Новости
На Буковине открыли уголовное дело за служебную халатность в связи со смертью человека во время гололеда.

На Буковине открыли дело из-за смерти во время гололеда

В Черновцах правоохранители расследуют случаи травм и смерти людей во время гололеда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры. Расследование ведется по факту возможной служебной халатности должностных лиц.

По данным прокуратуры, случаи травмирования зафиксировали медицинские учреждения, а один человек умер из-за варикозного кровотечения. Сейчас устанавливают, есть ли причинно-следственная связь с ненадлежащим содержанием территории.

Процессуальные действия прокуратуры

Окружная прокуратура города Черновцы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. Следователи проверяют, предшествовало ли смерти или травмированию падение на гололеде.

"Основанием для регистрации уголовного производства стали многочисленные случаи телесных повреждений во время гололеда и факт смерти мужчины", — отмечают в прокуратуре.

Устанавливается круг субъектов, ответственных за надлежащее содержание территорий. Правовая оценка их действий или бездействия будет дана после завершения следствия.

Проверка содержания территорий и безопасность граждан

Следователи оценивают состояние улиц и тротуаров на предмет надлежащей очистки от льда. Также проверяют, выполняли ли подрядчики или органы местного самоуправления свои обязанности.

Расследование продолжается, граждан призывают быть осторожными во время гололеда. Всю актуальную информацию будут сообщать по мере поступления результатов следственных действий.

гололедица (119) расследование (3111) смерть (9353) Черновцы (702) Черновицкая область (104) Черновицкий район (31)
+6
А Українці, продовжують боротися з ******* та його агентами в ЄС і НАТО!!
Російський агент нарешті буде відповідати, а правда завжди випливе!

Рада Європи зняла дипломатичний імунітет з колишнього генерального секретаря Турбйорна Ягланда. Відповідний запит зробили правоохоронці Норвегії, де Ягланд свого часу був премʼєр-міністром. Його обвинувачують у масштабній корупції через звʼязки з мільярдером-сутенером Джеффрі Епштейном і він може отримати до 10 років вʼязниці, якщо не нариють чогось серйознішого.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4344940.html
13.02.2026 01:44 Ответить
До чого епштейн з ягландом до ожеледиці у Чернівцях ?
13.02.2026 07:43 Ответить
А ще можна відкрити справу на блискавку. Ну і на грім також.
13.02.2026 03:49 Ответить
смерть людини, завжди сум,
але під все це завжди можна посадити всіх - тей не доробив,
цей не доробив...
в Україні лопати повідміняли сніг позбирати?
13.02.2026 04:05 Ответить
Правоохороці - кацаподави недоторкані!
13.02.2026 04:08 Ответить
за їрмаком їрмак...
13.02.2026 04:32 Ответить
я сам три рази гепнувся ,руку забив ,тиждень боліла не міг стакан держати
13.02.2026 05:14 Ответить
малінін не американець - малінін кацап.
13.02.2026 08:03 Ответить
А чому б слідчим разом з прокурорами безпосередньо перед слідчим експериментом не зайнятись боротьбою з ожеледицею, а не страждати якоюсь ху&ньою. Дуже багато контор розвелося, що дають догани та малюють приписи.
13.02.2026 08:41 Ответить
 
 