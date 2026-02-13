Из-за атаки вражеских БПЛА повреждена транспортная инфраструктура в Николаеве
В Николаеве в результате атаки российских беспилотников повреждена транспортная инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"На данный момент пострадавших нет. Повреждена транспортная инфраструктура", - написал он.
До этого он сообщал, что БПЛА атакуют Николаев с юга.
Другие подробности пока не сообщаются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль