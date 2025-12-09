РУС
Скандал со строительством дороги до "Буковеля" за 9 млрд грн: руководитель Службы восстановления увольняется

Руководитель Ивано-Франковской службы по ремонту дорог к "Буковелю" пишет заявление на увольнение

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры заявило, что не давало согласия на тендер по проектированию дороги к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен, который провела региональная служба в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмена тендера

После публикации информации журналистами о скандальном тендере глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что ивано-франковская Служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому сейчас руководитель местной службы "пишет заявление на увольнение".

Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Днепра Филатов: 9 млрд грн в госбюджете на дороги к Буковелю - это политическое скотство

"То есть это может быть местной "партизанщиной", конечной целью которой было замутить что-то заранее. Но ее организаторы реально потеряли берега. Выпятили страшные цифры своих тыловых желаний в разгар кризиса на фронте. Когда у военных нет денег хотя бы на незначительное повышение зарплат", - добавил Николов. 

Что предшествовало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба восстановления планирует построить новую дорогу в Буковель за 6,6 миллиарда

Руководитель Ивано-Франковской службы по ремонту дорог к "Буковеля" пише заяву на звільнення

Автор: 

+19
Там не працювала одна лющина. Такі речі просувають кримінальні угрупування. Тому - не заяву писати, а брати за шкіру всіх причетних і розбиратись скільки кожному сидіти в камері.
09.12.2025 17:28 Ответить
+17
Так і запишемо-не проканало.Гуд.По іншому розпиляють
09.12.2025 17:26 Ответить
+14
на звільнення? та таких як він вішати треба?як з такими виплядками вистояти в цій війні?
09.12.2025 17:28 Ответить
Банкет під час хазарату
09.12.2025 17:26 Ответить
А начальник івано-франківської служби відновлення вже мобілізувався в ЗСУ? Він вже штурмує Покровськ?
09.12.2025 17:38 Ответить
Який начальник ? який івано-франківськ ? всіма крадіжками керуе зетварь зі своею мафіей яку він вистроїв по всй країні за годи поки отримав булаву
09.12.2025 18:25 Ответить
Так і запишемо-не проканало.Гуд.По іншому розпиляють
09.12.2025 17:26 Ответить
Розпиляють на "будівництві сховищ". Чи на "будівництві укріплень".
09.12.2025 17:32 Ответить
Начальник івано-франківської служби відновлення і 9 мільярдів? Ну, ну...
А тому свисток... Просто пару випустили в свисток, щоб шум притих.
А на ті мільярдів вони управу таки знайдуть. Що, що, а на то вони мастаки...
09.12.2025 17:45 Ответить
Дякую, пан Николов!!!!!
09.12.2025 17:27 Ответить
на звільнення? та таких як він вішати треба?як з такими виплядками вистояти в цій війні?
09.12.2025 17:28 Ответить
А він тут яким боком? Дрібний чиновник областного масштабу і 9 мільярдів з бюджету?!
Думок ніяких?
09.12.2025 17:46 Ответить
Там не працювала одна лющина. Такі речі просувають кримінальні угрупування. Тому - не заяву писати, а брати за шкіру всіх причетних і розбиратись скільки кожному сидіти в камері.
09.12.2025 17:28 Ответить
Нема там ніякого угруповання. Це все "міндічь". Один. Без ансам***. Сам... ***...
09.12.2025 17:35 Ответить
Ну так вони на відновленні газонів на розбомблених територіях далі будуть собі намивати ...
09.12.2025 17:28 Ответить
Кажуть, там ціла фракція "буковель" (пардон "за майбах") у парламенті це лобіювала, коалція наших "слуг". Зараз викиздять керівника регіональної служби відновлення, наче він одноосібно приймав це рішення. І його, і його керівнка, і всю цепочку наверх - всіх нафіг
09.12.2025 17:29 Ответить
Угу, Палиця нєвіноват! Йому випадково дорогу до Буковелю хотіли підкинути.
09.12.2025 17:29 Ответить
На звільнення, і все? А у в'язницю?
09.12.2025 17:31 Ответить
Цінними кадрами розкидуватись у нас не прийнято. Звільнять з "Агенції відновлення", приймуть до "Агенції поновлення"...
09.12.2025 17:41 Ответить
Скоріше в Київ переведуть і квартиру держава метрів 150 виділить.
09.12.2025 18:29 Ответить
Шо ж ти фраєр здав назад????
09.12.2025 17:35 Ответить
Он может сколько угодно эту заяву писать!
09.12.2025 17:39 Ответить
Слово Філатова зіграло роль? Хоч Філатов мало чогось каже
09.12.2025 17:39 Ответить
Слово якого Філатова? Того що в Дніпрі?
09.12.2025 17:45 Ответить
Філатов дуже сильний бувший медійник - й він вміє переметнутися швидко куди треба ...
09.12.2025 17:45 Ответить
Може і так. Аби він не зливав Дніпро рашам
09.12.2025 17:54 Ответить
там у філатова давні тьроки з ігарьвалєрічєм, за "дніпровський асфальт" в от він і підніяв хвилю..
09.12.2025 17:59 Ответить
Ряхи картинні.
Тільки вишиванки не вистачає
09.12.2025 17:46 Ответить
Ніби не знали що для більшості впливого і багатого люду Прикарпаття ніби немає війни:
" Івано-Франківська Служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проєктування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн.

