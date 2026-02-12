РУС
Строительство фортификаций
862 7

Минобороны сможет достраивать незавершенные защитные сооружения

Министерство обороны Украины может принимать на баланс и завершать строительство оборонных сооружений, которые не завершил государственный заказчик.

Как сообщило Минобороны, Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующий порядок, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Изменения позволят ликвидировать "долгострои" на критических направлениях фронта и консолидировать управление фортификационными сооружениями в руках военных.

Если государственный заказчик строительства фортификационного сооружения не может завершить его строительство, он может передать объект на баланс Минобороны, направив письменное уведомление со следующими данными:

  • обоснованием обстоятельств, которые делают невозможным завершение строительства;
  • проектной и исполнительной документацией;
  • акты приемки выполненных строительных работ;
  • справку о стоимости работ и расходах.

В течение 10 суток Минобороны должно уведомить государственного заказчика о решении. Отказ возможен только в случае отсутствия обоснования или необходимой документации.

В случае согласия государственный заказчик должен направить в Минобороны полный пакет документов. После этого оборонное ведомство формирует комиссию и по ее решению принимает сооружение на баланс.

Таким образом, Минобороны сможет самостоятельно завершать строительство критически важных объектов на стратегических направлениях. Своевременный ввод в эксплуатацию фортификаций позволит минимизировать потери среди военнослужащих.

Кабмин Минобороны фортификации
Угу...Навіщо їх добудовувати?Краще ж гроші вкрасти,а солдатам на "здачу" купити лопат-хай самі окопи риють.
12.02.2026 14:21 Ответить
Тепер кошти пилятимуться через мішу альбертовича. Він цю справу любить!
12.02.2026 14:27 Ответить
розпил грошей українського бюджету буде проводитися, по добре опрацьованій схемі грабіжників України .через МО.яке в часі війни є корупційним коритом для "зелених грабіжників" українського народу....
12.02.2026 14:38 Ответить
"обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва": гроші, зїли щури
12.02.2026 14:56 Ответить
В дусі Зельоних. зараз почнеться розпіл бабок на побудові укріплень над руїнами.
12.02.2026 15:07 Ответить
Міндіч би руку віддав, щоби повернутися на Украину.
12.02.2026 15:23 Ответить
Давно не читал "КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ", но уже "закрадываются смутные сомнения". Кто то что то уже придумал, как деньги бюджетные освоить.
12.02.2026 17:11 Ответить
 
 