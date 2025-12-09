Скандал з будівництвом дороги до "Буковеля" за 9 млрд грн: керівник Служби відновлення звільняється
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури заявило, що не надавало погодження на тендер щодо проєктування дороги до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень, який провела регіональна служба в Івано-Франківській області.
Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
Скасування тендеру
Після публікації інформації журналістами щодо скандального тендеру голова Агенції відновлення Сергій Сухомлин повідомив у фейсбуці, що івано-франківська Служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проєктування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн. І тому зараз керівник місцевої служби "пише заяву на звільнення".
Також Сухомлин повідомив, що ремонт ділянки дороги вартістю 2,3 млрд грн замовлено через звернення місцевих мешканців і "Нафтогазу", який має свої об’єкти в тому районі. Зараз на цю дорогу направлено лише 75 млн грн, але на наступний рік коштів на цю потребу не передбачено.
"Тобто це може бути місцевою "партизанщиною", кінцевою метою якої було замутити щось наперед. Але її організатори реально втратили берега. Випятили страшенні цифри своїх тилових бажань в розпал кризи на фронті. Коли військовим нема грошей хоча б на незначне підвищення зарплат", - додав Ніколов.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Агенція відновлення проведе тендер на ремонт доріг до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень.
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