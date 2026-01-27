На Миколаївщині негода пошкодила електромережі: в області зафіксовані аварійні знеструмлення

На Миколаївщині через складні погодні умови запровадили аварійні відключення електроенергії у низці громад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні АТ "Миколаївобленерго" від 27 січня.

Енергетики зазначають, що причиною збоїв стало обмерзання ліній електропередач та обладнання. Через намерзання льоду зростає навантаження на мережі та ризик аварій.

Обмерзання створює загрозу для електромереж

В компанії пояснюють, що навіть незначний шар льоду може призвести до серйозних пошкоджень. Найбільшу небезпеку становлять обриви ліній та короткі замикання.

"Чим більший шар льоду, тим вищі ризики аварій та пошкодження повітряних ліній", – повідомили в АТ "Миколаївобленерго".

Обледенілі дроти стають важчими й можуть пошкодити великі ділянки електромереж.

Протягом доби надійшли десятки звернень від споживачів щодо знеструмлення.

Відновлення світла ускладнює негода

Для ліквідації наслідків негоди в окремі райони направили додаткові ремонтні бригади. Роботи ускладнює ожеледь на дорогах і відкритій місцевості.

Синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ та сильний вітер найближчими днями. Енергетики закликають громадян не наближатися до проводів, особливо під час їх коливань.

У разі виявлення пошкоджень мешканців просять звертатися до кол-центру АТ "Миколаївобленерго" за телефонами:

067 690 40 09

093 170 30 79

099 253 06 61

Раніше ми повідомляли, що через ожеледицю школи й садки Одеської області працюватимуть онлайн.

