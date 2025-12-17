Тендер на строительство дороги к курорту Буковель отменили

Тендер на разработку проектной документации для строительства дороги в Ивано-Франковской области, которая будет проходить через Буковель, отменили из-за отсутствия дальнейшей необходимости в закупке.

Об этом сообщило Агентство восстановления.

Тендер отменен

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области отменила закупку (ДК 021:2015 – 71320000-7 Услуги по инженерному проектированию) – Разработка проектной документации на новое строительство автомобильной дороги на участке от с. Быстрица до с. Яблоница, через с. Поляница, Надворнянский район, Ивано-Франковская область", – говорится в сообщении.

В протоколе закупки отмечается, что основанием для отмены стало отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг.

Скандал со строительством дороги в Буковель

Ранее журналист Юрий Николов сообщил, что агентство восстановления проведет тендер на ремонт дорог к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен.

После публикации информации журналистами о скандальном тендере глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что ивано-франковская Служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому руководитель местной службы написал заявление на увольнение.

Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.

