Разведчики 93-й бригады "Холодный Яр" пленили двух оккупантов во время зачистки позиций: "Будете вы#бываться - дырка в башке. Понятно?". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают выбивать врага из укреплений на одном из самых горячих участков фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось уникальное видео ближнего боя, снятое на шлемную камеру одного из разведчиков.

На кадрах зафиксирована работа бойцов роты разведки CHAMELEON TEAM 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Константиновском направлении.

Детали зачистки:

Профессиональная работа: Разведчики действовали слаженно и решительно, зажав противника непосредственно в его укреплениях.

Пополнение обменного фонда: Во время операции двое российских военнослужащих, поняв безнадежность своего положения под шквальным огнем "холодноярцев", приняли решение сдаться.

Эффект присутствия: Благодаря камере на шлеме зритель может увидеть динамику зачистки - от огневого контакта до момента выхода запуганных оккупантов с поднятыми руками.

Внимание! Ненормативная лексика!

