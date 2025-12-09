Скандал со строительством дороги до "Буковеля" за 9 млрд грн: руководитель Службы восстановления увольняется
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры заявило, что не давало согласия на тендер по проектированию дороги к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен, который провела региональная служба в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
Отмена тендера
После публикации информации журналистами о скандальном тендере глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что ивано-франковская Служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому сейчас руководитель местной службы "пишет заявление на увольнение".
Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.
"То есть это может быть местной "партизанщиной", конечной целью которой было замутить что-то заранее. Но ее организаторы реально потеряли берега. Выпятили страшные цифры своих тыловых желаний в разгар кризиса на фронте. Когда у военных нет денег хотя бы на незначительное повышение зарплат", - добавил Николов.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Агентство восстановления проведет тендер на ремонт дорог к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен.
А тому свисток... Просто пару випустили в свисток, щоб шум притих.
А на ті мільярдів вони управу таки знайдуть. Що, що, а на то вони мастаки...
Думок ніяких?
Тільки вишиванки не вистачає
" Івано-Франківська Служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проєктування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн.
І вони по своєму чинять "добро" - розбудовують стратегічно важливу інфраструктуру для яремчансько- микуличинсько- буковельського стратегічного мобілізаційного резерву, який готовиться для виїзду за кордон.
"Тобто це може бути місцевою "партизанщиною", кінцевою метою якої було замутити щось наперед. Але її організатори реально втратили берега. Випятили страшенні цифри своїх тилових бажань в розпал кризи на фронті. Коли військовим нема грошей хоча б на незначне підвищення зарплат".
Чи "вот чудак человек, кто ж его посадит..."?