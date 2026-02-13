Через атаку ворожих БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру в Миколаєві
У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Станом на зараз без постраждалих. Пошкоджено транспортну інфраструктуру", - написав він.
До цього він повідомляв, що що БпЛА атакують Миколаїв з півдня.
Інших подробиць наразі не повідомляється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль