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Новини Ремонт доріг
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Тендер на будівництво дороги до курорту Буковель скасували

будівництво

Тендер на розробку проєктної документації для будівництва дороги на Івано-Франківщині, яка проходитиме через Буковель, скасували через відсутність подальшої потреби в закупівлі.

Про це повідомило Агентство відновлення, інформує Цензор.НЕТ.

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Тендер скасовано

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області відмінила закупівлю (ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) – Розробка проєктної документації на нове будівництво автомобільної дороги на ділянці від с. Бистриця до с. Яблуниця, через с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область", - сказано в повідомленні.

У протоколі закупівлі зазначається, що підставою для скасування стала відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.

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Скандал з будівництвом дороги до Буковелю

  • Раніше журналіст Юрій Ніколов повідомив, що агенція відновлення проведе тендер на ремонт доріг до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень.
  • Після публікації інформації журналістами щодо скандального тендеру голова Агенції відновлення Сергій Сухомлин повідомив у фейсбуці, що івано-франківська Служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проєктування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн. І тому керівник місцевої служби написав заяву на звільнення.
  • Також Сухомлин повідомив, що ремонт ділянки дороги вартістю 2,3 млрд грн замовлено через звернення місцевих мешканців і "Нафтогазу", який має свої об’єкти в тому районі. Зараз на цю дорогу направлено лише 75 млн грн, але на наступний рік коштів на цю потребу не передбачено.

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Буковель (96) дороги (3117) будівництво (3140)
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Топ коментарі
+14
не сумуйте я вірю в нашу владу, вона вкраде на іншому
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17.12.2025 16:47 Відповісти
+9
Якщо вже вирішили вкрасти 9 млрд, то вкрадуть як не на дорозі так на чомусь іншому. В любому випадку гроші будуть вкрадені.
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17.12.2025 16:56 Відповісти
+6
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17.12.2025 16:48 Відповісти

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