Міноборони зможе добудовувати незавершені захисні споруди

Міністерство оборони України може приймати на баланс та завершувати будівництво оборонних споруд, які не завершив державний замовник.

Як повідомило Міноборони, Кабінет Міністрів України вніс зміни до відповідного порядку, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зміни дозволять ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту та консолідувати управління фортифікаційними спорудами в руках військових.

Якщо державний замовник будівництва фортифікаційної споруди не може завершити її будівництво, він може передати об’єкт на баланс Міноборони, надіславши письмове повідомлення із такими даними:

  • обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва;
  • проєктну та виконавчу документацію;
  • акти приймання виконаних будівельних робіт;
  • довідку про вартість робіт і витрат.

Протягом 10 діб Міноборони має повідомити державного замовника про рішення. Відмова можлива лише у разі відсутності обґрунтування або необхідної документації.

У разі згоди державний замовник має надіслати до Міноборони повний пакет документів. Після цього оборонне відомство формує комісію та за її рішенням приймає споруду на баланс.

Таким чином Міноборони зможе самостійно завершувати будівництво критично важливих об’єктів на стратегічних напрямках. Своєчасне введення в експлуатацію фортифікацій дозволить мінімізувати втрати серед військовослужбовців.

Автор: 

Кабмін (14231) Міноборони (7834) фортифікації (205)
Угу...Навіщо їх добудовувати?Краще ж гроші вкрасти,а солдатам на "здачу" купити лопат-хай самі окопи риють.
12.02.2026 14:21 Відповісти
Тепер кошти пилятимуться через мішу альбертовича. Він цю справу любить!
12.02.2026 14:27 Відповісти
розпил грошей українського бюджету буде проводитися, по добре опрацьованій схемі грабіжників України .через МО.яке в часі війни є корупційним коритом для "зелених грабіжників" українського народу....
12.02.2026 14:38 Відповісти
"обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва": гроші, зїли щури
12.02.2026 14:56 Відповісти
В дусі Зельоних. зараз почнеться розпіл бабок на побудові укріплень над руїнами.
12.02.2026 15:07 Відповісти
Міндіч би руку віддав, щоби повернутися на Украину.
12.02.2026 15:23 Відповісти
Давно не читал "КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ", но уже "закрадываются смутные сомнения". Кто то что то уже придумал, как деньги бюджетные освоить.
12.02.2026 17:11 Відповісти
 
 