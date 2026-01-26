Из-за гололеда школы и садики Одесщины будут работать онлайн

В Одесской области учебным заведениям рекомендовано 27 января организовать учебный процесс в дистанционном формате из-за резкого ухудшения погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в его телеграме.

По словам руководителя ОВА, решение принято из-за понижения температуры воздуха, налипания мокрого снега и образования гололеда, что может представлять опасность для детей и работников учебных заведений.

Каких учреждений касается рекомендация

Рекомендация распространяется на детские сады, школы, учреждения внешкольного образования, профессионального, специального предвысшего и высшего образования.

Руководителям учреждений советуют самостоятельно организовать дистанционный формат обучения с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий в громадах.

"В связи с резким ухудшением погодных условий в Одесской области учебным заведениям рекомендовано завтра, 27 января, перейти на дистанционный формат обучения", — отметил Олег Кипер.

Штормовое предупреждение по всей Украине

На 27 января в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий.

По данным Государственного агентства развития громад и территорий, синоптики прогнозируют I уровень опасности из-за гололеда и сильной гололедицы на дорогах.

Значительную гололедицу с возможным образованием ледяного покрова на деревьях, проводах и зданиях ожидают в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На большей части территории Украины также прогнозируется затруднение движения транспорта и работы коммунальных и энергетических предприятий.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать повышенные меры безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Киеве количество пунктов обогрева ГСЧС увеличили до 104, а пунктов несокрушимости — до 1340.

