.

Смотрите также: 9 миллиардов на Буковель уже не будет — огласка помогла || Без цензуры. ВИДЕО

Скандал со строительством дороги в Буковель

  • Ранее журналист Юрий Николов сообщил, что агентство восстановления проведет тендер на ремонт дорог к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен.
  • После публикации информации журналистами о скандальном тендере глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что ивано-франковская Служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому руководитель местной службы написал заявление на увольнение.
  • Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.

Читайте также: Скандал со строительством дороги до "Буковеля" за 9 млрд грн: руководитель Службы восстановления увольняется

не сумуйте я вірю в нашу владу, вона вкраде на іншому
17.12.2025 16:47 Ответить
Якщо вже вирішили вкрасти 9 млрд, то вкрадуть як не на дорозі так на чомусь іншому. В любому випадку гроші будуть вкрадені.
17.12.2025 16:56 Ответить
Підставне сімейство палиць хотіли для бєні коломойші за державний кошт побудувати дорогу і шось пошло нЄ так...
17.12.2025 17:06 Ответить
17.12.2025 16:47 Ответить
17.12.2025 16:48 Ответить
Бубу розтрясе, як на шашлики буде їхати...
17.12.2025 16:53 Ответить
Вирішили так привласнити, не бажають нових схем видумувати
17.12.2025 16:54 Ответить
17.12.2025 16:56 Ответить
ЗЕ-Міндічі будуть красти навіть у себе на похоронах.
17.12.2025 17:09 Ответить
А отой гімнюк - начальник облавтодору, що заяву на звільнення писав, ще на роботі, тобто відкупився?
17.12.2025 16:57 Ответить
Ви переплутали, то він не заяву, в донос писав, або оперу, опер так і казав пиши про всіх, отримаєш підвищення
17.12.2025 17:11 Ответить
потрібно було скасувати тих мародерів від влади , які той тендер організували. з конфіскацією майна т а посадкою в ИТК років на 15-20. але в Україні з її інфальтильним суспільством це неможливо. тому ці кобінатори придумають новий "тендер"
17.12.2025 17:00 Ответить
скасувати треба буратіно коломойского, і вже давно треба, бо все лихо і все інше це його детище
17.12.2025 17:16 Ответить
17.12.2025 17:06 Ответить
А отих «дивних осіб», з дивної охоронної формочки «тигр», що на людей кидалися в Буковелі, захищаючи приватну власність, уже знайшли в ТЦК???
17.12.2025 17:07 Ответить
Міністр фінансів, хоть би не вчинив, оте прикре самогубство за Регламентом КМУ!?!? Гроші ж, пішли не за призначенням, як «двушечка» до московії ???? Свириденко, уже глибоко занепокоєна, діями «КабМіндічів» у неї під носом, але ж за регламентом КМУ !?!?!?
Генпрокурор, уже теж пішов до винуватців, аж в Буковель????.
17.12.2025 17:12 Ответить
Порошенківська децентралізація - річ, безумовно корисна, але у мирний час. Гроші повинні концентруватися зараз виключно на потреби оборони.
В Дніпрі, наприклад, як подуріли зараз. Перерито пів міста, терміноіо ремонтується ВСЕ за мільярдні суми - тротуари і дороги по декілька раз перекриваються, змінюють рейки трамвайні, загалом непогані ще, мости черговий раз підлампічують, дощові зливи, та таке інше. Бюджетні гроші Філатов і пацани "осваивают" перед кінцем року шо дурні...
І це вже менше, ніж на 100 км до фронту! Може краще на укріплення, чи там на теплий одяг для воїнів, тепле харчування?
Чи для кишень власних, чи для кацапів зручні умови готують?
17.12.2025 17:19 Ответить
 
 