Новини Негода в Одесі
Через ожеледицю школи й садки Одеської області працюватимуть онлайн

Одеські школи готуються до негоди

В Одеській області закладам освіти рекомендовано 27 січня організувати навчальний процес у дистанційному форматі через різке погіршення погодних умов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в його телеграмі

За словами керівника ОВА, рішення ухвалене через зниження температури повітря, налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що може становити небезпеку для дітей і працівників закладів освіти.

Яких закладів стосується рекомендація

Рекомендація поширюється на дитячі садки, школи, заклади позашкільної освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Керівникам установ радять самостійно організувати дистанційний формат навчання з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов у громадах.

"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов на Одещині закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання", — зазначив Олег Кіпер.

Штормове попередження по всій Україні

На 27 січня в Україні оголошено штормове попередження через складні погодні умови.

За даними Державного агентства розвитку громад та територій, синоптики прогнозують І рівень небезпечності через ожеледь і сильну ожеледицю на дорогах.

Значну ожеледь із можливим утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікують у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
На більшості території України також прогнозується ускладнення руху транспорту та роботи комунальних і енергетичних підприємств.

Водіїв закликають враховувати погодні умови під час планування поїздок і дотримуватися підвищених заходів безпеки.

негода (804) Одеська область (4019) погода (805)
Дитячі садки онлайн? Це як? Школи, виші... розумію, а що і як має проходити в дитячих садках, особливо в чисельних групах? Сніданок онлайн?
26.01.2026 19:56 Відповісти
Онлайн годують кашою, онлайн садять на горшок і витирають дупу, онлайн тихий час.
Але оплата за садочок "ріллі".
26.01.2026 20:12 Відповісти
Перепрошую, не в чисельних, а ясельних групах.
26.01.2026 20:47 Відповісти
А от хто цю хню несе???? А атобуси і таксі теж онлайн?)
26.01.2026 20:34 Відповісти
А где коммунальные службы, чем они занимаются? Ведь это их прямая обязанность обеспечить уборку дорог от снега, посыпание их гранитной крошкой, солью и т.д. А дворники ЖКХ, это ведь тоже их прямая обязанность убирать тротуары на их территории от снега, посыпание их гранитной крошкой и т.д.
26.01.2026 21:55 Відповісти
Онляйн?
27.01.2026 01:58 Відповісти
 
 