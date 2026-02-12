РУС
7 358 7

Разведчики 93-й бригады "Холодный Яр" пленили двух оккупантов во время зачистки позиций: "Будете вы#бываться - дырка в башке. Понятно?". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают выбивать врага из укреплений на одном из самых горячих участков фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось уникальное видео ближнего боя, снятое на шлемную камеру одного из разведчиков.

На кадрах зафиксирована работа бойцов роты разведки CHAMELEON TEAM 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Константиновском направлении.

Детали зачистки:

  • Профессиональная работа: Разведчики действовали слаженно и решительно, зажав противника непосредственно в его укреплениях.

  • Пополнение обменного фонда: Во время операции двое российских военнослужащих, поняв безнадежность своего положения под шквальным огнем "холодноярцев", приняли решение сдаться.

  • Эффект присутствия: Благодаря камере на шлеме зритель может увидеть динамику зачистки - от огневого контакта до момента выхода запуганных оккупантов с поднятыми руками.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (22251) уничтожение (9129) пленные (2282) 93 отдельная механизированная бригада (327)
Фотку спочатку 3.14дарасам перед "диркою в башці потрібно показувати: героя Олександра Мацієвського....
показать весь комментарий
12.02.2026 15:01 Ответить
Сурові дядьки - по іншому з пі....ами не можна - тіки дірки в башці.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:15 Ответить
У ВРУ та Урядовому кварталі, їх з нетерпінням чекають, щоб Захисники завітали і до портновських виродків та до безробітних суддівських осіб з Конституційного Суду, які уже > 5 років нічим не займаються, як тільки отриманням дивних сум грошей за свою БЕЗДІЯЛЬНОСТЬ та обслуги, яка це все бачить більше п'яти років!!
показать весь комментарий
12.02.2026 15:39 Ответить
Це вже не "поповнення обмінного фонду", а свідомий удар по бюджету України. Утримання одного полоненного кацапа обходиться мінімально в 14 000 гривень щомісяця. Чим їх більше тим менше грошей йде на ЗСУ. І всі вони - відгодовані, вилікувані і здорові як свинособаки, в разі обміну відразу опиняться на фронті знову... Їх вже "наполонили" більше 10 000! Це орда. "Пята колона" пожирачів бюджету... Я відверто засуджую кожного бійця який пропонує і запрошує ворога здатися. Кацапи мають молити про життя. Скавчати, клянчити і вимолювати собі життя. Хотіли вбивати українців за гроші то ж хай "воюють" до останнього подиху за ржублі...
показать весь комментарий
12.02.2026 15:26 Ответить
Подібна сценарій, чекає і на стефанчуків з моноШоблою та ригоАНАЛЬНИМИ перевертнями у ВРУ!!
Стефанчук очолює дивну групу з старих любителів лоліток неповнолітніх, бо вони саме зміни вносять до ККУ та ЦКУ щодо дозволу з 14 рочків підліткам, обслуговувати статевим шляхом, отих старих кнурів!!!! Але все чомусь робиться без обговорення з громадськістю, а кулуарно, з АНАЛ табу!!!
«Епштейн», він сидить не тільки в кульку співочого кнуряки!!
показать весь комментарий
12.02.2026 15:26 Ответить
Когда уже на Банковую так зайдём?
Там ,кстати ,ТОЛЬКО ТАКОЙ ЛЕКСИКОЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ
И только такую понимают
А мы все с ними - мерсикаем и мерсикаем......
показать весь комментарий
12.02.2026 15:50 Ответить
ТАКИХ ВІДЕО ПОВИННО БУТИ БІЛЬШЕ В НАШОМУ ІНФОПРОСТОРІ!!!!

А ПО ФАКТУ ПРО УХИЛЯНТІВ ТА ТЦК,З МІЛЬЙОНАМИ ПЕРЕГЛЯДІВ!!!

У КОЗЛОМОРДОСРАКИХ НАВПАКИ ПРОПОГАНДА ТРАНСЛЮЄ ТІЛЬКИ ТАКІ ВІДЕО!!!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 21:35 Ответить
 
 