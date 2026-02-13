РУС
Новости Обстрелы Николаева
Из-за атаки вражеских БПЛА повреждена транспортная инфраструктура в Николаеве

Российские БПЛА повредили транспортную инфраструктуру в Николаеве

В Николаеве в результате атаки российских беспилотников повреждена транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"На данный момент пострадавших нет. Повреждена транспортная инфраструктура", - написал он.

До этого он сообщал, что БПЛА атакуют Николаев с юга.

Читайте также: В Николаевской области непогода повредила электросети: в области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

Другие подробности пока не сообщаются.

