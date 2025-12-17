Тендер на строительство дороги к курорту Буковель отменили
Тендер на разработку проектной документации для строительства дороги в Ивано-Франковской области, которая будет проходить через Буковель, отменили из-за отсутствия дальнейшей необходимости в закупке.
Об этом сообщило Агентство восстановления, информирует Цензор.НЕТ.
Тендер отменен
"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области отменила закупку (ДК 021:2015 – 71320000-7 Услуги по инженерному проектированию) – Разработка проектной документации на новое строительство автомобильной дороги на участке от с. Быстрица до с. Яблоница, через с. Поляница, Надворнянский район, Ивано-Франковская область", – говорится в сообщении.
В протоколе закупки отмечается, что основанием для отмены стало отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг.
Скандал со строительством дороги в Буковель
- Ранее журналист Юрий Николов сообщил, что агентство восстановления проведет тендер на ремонт дорог к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен.
- После публикации информации журналистами о скандальном тендере глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что ивано-франковская Служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому руководитель местной службы написал заявление на увольнение.
- Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.
Генпрокурор, уже теж пішов до винуватців, аж в Буковель????.
В Дніпрі, наприклад, як подуріли зараз. Перерито пів міста, терміноіо ремонтується ВСЕ за мільярдні суми - тротуари і дороги по декілька раз перекриваються, змінюють рейки трамвайні, загалом непогані ще, мости черговий раз підлампічують, дощові зливи, та таке інше. Бюджетні гроші Філатов і пацани "осваивают" перед кінцем року шо дурні...
І це вже менше, ніж на 100 км до фронту! Може краще на укріплення, чи там на теплий одяг для воїнів, тепле харчування?
Чи для кишень власних, чи для кацапів зручні умови готують?