США призывают Европу возглавить конвенционную оборону НАТО, - заместитель министра Пентагона по политическим вопросам Колби

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил о важности совместной ответственности и лидерской роли Европы в конвенционной обороне НАТО.

"2025 год стал годом переосмысления и принес реальные обязательства благодаря историческому лидерству президента Трампа и генерального секретаря (Марка Рютте). Европа возглавит конвенционную оборону НАТО, что в определенном смысле является возвращением к НАТО 1.0", – сказал Колби.

Он отметил, что в 2026 году США имеют "четкое послание", которое заключается в призыве действовать вместе, быть прагматичными и сосредотачиваться на гибком реализме, лежащем в основе стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны США, работая в тесном партнерстве с союзниками.

Колби подчеркнул, что Альянс должен строиться на партнерстве, а не на зависимости, подчеркнув, что именно такое видение лежало в основе создания НАТО.

Что предшествовало?

В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обвинения в недостаточном давлении США на Россию являются несправедливыми. По его словам, Вашингтон продолжает санкционное давление и поставки оружия Украине.

