Минобороны сможет достраивать незавершенные защитные сооружения
Министерство обороны Украины может принимать на баланс и завершать строительство оборонных сооружений, которые не завершил государственный заказчик.
Как сообщило Минобороны, Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующий порядок, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Изменения позволят ликвидировать "долгострои" на критических направлениях фронта и консолидировать управление фортификационными сооружениями в руках военных.
Если государственный заказчик строительства фортификационного сооружения не может завершить его строительство, он может передать объект на баланс Минобороны, направив письменное уведомление со следующими данными:
- обоснованием обстоятельств, которые делают невозможным завершение строительства;
- проектной и исполнительной документацией;
- акты приемки выполненных строительных работ;
- справку о стоимости работ и расходах.
В течение 10 суток Минобороны должно уведомить государственного заказчика о решении. Отказ возможен только в случае отсутствия обоснования или необходимой документации.
В случае согласия государственный заказчик должен направить в Минобороны полный пакет документов. После этого оборонное ведомство формирует комиссию и по ее решению принимает сооружение на баланс.
Таким образом, Минобороны сможет самостоятельно завершать строительство критически важных объектов на стратегических направлениях. Своевременный ввод в эксплуатацию фортификаций позволит минимизировать потери среди военнослужащих.
