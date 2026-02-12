Призначено розслідування щодо прокурорів через нерухомість у Буковелі, - Офіс Генпрокурора

Генпрокурор ініціював службове розслідування стосовно трьох прокурорів через можливу невідповідність задекларованих доходів придбаній нерухомості в Поляниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Генеральний прокурор 10 лютого цього року призначив проведення службового розслідування у зв’язку з інформацією, оприлюдненою в матеріалі медіаресурсу Bihus.info, щодо придбання близькими родичами трьох прокурорів об’єктів нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області (курорт "Буковель"), - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що за даними журналістського розслідування, зазначені придбання можуть не відповідати рівню доходів, відображених у деклараціях, що потребує перевірки в межах чинного законодавства.

"З метою встановлення всіх обставин та надання належної оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М., Синюка О.В.", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Та додали, що службове розслідування проводиться відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" та Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.

За результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону.

Що передувало?

Видання Bihus.Infо у своєму розслідувані повідомило, що серед інвесторів люксового апарт-комплексу "Glacier Premium Apartments" в Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року, є чимало посадовців різного рівня. Зокрема, родичі трьох прокурорів, а також близькі люди низки чиновників.

Також у розслідуванні фігурують родичі депутата Кам'янець-Подільської міськради VIII скликання Віталія Шевчука, заступника голови Хмельницької ОДА Владислава Фальуша, екс-посадовця Нацгвардії Володимира Федоровського, колишнього посадовця РНБО та митниці Валерія Жалдака, а також посадовиці Луцької міськради Юлії Соломко.

