Видання The Washington Post назвало Вірменію та Азербайджан частиною Росії. Допис уже видалили

Американська газета The Washington Post опублікувала допис у соціальній мережі X, в якому назвала Вірменію та Азербайджан російським "Південним Кавказом". Пізніше пост видалили.

Про це повідомила сама газета, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

В оригінальній публікації видання йшлося про візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Вірменії та Азербайджану.

"Під час дводенної поїздки російським Південним Кавказом віцепрезидент Джей Ді Венс оголосив про плани "Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання" — 26-мильного сполучення через Вірменію, яке з’єднає Азербайджан із Туреччиною, оминаючи Росію та Іран", - написала WP в X.

Видання Washington Post назвало Вірменію та Азербайджан частиною РФ

Згодом видання видалило пост та визнало помилку. WP наголосила, що Південний Кавказ, "який складається з територій Вірменії, Грузії та Азербайджану, не є частиною Росії".

Нагадаємо, на початку цього місяця стало відомо, що The Washington Post розпочала масові скорочення. За даними джерел іншого видання The New York Times, компанія звільняє приблизно 30% своїх співробітників — працівників з бізнес-відділу та понад 300 з приблизно 800 журналістів. Масові звільнення торкнулися іноземних бюро газети, зокрема й українського.

Візит Венса

Зазначимо, що 24 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що Джей Ді Венс у лютому поїде з візитом до Вірменії та Азербайджану. Головною метою цього візиту було визначено просування так званого маршруту Трампа. TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) — це проєкт транспортного коридору, що має з'єднати Азербайджан з його ексклавом — Нахічеванською Автономною Республікою — через територію Вірменії.

Топ коментарі
+9
+9
Головний редактор Вашингтон пост-географ Донні Трамп.
13.02.2026 00:00 Відповісти
Журналіст = дебіл.
13.02.2026 00:01 Відповісти
Трамп вже давно називає Канаду 51м штатом США і ніхто нічого не видаляє.
13.02.2026 00:02 Відповісти
Тупіше журналістів тільки політики.
13.02.2026 00:02 Відповісти
Видання The Washington Post як завжди все переплутало,
це була Албанія з Алжиром - так доня казав
і, до речі, це саме він цю ядерну війну зупинив.
це була 4та по доніному календарю.
13.02.2026 00:03 Відповісти
Не з Алжиром, а з Камбоджею.
Алжир - то, мабуть, п'ята війна.
13.02.2026 09:22 Відповісти
АМЕРИ і географія))))
13.02.2026 00:06 Відповісти
цей цирк вже навіть коней почяє роздратовувати - з дротів злітають і ці і ті.
13.02.2026 00:09 Відповісти
Є підозра, що Трамп уже і кореспондентів по газетах почав призначати.
13.02.2026 00:33 Відповісти
по протекции фсб.
13.02.2026 00:50 Відповісти
людина дитину не зобідить.
а кацап дитину згвалтує і вбьє.
13.02.2026 04:26 Відповісти
Все що треба знати про ті західні змі - вони пихаті брехливі і тупі. І коли наступного разу вискочить інфа про що завтра мир чи ще якусь мйню, згадайте про це
13.02.2026 08:56 Відповісти
Таких співпадінь просто так не буває. Можете здогадатись хто в цьому виданні ''журналісти'' і звідки вони отримують гроші. Якби за таку брехню на журналюг подавали в суд на мільярди доларів а саму контору закривали то вони б не займалися такою херньою. Попробуйте видати статтю що головний редактор Washington Post згвалтував і вбив свою матір а дітей здає на порносайтах. Так зразу лемент почнеться
13.02.2026 09:36 Відповісти
 
 