Через атаку ворожих БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру в Миколаєві

У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Станом на зараз без постраждалих. Пошкоджено транспортну інфраструктуру", - написав він.

До цього він повідомляв, що що БпЛА атакують Миколаїв з півдня.

Інших подробиць наразі не повідомляється.