Из-за гололеда школы и садики Одесщины будут работать онлайн
В Одесской области учебным заведениям рекомендовано 27 января организовать учебный процесс в дистанционном формате из-за резкого ухудшения погодных условий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в его телеграме.
По словам руководителя ОВА, решение принято из-за понижения температуры воздуха, налипания мокрого снега и образования гололеда, что может представлять опасность для детей и работников учебных заведений.
Каких учреждений касается рекомендация
Рекомендация распространяется на детские сады, школы, учреждения внешкольного образования, профессионального, специального предвысшего и высшего образования.
Руководителям учреждений советуют самостоятельно организовать дистанционный формат обучения с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий в громадах.
"В связи с резким ухудшением погодных условий в Одесской области учебным заведениям рекомендовано завтра, 27 января, перейти на дистанционный формат обучения", — отметил Олег Кипер.
Штормовое предупреждение по всей Украине
На 27 января в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий.
По данным Государственного агентства развития громад и территорий, синоптики прогнозируют I уровень опасности из-за гололеда и сильной гололедицы на дорогах.
Значительную гололедицу с возможным образованием ледяного покрова на деревьях, проводах и зданиях ожидают в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
На большей части территории Украины также прогнозируется затруднение движения транспорта и работы коммунальных и энергетических предприятий.
Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать повышенные меры безопасности.
- Ранее мы сообщали, что в Киеве количество пунктов обогрева ГСЧС увеличили до 104, а пунктов несокрушимости — до 1340.
