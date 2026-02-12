Минобороны сможет достраивать незавершенные защитные сооружения

Министерство обороны Украины может принимать на баланс и завершать строительство оборонных сооружений, которые не завершил государственный заказчик.

Как сообщило Минобороны, Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующий порядок, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Изменения позволят ликвидировать "долгострои" на критических направлениях фронта и консолидировать управление фортификационными сооружениями в руках военных.

Если государственный заказчик строительства фортификационного сооружения не может завершить его строительство, он может передать объект на баланс Минобороны, направив письменное уведомление со следующими данными:

обоснованием обстоятельств, которые делают невозможным завершение строительства;

проектной и исполнительной документацией;

акты приемки выполненных строительных работ;

справку о стоимости работ и расходах.

В течение 10 суток Минобороны должно уведомить государственного заказчика о решении. Отказ возможен только в случае отсутствия обоснования или необходимой документации.

В случае согласия государственный заказчик должен направить в Минобороны полный пакет документов. После этого оборонное ведомство формирует комиссию и по ее решению принимает сооружение на баланс.

Таким образом, Минобороны сможет самостоятельно завершать строительство критически важных объектов на стратегических направлениях. Своевременный ввод в эксплуатацию фортификаций позволит минимизировать потери среди военнослужащих.

