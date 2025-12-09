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Новини Ремонт доріг
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Скандал з будівництвом дороги до "Буковеля" за 9 млрд грн: керівник Служби відновлення звільняється

Керівник Івано-Франківської служби щодо ремонту доріг до "Буковеля" пише заяву на звільнення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури заявило, що не надавало погодження на тендер щодо проєктування дороги до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень, який провела регіональна служба в Івано-Франківській області.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

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Скасування тендеру

Після публікації інформації журналістами щодо скандального тендеру голова Агенції відновлення Сергій Сухомлин повідомив у фейсбуці, що івано-франківська Служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проєктування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн. І тому зараз керівник місцевої служби "пише заяву на звільнення".

Також Сухомлин повідомив, що ремонт ділянки дороги вартістю 2,3 млрд грн замовлено через звернення місцевих мешканців і "Нафтогазу", який має свої об’єкти в тому районі. Зараз на цю дорогу направлено лише 75 млн грн, але на наступний рік коштів на цю потребу не передбачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Дніпра Філатов: 9 млрд грн в держбюджеті на дороги до Буковеля - це політичне скотство

"Тобто це може бути місцевою "партизанщиною", кінцевою метою якої було замутити щось наперед. Але її організатори реально втратили берега. Випятили страшенні цифри своїх тилових бажань в розпал кризи на фронті. Коли військовим нема грошей хоча б на незначне підвищення зарплат", - додав Ніколов. 

Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба відновлення планує збудувати нову дорогу до Буковеля за 6,6 мільярда

Керівник Івано-Франківської служби щодо ремонту доріг до "Буковеля" пише заяву на звільнення

Автор: 

Буковель (96) дороги (3114) тендер (2520) Ніколов Юрій (147) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (118)
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Топ коментарі
+23
Там не працювала одна лющина. Такі речі просувають кримінальні угрупування. Тому - не заяву писати, а брати за шкіру всіх причетних і розбиратись скільки кожному сидіти в камері.
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09.12.2025 17:28 Відповісти
+17
Так і запишемо-не проканало.Гуд.По іншому розпиляють
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09.12.2025 17:26 Відповісти
+15
на звільнення? та таких як він вішати треба?як з такими виплядками вистояти в цій війні?
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09.12.2025 17:28 Відповісти

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