Новости Непогода в Одессе
Из-за гололеда школы и садики Одесщины будут работать онлайн

Одесские школы готовятся к непогоде

В Одесской области учебным заведениям рекомендовано 27 января организовать учебный процесс в дистанционном формате из-за резкого ухудшения погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в его телеграме.

По словам руководителя ОВА, решение принято из-за понижения температуры воздуха, налипания мокрого снега и образования гололеда, что может представлять опасность для детей и работников учебных заведений.

Каких учреждений касается рекомендация

Рекомендация распространяется на детские сады, школы, учреждения внешкольного образования, профессионального, специального предвысшего и высшего образования.
Руководителям учреждений советуют самостоятельно организовать дистанционный формат обучения с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий в громадах.

"В связи с резким ухудшением погодных условий в Одесской области учебным заведениям рекомендовано завтра, 27 января, перейти на дистанционный формат обучения", — отметил Олег Кипер.

Штормовое предупреждение по всей Украине

На 27 января в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий.

По данным Государственного агентства развития громад и территорий, синоптики прогнозируют I уровень опасности из-за гололеда и сильной гололедицы на дорогах.

Значительную гололедицу с возможным образованием ледяного покрова на деревьях, проводах и зданиях ожидают в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
На большей части территории Украины также прогнозируется затруднение движения транспорта и работы коммунальных и энергетических предприятий.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать повышенные меры безопасности.

Дитячі садки онлайн? Це як? Школи, виші... розумію, а що і як має проходити в дитячих садках, особливо в чисельних групах? Сніданок онлайн?
26.01.2026 19:56 Ответить
Онлайн годують кашою, онлайн садять на горшок і витирають дупу, онлайн тихий час.
Але оплата за садочок "ріллі".
26.01.2026 20:12 Ответить
Перепрошую, не в чисельних, а ясельних групах.
26.01.2026 20:47 Ответить
А от хто цю хню несе???? А атобуси і таксі теж онлайн?)
26.01.2026 20:34 Ответить
А где коммунальные службы, чем они занимаются? Ведь это их прямая обязанность обеспечить уборку дорог от снега, посыпание их гранитной крошкой, солью и т.д. А дворники ЖКХ, это ведь тоже их прямая обязанность убирать тротуары на их территории от снега, посыпание их гранитной крошкой и т.д.
26.01.2026 21:55 Ответить
Онляйн?
27.01.2026 01:58 Ответить
 
 