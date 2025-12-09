Скандал з будівництвом дороги до "Буковеля" за 9 млрд грн: керівник Служби відновлення звільняється

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури заявило, що не надавало погодження на тендер щодо проєктування дороги до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень, який провела регіональна служба в Івано-Франківській області.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скасування тендеру

Після публікації інформації журналістами щодо скандального тендеру голова Агенції відновлення Сергій Сухомлин повідомив у фейсбуці, що івано-франківська Служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проєктування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн. І тому зараз керівник місцевої служби "пише заяву на звільнення".

Також Сухомлин повідомив, що ремонт ділянки дороги вартістю 2,3 млрд грн замовлено через звернення місцевих мешканців і "Нафтогазу", який має свої об’єкти в тому районі. Зараз на цю дорогу направлено лише 75 млн грн, але на наступний рік коштів на цю потребу не передбачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Дніпра Філатов: 9 млрд грн в держбюджеті на дороги до Буковеля - це політичне скотство

"Тобто це може бути місцевою "партизанщиною", кінцевою метою якої було замутити щось наперед. Але її організатори реально втратили берега. Випятили страшенні цифри своїх тилових бажань в розпал кризи на фронті. Коли військовим нема грошей хоча б на незначне підвищення зарплат", - додав Ніколов.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Агенція відновлення проведе тендер на ремонт доріг до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба відновлення планує збудувати нову дорогу до Буковеля за 6,6 мільярда