І вони по своєму чинять "добро" - розбудовують стратегічно важливу інфраструктуру для яремчансько- микуличинсько- буковельського стратегічного мобілізаційного резерву, який готовиться для виїзду за кордон.

"Тобто це може бути місцевою "партизанщиною", кінцевою метою якої було замутити щось наперед. Але її організатори реально втратили берега. Випятили страшенні цифри своїх тилових бажань в розпал кризи на фронті. Коли військовим нема грошей хоча б на незначне підвищення зарплат".
09.12.2025 17:48 Ответить
Щодо військових, то мабуть якщо провести детальний аудит поточних виплат, та аудит необхідності тих чи інших посад з зарплатами більше 100 тис в місяць, такої кількості штабів де зарплати 130-180 тис.
09.12.2025 18:32 Ответить
Стара істина: У той час кількість бійців у око пах зменшується, а кількість офіцерів і генералів у штабах, подалі від фронту, збільшується. А де взяти для такої "армії штабістів" 100-180 тис. грн /місяць, як не у солдата.
09.12.2025 18:45 Ответить
Чому в таких новинах нас інформують про те, що людина звільняється, хоча це і так має бути 100% і це не цікаво, але не інформують чи заведена кримінальна справа і яка стаття?
Чи "вот чудак человек, кто ж его посадит..."?
09.12.2025 17:51 Ответить
Цікаво, в по якій статті? В Києві он днями і ночами будують нові мости та дороги, чим Буковель хуже Києва?
09.12.2025 18:59 Ответить
Звільнився, а мав би бути заарештований.
09.12.2025 18:01 Ответить
Знову не знало як і нелох незнав що дерьмак розставив агентів ФСБ у владу
09.12.2025 18:06 Ответить
Якби не було розголосу то Київ не помітив би та виділив 10 млр. Підар продажні.....
09.12.2025 18:07 Ответить
Що характерно цей розголос почався в місцевих інформканалах задовго до Філатова і інших.
09.12.2025 18:29 Ответить
В Києві днями і ночами будують нові мости та дороги...чому більше ніде не можна будувати?
09.12.2025 19:00 Ответить
З урахуванням того, хто скупив землі в Буковелі, не виникає питання, чому за це має платити нарід.
09.12.2025 18:21 Ответить
ДБР і НАБУ має звернути увагу на Палицю. Цього чорта вже давно треба садити. Там є за що, було б бажання.
09.12.2025 18:28 Ответить
Тепер ловіть його, бо він вже на шляху до Тель-Авіва….
09.12.2025 18:40 Ответить
 
 