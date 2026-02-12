Видання The Washington Post назвало Вірменію та Азербайджан частиною Росії. Допис уже видалили

Американська газета The Washington Post опублікувала допис у соціальній мережі X, в якому назвала Вірменію та Азербайджан російським "Південним Кавказом". Пізніше пост видалили.

Про це повідомила сама газета, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-канал

Деталі

В оригінальній публікації видання йшлося про візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Вірменії та Азербайджану.

"Під час дводенної поїздки російським Південним Кавказом віцепрезидент Джей Ді Венс оголосив про плани "Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання" — 26-мильного сполучення через Вірменію, яке з’єднає Азербайджан із Туреччиною, оминаючи Росію та Іран", - написала WP в X.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні невдовзі з’явиться американський правий телеканал Newsmax: його засновник – друг Трампа

Згодом видання видалило пост та визнало помилку. WP наголосила, що Південний Кавказ, "який складається з територій Вірменії, Грузії та Азербайджану, не є частиною Росії".

Нагадаємо, на початку цього місяця стало відомо, що The Washington Post розпочала масові скорочення. За даними джерел іншого видання The New York Times, компанія звільняє приблизно 30% своїх співробітників — працівників з бізнес-відділу та понад 300 з приблизно 800 журналістів. Масові звільнення торкнулися іноземних бюро газети, зокрема й українського.

Візит Венса

Зазначимо, що 24 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що Джей Ді Венс у лютому поїде з візитом до Вірменії та Азербайджану. Головною метою цього візиту було визначено просування так званого маршруту Трампа. TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) — це проєкт транспортного коридору, що має з'єднати Азербайджан з його ексклавом — Нахічеванською Автономною Республікою — через територію Вірменії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан погодився приєднатися до "Ради миру" Трампа