Через ожеледицю школи й садки Одеської області працюватимуть онлайн
В Одеській області закладам освіти рекомендовано 27 січня організувати навчальний процес у дистанційному форматі через різке погіршення погодних умов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в його телеграмі
За словами керівника ОВА, рішення ухвалене через зниження температури повітря, налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що може становити небезпеку для дітей і працівників закладів освіти.
Яких закладів стосується рекомендація
Рекомендація поширюється на дитячі садки, школи, заклади позашкільної освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Керівникам установ радять самостійно організувати дистанційний формат навчання з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов у громадах.
"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов на Одещині закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання", — зазначив Олег Кіпер.
Штормове попередження по всій Україні
На 27 січня в Україні оголошено штормове попередження через складні погодні умови.
За даними Державного агентства розвитку громад та територій, синоптики прогнозують І рівень небезпечності через ожеледь і сильну ожеледицю на дорогах.
Значну ожеледь із можливим утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікують у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
На більшості території України також прогнозується ускладнення руху транспорту та роботи комунальних і енергетичних підприємств.
Водіїв закликають враховувати погодні умови під час планування поїздок і дотримуватися підвищених заходів безпеки.
