Через ожеледицю школи й садки Одеської області працюватимуть онлайн

В Одеській області закладам освіти рекомендовано 27 січня організувати навчальний процес у дистанційному форматі через різке погіршення погодних умов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в його телеграмі

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами керівника ОВА, рішення ухвалене через зниження температури повітря, налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що може становити небезпеку для дітей і працівників закладів освіти.

Яких закладів стосується рекомендація

Рекомендація поширюється на дитячі садки, школи, заклади позашкільної освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Керівникам установ радять самостійно організувати дистанційний формат навчання з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов у громадах.

"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов на Одещині закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання", — зазначив Олег Кіпер.

Також читайте: Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента

Штормове попередження по всій Україні

На 27 січня в Україні оголошено штормове попередження через складні погодні умови.

За даними Державного агентства розвитку громад та територій, синоптики прогнозують І рівень небезпечності через ожеледь і сильну ожеледицю на дорогах.

Значну ожеледь із можливим утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікують у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

На більшості території України також прогнозується ускладнення руху транспорту та роботи комунальних і енергетичних підприємств.

Водіїв закликають враховувати погодні умови під час планування поїздок і дотримуватися підвищених заходів безпеки.

Раніше ми повідомляли, що у Києві кількість пунктів обігріву ДСНС збільшили до 104, а пунктів незламності - до 1340.

Також читайте: Затримано агентку, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ і шпигувала за Силами оборони. ФОТОрепортаж