США закликають Європу очолити конвенційну оборону НАТО, - заступник міністра Пентагону з політичних питань Колбі

Заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі заявив про важливість спільної відповідальності та лідерської ролі Європи у конвенційній обороні НАТО.

"2025 рік став роком переосмисленням і приніс реальні зобов'язання завдяки історичному лідерству президента Трампа та генерального секретаря (Марка Рютте). Європа очолить конвенційну оборону НАТО, що в певному сенсі є поверненням до НАТО 1.0", – сказав Колбі.

Він зазначив, що у 2026 році США мають "чітке послання", яке полягає у заклику діяти разом, бути прагматичними та зосереджуватися на гнучкому реалізмі, що лежить в основі стратегії національної безпеки та стратегії національної оборони США, працюючи в тісному партнерстві з союзниками.

Колбі наголосив, що Альянс має будуватися на партнерстві, а не на залежності, підкресливши, що саме таке бачення лежало в основі створення НАТО.

Що передувало?

У Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що звинувачення у недостатньому тиску США на Росію є несправедливими. За його словами, Вашингтон продовжує санаційний тиск і постачання зброї Україні.

