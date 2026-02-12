Міноборони зможе добудовувати незавершені захисні споруди

Міністерство оборони України може приймати на баланс та завершувати будівництво оборонних споруд, які не завершив державний замовник.

Як повідомило Міноборони, Кабінет Міністрів України вніс зміни до відповідного порядку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Зміни дозволять ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту та консолідувати управління фортифікаційними спорудами в руках військових.

Якщо державний замовник будівництва фортифікаційної споруди не може завершити її будівництво, він може передати об’єкт на баланс Міноборони, надіславши письмове повідомлення із такими даними:

обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва;

проєктну та виконавчу документацію;

акти приймання виконаних будівельних робіт;

довідку про вартість робіт і витрат.

Протягом 10 діб Міноборони має повідомити державного замовника про рішення. Відмова можлива лише у разі відсутності обґрунтування або необхідної документації.

У разі згоди державний замовник має надіслати до Міноборони повний пакет документів. Після цього оборонне відомство формує комісію та за її рішенням приймає споруду на баланс.

Таким чином Міноборони зможе самостійно завершувати будівництво критично важливих об’єктів на стратегічних напрямках. Своєчасне введення в експлуатацію фортифікацій дозволить мінімізувати втрати серед військовослужбовців.

Також читайте: Родина військового Далецького не має повертати 15 млн грн державі за його "загибель", - Міноборони