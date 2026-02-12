США призывают Европу возглавить конвенционную оборону НАТО, - заместитель министра Пентагона по политическим вопросам Колби
Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил о важности совместной ответственности и лидерской роли Европы в конвенционной обороне НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"2025 год стал годом переосмысления и принес реальные обязательства благодаря историческому лидерству президента Трампа и генерального секретаря (Марка Рютте). Европа возглавит конвенционную оборону НАТО, что в определенном смысле является возвращением к НАТО 1.0", – сказал Колби.
Он отметил, что в 2026 году США имеют "четкое послание", которое заключается в призыве действовать вместе, быть прагматичными и сосредотачиваться на гибком реализме, лежащем в основе стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны США, работая в тесном партнерстве с союзниками.
Колби подчеркнул, что Альянс должен строиться на партнерстве, а не на зависимости, подчеркнув, что именно такое видение лежало в основе создания НАТО.
Что предшествовало?
В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обвинения в недостаточном давлении США на Россию являются несправедливыми. По его словам, Вашингтон продолжает санкционное давление и поставки оружия Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дальше можно не читать и не воспринимать информацию серьезно