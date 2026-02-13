На Буковине открыли уголовное дело за служебную халатность в связи со смертью человека во время гололеда.
В Черновцах правоохранители расследуют случаи травм и смерти людей во время гололеда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры. Расследование ведется по факту возможной служебной халатности должностных лиц.
По данным прокуратуры, случаи травмирования зафиксировали медицинские учреждения, а один человек умер из-за варикозного кровотечения. Сейчас устанавливают, есть ли причинно-следственная связь с ненадлежащим содержанием территории.
Процессуальные действия прокуратуры
Окружная прокуратура города Черновцы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. Следователи проверяют, предшествовало ли смерти или травмированию падение на гололеде.
"Основанием для регистрации уголовного производства стали многочисленные случаи телесных повреждений во время гололеда и факт смерти мужчины", — отмечают в прокуратуре.
Устанавливается круг субъектов, ответственных за надлежащее содержание территорий. Правовая оценка их действий или бездействия будет дана после завершения следствия.
Проверка содержания территорий и безопасность граждан
Следователи оценивают состояние улиц и тротуаров на предмет надлежащей очистки от льда. Также проверяют, выполняли ли подрядчики или органы местного самоуправления свои обязанности.
Расследование продолжается, граждан призывают быть осторожными во время гололеда. Всю актуальную информацию будут сообщать по мере поступления результатов следственных действий.
- Ранее правоохранители раскрыли финансовые махинации в "Черновцыгазе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російський агент нарешті буде відповідати, а правда завжди випливе!
Рада Європи зняла дипломатичний імунітет з колишнього генерального секретаря Турбйорна Ягланда. Відповідний запит зробили правоохоронці Норвегії, де Ягланд свого часу був премʼєр-міністром. Його обвинувачують у масштабній корупції через звʼязки з мільярдером-сутенером Джеффрі Епштейном і він може отримати до 10 років вʼязниці, якщо не нариють чогось серйознішого.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4344940.html
але під все це завжди можна посадити всіх - тей не доробив,
цей не доробив...
в Україні лопати повідміняли сніг позбирати?