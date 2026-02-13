На Буковині відкрили кримінальну справу за службову недбалість через смерть людини під час ожеледиці

У Чернівцях правоохоронці розслідують випадки травм та смерті людей під час ожеледиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Чернівецької обласної прокуратури. Розслідування ведеться за фактом ймовірної службової недбалості посадових осіб.

За даними прокуратури, випадки травмування зафіксували медичні установи, а одна людина померла через варикозну кровотечу. Наразі встановлюють, чи є причинно-наслідковий зв’язок із неналежним утриманням території.

Процесуальні дії прокуратури

Окружна прокуратура міста Чернівці здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Слідчі перевіряють, чи передувало смерті або травмуванню падіння на ожеледиці.

"Підставою для реєстрації кримінального провадження стали численні випадки тілесних ушкоджень під час ожеледиці та факт смерті чоловіка", — зазначають у прокуратурі.

Встановлюється коло суб’єктів, відповідальних за належне утримання територій. Правову оцінку їхнім діям або бездіяльності нададуть після завершення слідства.

Перевірка утримання територій та безпека громадян

Слідчі оцінюють стан вулиць і тротуарів на предмет належного очищення від льоду. Також перевіряють, чи підрядники або органи місцевого самоврядування виконували свої обов’язки.

Розслідування триває, громадян закликають бути обережними під час ожеледиці. Усю актуальну інформацію повідомлятимуть по мірі надходження результатів слідчих дій.

А ще можна відкрити справу на блискавку. Ну і на грім також.
13.02.2026 03:49 Відповісти
До чого епштейн з ягландом до ожеледиці у Чернівцях ?
13.02.2026 07:43 Відповісти
смерть людини, завжди сум,
але під все це завжди можна посадити всіх - тей не доробив,
цей не доробив...
в Україні лопати повідміняли сніг позбирати?
13.02.2026 04:05 Відповісти
Рада Європи зняла дипломатичний імунітет з колишнього генерального секретаря Турбйорна Ягланда. Відповідний запит зробили правоохоронці Норвегії, де Ягланд свого часу був премʼєр-міністром. Його обвинувачують у масштабній корупції через звʼязки з мільярдером-сутенером Джеффрі Епштейном і він може отримати до 10 років вʼязниці, якщо не нариють чогось серйознішого.
я сам три рази гепнувся ,руку забив ,тиждень боліла не міг стакан держати
А чому б слідчим разом з прокурорами безпосередньо перед слідчим експериментом не зайнятись боротьбою з ожеледицею, а не страждати якоюсь ху&ньою. Дуже багато контор розвелося, що дають догани та малюють приписи.
