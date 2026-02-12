Издание The Washington Post назвало Армению и Азербайджан частью России. Сообщение уже удалили

Американская газета The Washington Post опубликовала пост в социальной сети X, в котором назвала Армению и Азербайджан российским "Южным Кавказом". Позже пост удалили.

Об этом сообщила сама газета, передает Цензор.НЕТ.

Детали

В оригинальной публикации издания речь шла о визите вице-президента США Джей Ди Венса в Армению и Азербайджан.

"Во время двухдневной поездки по российскому Южному Кавказу вице-президент Джей Ди Венс объявил о планах "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" — 26-мильного сообщения через Армению, которое соединит Азербайджан с Турцией, минуя Россию и Иран", — написала WP в X.

Впоследствии издание удалило пост и признало ошибку. WP подчеркнула, что Южный Кавказ, "состоящий из территорий Армении, Грузии и Азербайджана, не является частью России".

Напомним, в начале этого месяца стало известно, что The Washington Post начала массовые сокращения. По данным источников другого издания The New York Times, компания увольняет примерно 30% своих сотрудников — работников бизнес-отдела и более 300 из примерно 800 журналистов. Массовые увольнения коснулись иностранных бюро газеты, в том числе украинского.

Визит Венса

Отметим, что 24 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Джей Ди Венс в феврале поедет с визитом в Армению и Азербайджан. Главной целью этого визита было определено продвижение так называемого маршрута Трампа. TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) — это проект транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через территорию Армении.

